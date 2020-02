Dota Underlords de Valve quitte bientôt l’accès anticipé à Steam

Dota Underlords, la propre version de Valve sur le genre Auto Chess, quitte Early Access et sera officiellement lancé le 25 février sur PC, iOS et Android. Parallèlement à l’annonce, Valve a également publié la dernière mise à jour avant le lancement, introduisant un nouveau personnage dans le jeu.

Au cours du mois précédant le lancement, Valve travaillera à peaufiner le travail restant sur la première saison pour Underlords. La saison 1 comprendra des modifications de la méta actuelle – grâce à la rotation des personnages et des objets – ainsi qu’un nouveau contenu avec City Crawl et un tout nouveau Battlepass avec toutes les nouvelles récompenses.

Valve déclare dans les notes de mise à jour qu’elle révélera plus de détails sur la saison 1 dans les semaines à venir, mais restera muette sur les autres mises à jour jusque-là. Pour adoucir le coup, Dota Underlords recevra un nouveau personnage sous la forme d’Enno – un voleur de poison qui a assigné des constructions au hasard.

Enno est un personnage extrêmement mobile qui pourra contourner la planche pendant les combats, ainsi que la sortir entièrement en cas de danger. La torsion est que vous n’êtes pas vraiment sûr du type d’Enno que vous allez obtenir. Enno propose deux versions de base qui sont randomisées, ce qui vous obligera à faire un pari éclairé sur la pertinence de l’une ou l’autre de votre stratégie. La répartition complète d’Enno et certains extraits de jeu peuvent être trouvés sur le site officiel des Underlords.

Avec Enno, le dernier patch d’accès anticipé comprend quelques ajustements pour équilibrer et des changements de performances générales. Les notes de mise à jour complètes se trouvent ci-dessous:

ADNED ENNO

Une menace à distance, Enno saute autour du tableau, empoisonnant les ennemis et causant généralement des ravages.Enno sera l’une des quatre options Underlord disponibles à la fin du tour 1 dans Knockout et à la fin du tour 9 dans les modes de jeu Standard et Duos. L’une des deux versions d’Enno (détaillées ci-dessous) sera présentée au hasard.

POISON

Ajout d’un nouvel effet de statut, Empoisonné. Les unités empoisonnées subissent 15 dégâts physiques par seconde et les soins sont réduits de 10% pendant 5 secondes. Les effets de poison peuvent se cumuler jusqu’à 5 fois.

MODIFICATIONS GÉNÉRALES

Amélioration de l’éclairage utilisé par les Underlords.Fixed fixes with low resolution textures on the Underlords on mobile.Autres corrections de la carte ne se chargeant pas lors du début d’un match.Fixed an issue where a dead unit on a cell could prevent a live unit from be selected. Correction de l’icône de mauvais classement qui s’affichait parfois sur l’écran d’après-match.Fixation de plus d’endroits où l’icône ou le nom de la capacité de base d’un Underlord serait affiché, plutôt que la version de cette capacité utilisée par la construction Underlord.Ajouté plus de piquant au sélecteur Underlord. Target Buddy a rangé à contrecœur son chapeau de vacances, car ce n’est apparemment “plus la saison”.

CHANGEMENTS SOULIGNÉS

Jull:fixé Barils of Fun barils frappant Spiderlings.Hobgen:Correction des araignées ennemies causant aux autres ennemis de subir une diminution des dégâts de Implosion et Onde de choc.

MODIFICATIONS DE L’UNITÉ

Venomancer:

Coup de vent venimeux:

Applique désormais du poison à ses cibles.

CHANGEMENTS D’ARTICLE

Courrier de lame:Correction d’une erreur d’armure bonus dans la description.Orbe de venin:Au lieu d’appliquer des dégâts, Orb of Venom applique désormais du poison.

CHANGEMENTS D’ALLIANCE

Brute:Correction d’un problème où les brutes pouvaient changer de cible à mi-chemin.

Dota Underlords est gratuit et peut être téléchargé via Steam, l’App Store d’Apple et le Play Store de Google.

Nintendo sort un interrupteur Animal Crossing, mais pas un nouveau modèle – GS News UpdateFinal Fantasy 7 Remake – Bande-annonce officielle de la chanson à thèmeJeux PS4 PlayStation Plus gratuits pour février 2020 RevealedTop nouveaux jeux vidéo sur Switch, PS4, Xbox One et PC cette semaine – 26 janvier – 1er février 2020 F9 – Bande-annonce officielle RevealGratuit Xbox One et Xbox 360 Games with Gold For February 2020 RevealedEscape From Tarkov’s 7 Deadly SinsBest Things To Stream For February 2020 – Netflix, Hulu, Disney +, Amazon Prime Video, ShudderEA Talks Star Wars , Switch et Microtransactions – GS News UpdateDéfiez-nous à Smash Bros Ultimate! | Vendredi de la communauté GameSpotThe Outer Worlds obtient une date de sortie sur Nintendo Switch – GS News UpdateDestiny 2 – Où est Xur? Guide de localisation des fournisseurs exotiques 1 / 31-2 / 04

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: Might & Magic prend un risque énorme avec Chess Royale

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.