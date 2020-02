Dragon Ball: tout le monde que Goku a tué

Tout le monde sait que Goku est un bon gars, mais Dragon BallLe grand héros de ‘a tué sa part d’ennemis. La miséricorde et le pardon sont quelques-unes des caractéristiques déterminantes de Goku, presque à la faute. L’éducation humaine du Saiyan, combinée à un coup de tête au bon moment, a assuré que l’impitoyabilité de son sang Saiyan était tempérée et remplacée par une âme gentille et aimante, même si elle aimait toujours se battre pour la compétition. En conséquence, Goku s’est souvent lié d’amitié avec d’anciens ennemis après les avoir vaincus, Piccolo, Vegeta et Majin Buu venant tous rejoindre les Z Warriors après avoir reçu un coup de pied de Kakarot, et même Frieza s’aligne temporairement avec les bons gars de Dragon Ball Super .

Avant même de passer au stade des amis, Goku a tendance à résister au coup fatal; le simple fait de savoir que le combat a été gagné est suffisant pour satisfaire la soif de combat du protagoniste. C’était ce manque d’intention mortelle qui signifiait que Frieza n’était pas terminée aussi vite qu’il aurait pu l’être après que Goku se soit transformé en Super Saiyan, et peut-être en partie pourquoi Goku espérait que Buu se réincarnerait, en plus de son désir d’une force rival. Mais malgré sa réputation stellaire, Goku n’est pas un saint. En tenant compte uniquement des médias canon et des décès intentionnels, voici tout ce que Goku a tué dans la franchise Dragon Ball.

Acheter sur – En combattant contre l’armée du ruban rouge, Goku rencontre le monstre Buyon, que le général White garde comme animal de compagnie. Le jeune Saiyan gèle Buyon dans un bloc de glace après avoir découvert son aversion pour le froid, puis le brise en morceaux d’un seul coup. Une mort au cœur froid.

Captain Yellow – Goku frappe ce tigre, également de l’armée du ruban rouge, hors de son avion tout en sauvant Upa. Étant donné qu’il n’y a pas d’eau autour et que Yellow ne revient jamais, il doit être mort en frappant le sol, même si l’anime peut être un peu flexible lorsqu’il s’agit de survivre à des chutes d’une grande hauteur.

Officier noir – Révélé comme le véritable boss final de l’armée du ruban rouge, l’officier d’état-major Black combat Goku à l’intérieur d’une combinaison de puissance, que Goku fait exploser avec le méchant toujours à l’intérieur. Il faut également dire que Goku semble tuer un bon nombre de soldats du Ruban rouge sans nom pendant cet arc, mais les chiffres sont presque impossibles à vérifier.

Tambourin – Après que l’arc King Piccolo amène avec lui la mort du meilleur ami de Goku, Krillin (pas pour la dernière fois, malheureusement), le Saiyan devient méchant et décime Tambourine avec un Kamehameha.

Tambour – Goku montre un manque de pitié similaire à Drum, un autre des subalternes de Piccolo. Dans cette bataille, le jeune guerrier frappe plus ou moins le visage de Drum de sa tête, avec des globes oculaires tirant partout. En approfondissant le sujet, le corps de Drum est complètement détruit lorsque le combat contre Piccolo démarre.

King Piccolo – En parlant de cela, Goku tue le méchant roi Piccolo en frappant directement à travers son corps. Le roi Piccolo était sans doute le premier méchant traditionnel de Dragon Ball de la série, et même s’il se réincarnerait plus tard, la victoire brutale de Goku a créé un précédent sanglant qui n’a pas été maintenu.

Raditz – Peut-être une entrée ténue, car Goku a simplement maintenu Raditz immobile pendant que Piccolo a tiré son canon à faisceau spécial. Cependant, cette excuse a peu de chances de tenir le coup, Raditz compte donc comme un personnage que Goku a tué, d’autant plus que toute la stratégie a été délibérément planifiée.

Yakon – Après être devenu plus pacifiste contre Frieza et Cell, Goku a trouvé un moyen de tuer indirectement Yakon, l’une des bêtes Babadi a fait combattre les guerriers Z pour collecter de l’énergie pour la renaissance de Majinn Buu. Goku excite tellement intentionnellement qu’il surcharge la bête de lumière et le force à exploser.

Buu – Peut-être le plus compréhensible des meurtres de Goku, étant donné que Buu était en bonne voie pour détruire l’univers. Le Saiyan parvient enfin à éviscérer Kid Buu avec sa technique Spirit Bomb.

Frieza – Jamais du genre à faire la même erreur deux fois (ou 3 fois, techniquement), Goku est obligé de tuer Frieza dans Resurrection F après que Vegeta ait calé et que Frieza ait détruit la Terre. Whis rembobine le temps, permettant à Goku de terminer Dragon Ballest le méchant le plus tristement célèbre rapidement.

