Dragon Ball Z Kakarot: Secret Boss Fight (et comment le débloquer)

La sortie récente du dernier jeu Dragon Ball Z, Dragon Ball Z: Kakarot offre aux joueurs une grande variété de batailles de boss légendaires en plus de nouvelles quêtes secondaires créatives. Le jeu permet aux joueurs de revivre le classique manga et anime à travers l’objectif d’un nouveau moteur graphique visuellement saisissant. Associé aux éléments RPG du titre, Kakarot est une bouffée d’air frais provenant d’autres titres sous le nom de Dragon Ball Z.

Le jeu offre à tous les méchants présentés dans la série animée en tant que boss combattable, moins les nouveaux méchants introduits dans le récent Dragon Ball Super. Kakarot défie même les fans les plus endurcis de la série à leurs plus grandes capacités à travers ses batailles intenses et ses éléments RPG. Le jeu propose également une bataille de boss secrète qui ne peut être acquise qu’après avoir battu le jeu. Ce boss secret peut sembler difficile à découvrir, donc le guide suivant fournira aux joueurs les conseils essentiels pour déverrouiller et vaincre le boss secret dans Dragon Ball Z: Kakarot.

La condition préalable la plus importante avant qu’un joueur puisse affronter le boss secret de Kakarot est de vaincre les puissants ennemis méchants. Ce sont des batailles de boss qui reviennent après avoir vaincu l’histoire principale. Ce sont des boss qui peuvent être remis en question mais avec beaucoup plus de difficulté.

Chaque ennemi vilain est recouvert d’une aura rougeoyante qui illustre leur rôle en tant que variation vilaine de leur incarnation précédente. Comme mentionné, ces combats sont des versions de niveau supérieur des boss combattus tout au long de l’histoire, et leur difficulté est exponentiellement plus difficile.

Ces ennemis infâmes seront étiquetés sur la carte du monde par un logo d’aura rouge menaçant. Cela montrera l’emplacement de chacun des ennemis méchants requis avant de déverrouiller le combat secret contre le boss.

Ces ennemis infâmes fourniront de belles récompenses pour les avoir vaincus et serviront d’excellentes rencontres d’entraînement avant de s’attaquer au boss secret extrêmement difficile. Assurez-vous de vous attaquer à chaque boss méchant afin de répondre aux exigences pour débloquer la bataille secrète des boss et de se préparer à la difficulté accrue de la bataille.

Après avoir vaincu tous les ennemis méchants trouvés sur la carte, les joueurs devront vaincre les puissants personnages de la fusion, Gotenks et Vegito avant d’affronter le dernier boss secret.

Ces deux sont de loin les défis les plus difficiles que les joueurs auront rencontrés jusqu’à présent dans le jeu. Les deux personnages de fusion sont tous deux d’un niveau intimidant 100 et possèdent un large éventail de mouvements mortels dans leur arsenal. Couplé avec la réalité que vous devez combattre les deux en même temps crée ce qui est considéré comme l’une des batailles les plus difficiles du jeu.

Un bon moyen de surmonter cet obstacle est de concentrer d’abord votre attention sur Gotenks, il excelle dans les combats à longue portée et a une santé et une défense inférieures à celles du Vegito incroyablement fort. Gotenks est armé du puissant coup spécial Galactic Donut, qui étourdit Goku et permet à l’ennemi de lancer de puissantes attaques contre le joueur sans défense. Après avoir vaincu le plus petit des deux ennemis, soyez prudent et éloignez-vous du dangereux Vegito. Ses attaques sont très fortes et méritent le plus grand respect au combat. Certaines techniques à surveiller sont le Kamehameha de Vegito et son attaque au big bang. Ces deux éléments occupent une grande quantité d’écran et éliminent des dommages importants. Assurez-vous d’éviter ces mouvements à tout prix.

Amener une fête de haut niveau aux côtés d’un Goku de même niveau est un conseil clé pour vaincre la puissante paire. Affronter les ennemis de haut niveau avec une équipe mal préparée entraînera une défaite écrasante. Assurez-vous donc d’apprendre les techniques de maîtrise et de mettre à niveau votre groupe afin d’avoir une chance contre le redoutable duo.

Le boss secret du jeu, Mira présente le plus grand défi pour les joueurs du jeu. Hébergeant la plus grande quantité de santé du jeu en plus de certaines des attaques les plus dommageables trouvées, il s’agit d’un défi qui semblera impossible au premier abord.

Après avoir vaincu Vegito et Gotenks, les joueurs seront autorisés à défier le puissant Mira. Le dernier boss du jeu, Mira héberge une variété de techniques puissantes qui susciteront le respect des joueurs Kakarot même les plus confiants. Parmi ses mouvements les plus puissants figurent son Kamehameha sombre et sa variation diabolique de la puissante bombe spirituelle. En plus d’un grand bassin de santé, Mira a le potentiel d’éliminer même les équipes les plus préparées de Kakarot. Assurez-vous d’être prudent dans votre approche en plus d’être au courant des startups de chacun de ses mouvements. Être capable d’échapper et de contre-attaquer est la clé pour vaincre l’être puissant.

Amener une partie de haut niveau au combat assurera également la victoire. Lorsque vous affrontez le boss, avoir trois personnages qui combattent l’ennemi puissant vous aidera à détruire sa grande réserve de santé. Assurez-vous d’utiliser la puissante attaque spéciale de votre équipe pour infliger le plus de dégâts possible. Mais n’utilisez cette technique que lorsque vous êtes sûr qu’elle frappera Mira. Jusque-là, utilisez des attaques de mêlée rapides afin d’épuiser lentement la grande somme de santé du boss secret. Après avoir vaincu Mira, les joueurs seront récompensés par une scène coupée signalant la fin du combat alors que le boss final s’envole vers le ciel. Les joueurs seront récompensés généreusement pour leurs efforts et les droits de se vanter de dire qu’ils ont vaincu le puissant Mira dans Dragonball Z: Kakarot.

Dragon Ball Z: Kakarot est maintenant disponible sur PS4, Xbox One et PC.