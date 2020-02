Dragon Ball Super rend enfin Tien pertinent

L’histoire du Tournoi du pouvoir Dragon Ball Super montre que la franchise n’a pas oublié Tien. En tant que l’un des plus anciens alliés de Goku, le terrien à trois yeux fait partie de l’histoire de Goku remontant à la série originale Dragon Ball.

Tien était un personnage secondaire de Dragon Ball Z, mais il a joué un rôle clé dans la saga Saiyan lorsque les Z-Warriors ont dû se regrouper pour prendre position contre Nappa et Vegeta. Tien a survécu à Yamcha et Chiaotzu, mais est mort dans le combat avec Nappa. Tien est resté un personnage secondaire, mais à mesure que des personnages comme Goku, Vegeta, Gohan et même Piccolo ont gagné en puissance, la présence de Tien dans l’anime a diminué avec le temps, bien qu’il ait pu jouer de petits rôles dans les batailles avec Cell et Buu. Tien est revenu dans Dragon Ball Super et a aidé à combattre la Force Frieza dans la Saga Golden Frieza. Il a même été choisi pour faire partie de l’équipe de Goku lors du Tournoi du pouvoir.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

En relation: Le maître Roshi Retcon de Dragon Ball Super est un gros problème

Tien, Yamcha et Chiaotzu constituaient un trio de personnages secondaires qui n’avaient pas grand-chose à faire dans Dragon Ball Z. Le trio était encore moins important dans Dragon Ball Super, bien que sa gestion de Tien en particulier soit un peu différent de ce qu’il a fait avec les deux autres personnages. Dragon Ball Super a concentré un épisode entier sur Goku essayant de recruter Tien, ce qui a donné au personnage préféré des fans un temps d’écran considérable. De plus, en le mettant dans l’équipe Universe 7 pour le Tournoi du pouvoir, Dragon Ball Super a permis à Tien de jouer un rôle plus actif qu’il ne l’avait fait depuis des années.

Certes, Tien n’était que le deuxième combattant de l’équipe de l’Univers 7 à être vaincu, mais il a contribué de manière significative aux efforts de leur équipe pour remporter le tournoi en affrontant Harmira de l’Univers 2, un personnage qui a utilisé ses attaques énergétiques de longue haleine pour agir comme un tireur d’élite. Il a réussi à coincer Gohan et Piccolo, et il a fallu la technique multiforme de Tien pour finalement le faire tomber. Malheureusement, vaincre Harmira et sauver ses amis a également entraîné sa propre défaite. Indépendamment de cela, Tien se faisant des clones et se précipitant vers Harmira tandis que chacun de ses homologues est abattu un par un est l’un des meilleurs moments de Tien dans l’histoire de Dragon Ball.

De plus, l’élimination de Tien ne l’a pas complètement retiré de l’histoire. Bien que mis à l’écart du combat, Tien a pu rester en tant que spectateur. Être spectateur lui a permis de continuer à jouer un rôle de soutien jusqu’à la fin de la série. C’est plus que ce que l’on peut dire du rôle de Yamcha dans Dragon Ball Super. Tien et Yamcha ont toujours été sur des terrains de jeu similaires en termes de puissance et sont généralement associés. Mais Dragon Ball Super a laissé Yamcha derrière, choisissant d’élever Tien à nouveau sous les projecteurs, lui redonnant finalement sa pertinence dans l’anime Dragon Ball.

Plus: Dragon Ball pourrait continuer après le tournoi de Power: voici comment

À quoi s’attendre de Vikings Saison 6 Partie 2

A propos de l’auteur

Nicholas Raymond est rédacteur pour .. Il est diplômé en journalisme de l’Université de Montevallo. Il est l’auteur du thriller psychologique et du roman de voyage dans le temps, “Un homme contre le monde”. L’amour de Nicholas pour raconter des histoires est inspiré par son amour pour le film noir, les westerns, les films de super-héros, les films classiques, le cinéma étranger et le wuxia. Il s’intéresse également à l’histoire ancienne. Ses acteurs préférés sont Tyrone Power, Charlton Heston et Eleanor Parker. Son film préféré est Casablanca, et son réalisateur préféré est Alfred Hitchcock. Il peut être joint par e-mail à cnrmail@bellsouth.net et sur Twitter à @ cnraymond91.

En savoir plus sur Nicholas Raymond