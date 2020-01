Dragon Ball FighterZ ajoutera Ultra Instinct Goku à sa liste

Dragon Ball FighterZ aura au moins un combattant de plus, avec Ultra Instinct Goku qui devrait apparaître dans le jeu cette année. Le nouveau DLC a été annoncé dans le magazine japonais V Jump, et partagé par le compte Twitter Dragon Ball Hype.

On ne sait pas si ce nouveau personnage annonce un troisième FighterZ Pass, mais Gematsu rapporte que nous en apprendrons plus lors de la finale du Dragon Ball FighterZ World Tour 2019-2020 en février.

Il s’agit du huitième Goku du jeu, sans compter le Bardock très semblable à Goku. Ultra Instinct Goku rejoindra une liste qui comprend déjà Super Saiyan Goku, Super Saiyan Blue Goku, Goku Black, forme de base Goku, Super Saiyan Blue Vegito (Goku et Vegeta fusionnés), Super Saiyan Blue Gogeta (Goku et Vegeta fusionnés, mais avec un méthode différente) et kid Goku de Dragon Ball GT.

Ultra Instinct a été introduit dans la dernière série animée, Dragon Ball Super, lors du Tournament of Power arc. La forme montrée dans le magazine est «maîtrisée» Ultra Instinct, une forme dans laquelle le corps réagit instinctivement à chaque situation. L’échelle de puissance dans Dragon Ball FighterZ signifie que même Yamcha et Videl pourront potentiellement battre Goku sous cette forme. On ne sait pas encore quel sera le jeu de mouvements d’Ultra Instinct Goku.

Un tout nouveau jeu Dragon Ball, Dragon Ball Z: Kakarot, est également disponible.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: Dragon Ball FighterZ – Bande-annonce du personnage Gogeta SSGSS

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.