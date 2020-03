DOOM Eternal sortira un jour plus tôt sur GameStop

Il semble que GameStop va libérer DOOM Eternal un jour plus tôt, le jeudi 19 mars, au lieu du vendredi 20 mars. Cela signifie que la sortie combinée de DOOM Eternal et Animal Crossing: New Horizons n’aura pas lieu, malgré des centaines de pièces de fan art qui ont été créées pour marquer l’occasion spéciale.

Selon le compte Twitter officiel de GameStop, ils déplacent la date de sortie de DOOM Eternal au 19 mars afin de réduire la quantité de trafic entrant et sortant de leurs emplacements. Ces mesures sont prises en réponse à l’épidémie mondiale actuelle de coronavirus COVID-19 qui a provoqué un certain nombre d’annulations et de retards dans l’industrie du divertissement, sans parler de centaines de décès dans le monde.

En déplaçant la sortie de DOOM Eternal à jeudi, GameStop espère empêcher trop de gens de se rassembler dans un espace fermé à la fois. La société avait déjà annulé ses festivités normales à minuit en réponse à la pandémie de coronavirus, mais il semble maintenant que les propriétaires de GameStop aient décidé que des précautions supplémentaires devaient être prises. Découvrez l’annonce officielle ci-dessous, faite il y a quelques heures à peine:

Espérons que les mesures prises par GameStop aideront à réduire la contamination potentielle de coronavirus de personne à personne, mais il faut se demander comment ils ont décidé quel jeu sortir en premier entre DOOM Eternal et Animal Crossing: New Horizons. Ont-ils lancé une pièce? Ont-ils choisi le jeu qu’ils pensaient être le plus populaire en premier ou en dernier? Actuellement, ces questions restent sans réponse, mais DOOM Eternal les fans ont définitivement quelque chose à attendre quand ils se réveillent le matin.

