Dropbox beta pour macOS ajoute la synchronisation du bureau, des documents et des téléchargements pour correspondre à iCloud Drive

L’une des principales différences entre iCloud et Dropbox est qu’iCloud synchronisera le dossier de documents macOS natif avec votre bureau. J’ai trouvé la synchronisation du bureau très utile car j’ai un MacBook Pro à la maison et un au travail avec des appareils iOS. J’adore pouvoir déposer un fichier sur le bureau et le faire apparaître partout. Jusqu’à présent, Dropbox se limitait à synchroniser son dossier, mais la dernière version bêta de Dropbox montre que la société s’étend au-delà du simple «dossier qui se synchronise».

Dropbox sur Mac a lentement étendu son ensemble de fonctionnalités et son fonctionnement, et aujourd’hui, la dernière version bêta ajoute la possibilité de synchroniser vos documents, vos téléchargements et votre bureau. Dans mes tests (dossier de téléchargement uniquement), cela a fonctionné comme annoncé. Une fois activé, il y aura un dossier Mon Mac dans votre boîte de dépôt qui contiendra tout votre dossier de téléchargements. J’essaie toujours de comprendre comment Dropbox va garder cela intégré à macOS afin que l’utilisateur ne remarque pas que des choses étranges se produisent.

Cette fonctionnalité sera probablement très populaire auprès des utilisateurs Dropbox d’entreprise car elle deviendra alors une solution de quasi-sauvegarde. L’emplacement par défaut pour le stockage de documents de nombreuses personnes se trouve sur le bureau. Au lieu d’avoir à former à nouveau des personnes pour stocker des documents dans un dossier Dropbox pour la synchronisation, les fichiers peuvent être stockés dans les trois grands emplacements. Certains des utilisateurs que je soutiens ont des milliers de fichiers à télécharger, ce qui faciliterait la migration vers un nouveau Mac (ou l’accès à tous leurs fichiers à partir du Web). Cela sera également avantageux lors du passage à un iPhone ou un iPad, car tous les fichiers d’un utilisateur seront disponibles.

Cette nouvelle de Dropbox arrive à un moment où iCloud a finalement lancé le partage de dossiers avec iOS 13.4. J’utilise iCloud Drive comme solution de synchronisation par défaut depuis quelques années maintenant, et la synchronisation du bureau était une raison clé. La restauration de fichiers supprimés pour iCloud n’est cependant pas aussi robuste que ce que propose Dropbox. Maintenant que Dropbox correspond au jeu de fonctionnalités d’iCloud Drive sur macOS, les utilisateurs peuvent choisir la solution qu’ils préfèrent.

J’ai recherché des informations sur cette fonctionnalité sur la page d’assistance de Dropbox, mais je ne trouve aucun document. La société a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’elle avait réécrit le moteur de synchronisation principal.

Au cours des quatre dernières années, nous avons travaillé dur pour reconstruire le moteur de synchronisation de notre client de bureau à partir de zéro. Le moteur de synchronisation est la magie derrière le dossier Dropbox sur votre ordinateur de bureau, et c’est l’un des morceaux de code les plus anciens et les plus importants de Dropbox. Nous sommes fiers d’annoncer aujourd’hui que nous avons livré ce nouveau moteur de synchronisation (nom de code «Nucleus») à tous les utilisateurs de Dropbox.

Avez-vous accès à la dernière version bêta de Dropbox pour Mac? Avez-vous activé la fonction de synchronisation du bureau? Cette fonctionnalité vous incitera-t-elle à utiliser Dropbox sur iCloud Drive? Faites-moi savoir dans les commentaires.

