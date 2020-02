Dreams PS4 est génial si vous êtes un artiste, mais c’est encore mieux si vous n’êtes pas

Depuis qu’il a été annoncé à l’E3 2015, mon intérêt pour Media Molecule’s Dreams avait grandi et décliné.

Décrit comme un “carnet de croquis”, entre autres choses, Dreams avait toujours semblé prometteur et quelque peu surréaliste, la plateforme créative ultime qui semblait potentiellement trop ambitieuse pour réussir. Alors que Dreams commençait à rassembler les jambes et à se diriger vers les tests alpha puis bêta, mon intérêt est passé de l’intrigue à la crainte.

Comme beaucoup d’autres, j’ai regardé les diverses belles créations de la communauté, des petits déjeuners anglais complets aux décors de plage sanguins, et je me suis senti quelque peu intimidé par la plate-forme. Et c’est ce que Dreams est essentiellement, ce n’est pas un jeu, c’est une plateforme créative. Et je ne suis pas un créateur. Je ne pourrais jamais faire les choses que ces gens faisaient, alors pourquoi essayer?

Mais voici la clé pour profiter de Dreams: vous n’avez pas besoin d’être créatif. Vous n’avez même pas besoin d’être un artiste. Dreams est bien plus que son mode créatif, si vous prenez juste le temps d’explorer.

Nous ne sommes pas tous Picasso

(Crédit d’image: Sony)

Il est difficile de nier que le mode créatif de Dreams, ou «Dream Shaping», peut prendre un certain temps pour s’y habituer. À première vue, c’est extrêmement intimidant, et les didacticiels du développeur Media Molecule rappellent souvent l’époque où vous avez acheté un livre “ comment dessiner ” à l’école et avez simplement dessiné de nombreux cercles.

Cependant, la beauté de Dreams est que vous n’avez en fait rien à créer du tout. Vous pouvez simplement profiter des jeux, des sculptures, de la musique et de l’art que d’autres (plus talentueux) de la communauté ont créés.

“Vous allez là-bas et jouez des trucs – c’est peut-être tout ce que vous faites – et c’est plus que suffisant”

Mark Healey – Directeur créatif

“C’est un endroit où vous pouvez aller consommer et voir les choses que les membres de la communauté PlayStation ont faites”, me dit le directeur créatif Mark Healey lors de l’événement de lancement Dreams. “Ou vous allez là-bas et participez au plaisir et commencez à faire des trucs vous-même.

“J’aime le comparer à YouTube, c’est la meilleure analogie à laquelle je peux penser. Beaucoup de gens savent ce qu’est YouTube et la plupart des gens y vont pour regarder des choses. Et je pense que la même chose se produit avec Dreams, vous allez là-bas et jouez des trucs – c’est peut-être tout ce que vous faites – et c’est plus que suffisant. “

Alors que j’étais initialement un peu cynique à propos des commentaires de Healey, plus je «surfais de rêve» à travers les créations de la communauté, plus je réalisais à quel point il avait raison. J’ai pu sauter dans et hors d’une abondance de créations variées, goûter un avant-goût de la créativité de quelqu’un d’autre avant de sauter dans quelque chose de totalement différent. Une seconde, vous regardez des animaux chanter Auld Lang Syne et la suivante, vous détruisez une galerie d’art.

Tout n’est pas la Joconde

Witchy Woods (Crédit d’image: Awesome_David / Sony)

“Vous n’êtes pas obligé de créer. Vous pouvez simplement vous perdre à chercher”, m’enthousiasme Healey. “Si vous aimez jouer à des jeux, vous avez déjà une telle gamme de choses folles.

“Mais la chose qui m’excite vraiment à ce sujet est déjà, vous savez évidemment que certaines personnes vont vraiment pour l’épopée, libérant leurs petites bandes-annonces et autres choses, et certaines personnes font juste ces choses vraiment stupides et farfelues. Ouais, c’est le truc qui m’excite vraiment avec ça. “

Et c’est peut-être ce que j’aime le plus chez Dreams: tout n’est pas parfaitement poli. En fait, certains des jeux les plus agréables auxquels j’ai joué étaient les plus timides – de la meilleure façon.

Prenez, par exemple, Witchy Woods. Witchy Woods est un jeu court mais mémorable qui vous voit jouer un homme écossais qui doit traverser une forêt investie de sorcières pour récupérer sa voiture, avant de rentrer à la maison. Mais ce n’est pas un jeu raffiné de style Blair Witch. Imaginez plutôt une voix off mal enregistrée (et hilarante), des sorcières de bande dessinée au corps conique et une voiture qui traverse une scène qui semble avoir été dessinée par un enfant. C’était des ordures brillantes et contrairement à tout ce que nous pourrions probablement expérimenter autrement.

Comme le souligne Healey, ce ne sont pas les types de jeux que nous voyons financés par les studios, mais ils sont néanmoins brillamment amusants. Et, grâce à Dreams, nous pouvons en faire l’expérience.

Petit déjeuner complet en hêtre (Crédit image: THE_ARCH1TECT / Sony)

Pendant mon temps avec Dreams, je n’ai pas construit une seule chose. Et je me suis éclaté. Au lieu de cela, j’ai consommé tout ce que je pouvais, des jeux de plate-forme de lama aux aventures par pointer-cliquer, en passant par les illustrations 3D de souris, je n’ai jamais été à court de jeu à essayer ou de nouvelle œuvre d’art à examiner.

Et alors que j’étais encore en admiration devant ces créations, je me sentais comme faisant partie de la communauté plutôt que comme un étranger. Nous ne pouvons pas tous être Picasso, mais l’art n’est rien sans que les gens le consomment.

