Dracarys: Les 10 meilleures scènes de Daenerys et Drogon dans Game Of Thrones, classées

Daenerys Targaryen avait une connexion mystique et presque magique avec son dragon Drogon dans Game Of Thrones. La reine Targaryen fait éclore les dragons dans le bûcher funéraire de Khal Drogo et ils l’accompagnent tout au long de sa campagne à Slaver’s Bay. Daenerys monte plus tard Drogon dans la bataille, et le dragon est déterminant dans sa conquête de Westeros.

Daenerys et Drogon ont partagé d’innombrables scènes emblématiques tout au long de la série. Le dragon était l’arme la plus puissante de Dany et les deux partageaient un lien similaire à la connexion des Starks avec les loups-garous. Voici les meilleures scènes de la série de Dany et Drogon, classées.

10 Drogon défend sa mère aux portes de Yunkai

La croissance progressive des dragons devient perceptible dans la saison 3. Daenerys gagne également en puissance en rassemblant une armée de soldats non souillés et commence sa lutte contre l’esclavage à Slaver’s Bay. Dany limoge Astapor avant de prendre Yunkai dans la finale de la saison “Myhsa”.

Daenerys rencontre un maître yunkish à l’extérieur de la ville pour discuter des conditions de la reddition. Drogon et ses frères flanquent la reine dragon lors de cette rencontre. Daenerys ressemble à une vraie reine Targaryen alors que Drogon protège farouchement sa mère.

9 Burning Pyat Pree

Dans la saison 2, Daenerys et son khalasar se réfugient à Qarth, sous la protection de Xaro Xhoan Daxos. Daenerys est trahie par son hôte et ses dragons sont capturés par Pyat Pree. Le démoniste utilise Drogon, Rhaegal et Viserion pour attirer Daenerys dans la mystérieuse maison des immortels.

Daenerys rencontre plusieurs visions prophétiques avant qu’elle ne retrouve ses enfants captifs. Pyat Pree informe les Khaleesi qu’il a l’intention de la garder en otage avec les dragons comme source d’énergie, mais Drogon répond au commandement de sa mère Valyrian et conduit ses frères à brûler le sorcier.

8 Discours de Daenerys aux Dothraki

Daenerys se trouve initialement en danger après avoir été capturée par les Dothraki dans la saison 6. La reine de Meereen est emmenée à Vaes Dothrak, mais retourne la situation et assume le leadership des Dothraki après avoir brûlé les Khals.

La Mère des Dragons retrouve Drogon pendant le voyage de retour à Meereen. Daenerys sent la présence de son enfant et s’éloigne du khalasar. Elle revient au sommet de Drogon, qui a considérablement augmenté depuis la saison 5 et prononce un discours épique pour rallier son peuple.

7 Détruire la flotte de fer

Daenerys Targaryen a chuté de grâce dans la controversée “The Bells” de la saison 8. La reine Targaryen conquiert King’s Landing avant de succomber à la folie et de brûler la ville. Avant cela, cependant, le Briseur de chaînes a son dernier moment de grandeur quand elle détruit les navires d’Euron Greyjoy.

Les scorpions de Qyburn et la flotte de fer étaient responsables de la mort subite de Rhaegal dans l’épisode précédent. Daenerys venge son dragon et détruit ses ennemis en succession rapide, brûlant les armes de Cersei et décimant la Golden Company.

6 Se battre pour les vivants pendant la bataille de Winterfell

Daenerys abandonne temporairement sa conquête des Sept Royaumes dans la saison 8 et se rend au nord de Winterfell pour défendre le royaume. Daenerys et Drogon s’envolent dans “The Long Night” et se battent pour les vivants lors de la bataille apocalyptique contre les White Walkers.

Daenerys et Drogon brûlent des wights pendant la bataille avant d’affronter le roi de la nuit et les morts-vivants Viserion. Drogon fait tomber le roi de la nuit de sa monture et déchaîne le feu sur lui avant d’être envahi par des sorciers et séparé de Daenerys.

5 Le deuxième siège de Meereen

Daenerys revient à Meereen dans la saison 6 pour trouver la ville attaquée. Les maîtres ne tiennent pas compte de leur accord avec Tyrion et tentent de forcer la reine Targaryen à se rendre. Ils sous-estiment cependant la connexion de Daenerys avec les dragons, alors que Drogon se précipite pour sauver la situation.

Daenerys monte Drogon et ils prennent de nouveau le ciel. Rhaegal et Viserion se libèrent enfin de leur emprisonnement dans les catacombes et rejoignent leur mère et leur frère dans une attaque contre le navire d’un esclavagiste. Le pouvoir des dragons oblige les ennemis de Daenerys à se rendre et met fin à la guerre à Meereen.

4 Daenerys et le premier vol de Drogon

La reine du dragon s’éloigne de ses enfants et de l’héritage de Targaryen dans la saison 5 alors qu’elle lutte pour gouverner Meereen. Dans “The Dance Of Dragons”, Daenerys est presque tué lorsque les Sons of the Harpy attaquent Daznak’s Pit. Heureusement, cependant, Drogon arrive pour protéger sa mère et Daenerys prend son envol pour la première fois.

Daenerys grimpe sur le dos du dragon et Drogon s’envole de Meereen avec sa mère. C’est l’une des scènes les plus monumentales et emblématiques de Daenerys, car elle devient la première cavalière de dragon depuis plus d’un siècle.

3 Naissance des dragons

Drogon et ses frères Rhaegal et Viserion sont nés dans la finale de la saison 1, “Fire And Blood”. Daenerys place les œufs de dragon pétrifiés dans le bûcher funéraire de Khal Drogo avant de pénétrer dans l’enfer. Elle sort de ses cendres indemne le lendemain matin avec ses dragons nouvellement éclos.

Cette scène met en évidence le pouvoir de Daenerys et est une réponse symbolique à la menace inquiétante des White Walkers, qui ont été introduits dans la première scène de l’émission. Baby Drogon hurle dans les airs au-dessus de l’épaule de Dany dans une scène qui préfigure l’avenir ardent de la série.

2 Drogon Burns Astapor et The Untullied rejoignent Daenerys

Cela reste l’une des scènes les plus emblématiques de Game Of Thrones et un moment important dans le voyage de Daenerys Targaryen. Dany accepte apparemment d’échanger Drogon à Kraznys mo Nakloz pour les non souillés, seulement pour doubler l’esclavagiste en commandant à son armée de piller la ville et son dragon de brûler les maîtres.

Cette scène comprenait le célèbre commandement Valyrian de Daenerys, “dracarys”, qui se traduit par “dragonfire” dans sa langue ancestrale. La Mère des Dragons affiche sa connexion éthérée à Drogon ainsi que la puissance ardente de leur pouvoir.

1 Drogon et les Dothraki détruisent l’armée Lannister

Daenerys a pris le pouvoir pendant six saisons à Essos avant de finalement naviguer vers Westeros en finale. Dans la saison 7, les fans peuvent enfin assister au pouvoir des dragons pendant la bataille lorsque Daenerys, Drogon et les Dothraki tendent une embuscade à l’armée Lannister. Des années d’anticipation portent leurs fruits alors que la reine Targaryen déchaîne enfin le feu et le sang sur ses ennemis.

Drogon grandit lentement en taille et en puissance tout au long de la série, ce qui fait de ce moment un excellent gain pour les fans. Jaime et Bronn regardent avec horreur le dragon sortir des nuages. Daenerys est à la hauteur de son nom Taragaryen alors qu’elle monte un colossal Drogon dans la bataille.

