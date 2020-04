Drax a tué Thanos dans Marvel Comics, contrairement au MCU | .

Drax le destructeur a l’une des histoires les plus déchirantes de la bande dessinée et de l’univers cinématographique Marvel. Sa famille a été tuée par Thanos le Titan fou, et il cherche depuis longtemps à se venger du méchant. Bien qu’il ne finisse pas par tuer Thanos dans le MCU, dans les bandes dessinées, Drax a eu sa douce revanche.

La motivation de Drax dans les bandes dessinées et MCU est similaire, car il veut tuer Thanos pour avoir orchestré le meurtre de sa famille. Dans les films, Ronan l’accusateur tue la femme et la fille de Drax alors qu’il servait sous Thanos. Dans les bandes dessinées, il y a eu quelques variations dans son histoire, mais essentiellement, sa femme a été tuée et sa fille Heather (Moondragon), qui serait morte, a en fait survécu et a été élevée par le père de Thanos, A’Lars. Bien que Drax ne soit pas celui qui a tué Thanos dans Avengers: Fin de partie, dans les bandes dessinées, il a réussi à le tuer.

Dans Annihilation # 4 de Keith Giffen, Andrea Divito, Laura Villari et Cory Petit, Annihilus et Thanos unissent leurs forces pour faire la guerre à la galaxie. Les deux capturent Galactus et le transforment en une arme d’alimentation en énergie. Pendant ce temps, avec le Nova Corps anéanti et la fille de Drax, Moondragon, faite prisonnière, Drax se venge. On lui a dit que s’il poursuivait son sauvetage, elle serait tuée – il n’écoute pas et s’en prend à Thanos. Drax finit par se battre à travers des vagues de sbires d’Annihilus et se dirige vers Thanos et le tue en passant son poing dans sa poitrine et en arrachant son cœur.

Drax achève son destin et tue Thanos. Cependant, il l’a fait sans beaucoup de combat car il s’avère que Thanos était préoccupé de libérer Galactus du contrôle d’Annihilus après avoir réalisé que la mission de son camarade méchant était trop catastrophique. Annihilus voulait tout détruire – Thanos l’a compris et a voulu mettre un terme à ses plans et libérer Galactus. Alors qu’il tentait de réparer le tort, Drax est entré et l’a tué. Même Moondragon a supplié son père de ne pas tuer Thanos. Naturellement, Drax était aveuglé par la rage et n’a pas perdu de temps à le faire tomber – même si cela signifiait tuer la seule personne qui pouvait arrêter Annihilus.

Alors que les héros libéreraient finalement Galactus avec l’aide de Silver Surfer, Drax a presque condamné l’univers en tuant Thanos. Heureusement, les héros vaincraient Annihilus. Thanos resterait mort avant d’être ressuscité plus tard dans The Thanos Imperative. Donc pendant Drax le destructeur pourrait ne pas avoir tué Thanos dans le MCU, il a pris sa revanche dans les bandes dessinées – même si cela a presque conduit à la destruction de l’univers.

