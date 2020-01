Dragon Ball Z: la bande-annonce de lancement de Kakarot gâte la fin si vous n’avez jamais regardé l’anime

La dernière bande-annonce de Dragon Ball Z: Kakarot est arrivée avant le lancement du jeu le 17 janvier, et c’est un bon rappel qu’il s’agit d’un jeu conçu pour les fans – à tel point qu’il va de l’avant et gâche la façon dont le jeu se déroulera. fin probable.

Dragon Ball Z: Kakarot couvre les événements de Dragon Ball Z de la Saiyan Saga à la Buu Saga, tels qu’ils sont décrits dans la série animée (ainsi que le manga et l’abréviation Dragon Ball Z Kai). La cinématique d’ouverture rend hommage à l’ouverture de l’anime original, et maintenant cette bande-annonce de lancement – qui est réglée sur We Were Angels, le deuxième thème outro de la version japonaise originale – nous rappelle comment tout cela s’est terminé.

La bande-annonce se concentre à la fois sur la défaite de Kid Buu et sur le monologue emblématique de Vegeta, au cours duquel il reconnaît la supériorité de Goku en tant que guerrier. Bien qu’il reste quelques épisodes de la série après cela, c’est essentiellement la grande conclusion finale où le dernier méchant est vaincu (en supposant que Kakarot ne se penche pas sur les événements de Super ou GT).

La volonté de la bande-annonce de gâcher la fin est un indicateur solide que le jeu suppose un investissement existant de la part du joueur – DBZ Kakarot pourrait ne pas être une excellente introduction à la série pour les nouveaux arrivants.

Il n’est pas trop tard pour précommander le jeu, si vous souhaitez obtenir des bonus de précommande. Si vous voulez d’abord goûter au jeu, nous avons des séquences de gameplay des 90 premières minutes.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: Dragon Ball Z: Kakarot – Piccolo Vs. Radditz Gameplay

GameSpot peut obtenir une commission sur les offres de vente au détail.