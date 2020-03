Dragon Quest XI: Emplacements des portes rouges verrouillées (et comment les ouvrir)

Pendant les voyages du héros à travers Edrea en Dragon Quest XI, les joueurs rencontreront un certain nombre de portes rouges mystérieuses. Il y a 14 de ces portes verrouillées dispersées à travers Edrea pour que les joueurs les trouvent, chacune contenant ses propres trésors précieux. Mais hélas, les portes sont verrouillées et nécessitent la clé magique pour les ouvrir.

Pour les joueurs au début de leur voyage, vous devrez jouer à mi-chemin du jeu avant de pouvoir ouvrir les portes, mais pour ceux qui sont prêts à ouvrir les portes, ce guide vous montrera où se trouvent les 14 portes localisés, ce que chacun contient et comment les ouvrir.

Avant que les joueurs puissent continuer à rechercher et déverrouiller chacune des portes rouges, ils doivent d’abord obtenir la clé magique. Les joueurs n’ont besoin que d’une seule clé magique pour ouvrir les 14 portes, et la clé peut être trouvée pendant le scénario principal de Phnom Nohn.

Les joueurs devront vaincre le boss Dora-in-Gray, situé à Phnom Nohn, puis terminer l’événement principal. Après cela, le joueur sera automatiquement récompensé par la clé magique et pourra commencer sa quête pour trouver les 14 portes rouges.

Chaque porte rouge est marquée d’un symbole de porte rouge sur la carte indiquant son emplacement exact. En référençant les photos qui accompagnent chaque sous-titre, les joueurs devraient pouvoir facilement trouver chaque porte.

La porte rouge pavée contient l’accessoire de poignet qui augmente la santé maximale du joueur.

La porte rouge du centre-ville d’Heliodor contient 5 000 pièces d’or.

La porte rouge de Hotte Steppe contient l’épée puissante, la lame de bannissement.

La porte rouge de Gallopolis contient 2000 pièces d’or, le livre de recettes Making the Magic Happen, Seed of Skill et une mini médaille.

La porte rouge de Gondolia contient une mini médaille, le livre de recettes Divine Designs, Seed of Magic et un Dieamend.

La porte rouge dans la région de Zwaardrust contient le livre de recettes Classy Clobber for Kingly Kids, Purple Orb, Enchanted Stone et un tour de cou.

La porte rouge de la région de Dundrasil contient trois mini médailles.

La porte rouge à Puerto Valor contient l’accessoire de boucle d’oreille couteau Falcon.

La porte rouge à Lonalulu contient une mini médaille, Zombie Mail, une graine de vie.

La porte rouge de Phnom Nohn contient un élixir de sage et le livre de recettes Les secrets des orfèvres.

La Porte Rouge de L’Académie de Notre Maitre les Médailles contient un Thunderball, Uniforme de L’Académie, Seed of Skill et une Mini Médaille.

La porte rouge dans Insula Australis contient l’accessoire Slime Crown.

La porte rouge d’Insula Occidentalis contient l’épée de la lame du faucon.

La porte rouge à Insula Centralis contient le Sainted Soma.

Dragon Quest XI est maintenant disponible sur Nintendo 3DS, Nintendo Switch, PS4 et PC.