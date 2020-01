Doomsday Vault, un jeu d’aventure post-apocalyptique, est maintenant disponible sur Apple Arcade

Apple continue de développer sa bibliothèque de jeux en constante expansion pour son service d’abonnement Apple Arcade. Signalé par Macrumors, le dernier jeu à sortir de la collection est Doomsday Vault, un jeu d’aventure post-apocalyptique qui met les joueurs en mission pour sauver la vie végétale restante de la Terre.

La description du jeu dans l’App Store explique que le climat de la Terre s’est effondré et que vous êtes chargé de collecter les espèces végétales critiques pour assurer votre sécurité dans le Doomsday Vault. Les joueurs parcourront la friche stérile, à la recherche de graines et en évitant les robots, afin de construire une source de nourriture durable.

“Le climat de la Terre s’est effondré et votre mission est de collecter la précieuse vie végétale restante et de la remettre dans la sécurité du Doomsday Vault.

Vous êtes sur une mission solitaire dans une Terre après l’effondrement du climat. Partez à l’aventure dans le monde entier avec votre combinaison robotique et utilisez les outils et les capacités de votre combinaison pour explorer des environnements difficiles. Parcourez des paysages désolés, des villes inondées et des bâtiments abandonnés pour trouver des graines d’espèces végétales critiques et les remettre dans la sécurité du coffre-fort. Sachez que tout n’est pas comme il semble – vous devrez échapper aux robots IA laissés pour protéger les intérêts des entreprises.

Collectez les nutriments, restaurez les mangeurs de carbone, collectez les graines et nourrissez-les dans le coffre-fort pour créer une culture durable. “

Le jeu propose des puzzles difficiles mais dit qu’il convient toujours à tous les âges du gameplay. A Flightless Game, le studio derrière le titre, dit que les joueurs apprécieront un environnement 3D attrayant soutenu par une belle bande sonore et des effets sonores. Le jeu est disponible sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV et prend en charge la télécommande Siri ainsi que les contrôleurs de jeu MFI.

Apple Arcade a été lancé cet automne en tant que service par abonnement et Doomsday Vault, avec plus d’une centaine d’autres titres, est disponible pour 4,99 $ par mois.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.