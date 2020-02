Dota Underlords, c’est là que la version officielle 1.0 arrivera

Avec l’annonce de la date de sortie officielle de Dota Underlords, Valve a publié une nouvelle mise à jour la communiquant avec un article de blog. La société explique ce que les utilisateurs devraient attendre de la saison 1 et fournit plus de détails sur une fête de lancement.

Dota Underlords a été lancé sur Steam en juin. Il abandonnera le statut d’accès anticipé le 25 février. Vous pouvez vérifier tous les détails de la mise à jour sur le blog de Dota Underlords via Steam. Avec la nouvelle version du jeu, une réinitialisation logicielle du rang des Underlords sera effectuée, qui s’appliquera aux niveaux standard et à élimination directe.

Dota Underlords, la première saison est à nos portes

Le rang Lords of White Spire, cependant, est une exception et sera restauré sur Big Boss III. Les joueurs conserveront leur niveau standard et seront placés à un niveau inférieur. Les cartes de jeu subissent également quelques changements. La nouvelle version comprendra une nouvelle carte par défaut et cinq nouvelles cartes que les joueurs pourront débloquer.

Deux cartes de saison bêta seront disponibles pour les joueurs ayant atteint le niveau cinq dans le pass Proto gratuit. Il y aura beaucoup de nouvelles façons de personnaliser les chargements et les onglets, y compris les accessoires et les titres. Les joueurs de niveau 5 recevront également un bonus de table dapper Gold Ricky.

Si vous souhaitez participer aux célébrations de la version 1., la soirée de lancement peut être diffusée le jour du lancement officiel de Dota Underlords à 10h00 sur Twitch et Steam TV. Le flux mettra en vedette des invités et des joueurs de la communauté Underlord. Avec la sortie de la saison 1 de Dota Underlords, l’équipe de développeurs travaillera sur la rotation saisonnière, la relecture des matchs et la passe de bataille.