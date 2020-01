DSLR vs sans miroir: quel type de caméra vous convient le mieux?

Avec de nombreuses technologies émergentes, il est souvent vrai que l’idée à la base est en avance sur la mise en œuvre dans le monde réel – et dans le domaine de la photographie, c’est certainement la situation en ce qui concerne les appareils photo à objectif interchangeable (ILC). En gros, 20 nouveaux modèles sans miroir ont été lancés en Australie au cours des 12 derniers mois, contre seulement deux reflex numériques. C’est une tendance révélatrice. Bien qu’il y ait encore un grand nombre d’utilisateurs de reflex numériques qui soient satisfaits de leurs appareils photo, l’industrie s’est concentrée sur le format sans miroir – ce qui signifie qu’à l’avenir, les amateurs de reflex numériques ne pourront pas mettre à niveau la manière dont ils ‘ai fait dans le passé. Alors pourquoi les reflex numériques sont-ils toujours aussi populaires et quels sont les avantages de la configuration sans miroir?

Le Canon EOS 90D est l’un des rares reflex numériques à avoir été lancé récemment (Crédit image: Canon)

Comme vous l’avez probablement compris, tout tourne autour du miroir… en particulier, le miroir reflex. Il s’agit du composant au cœur de l’appareil photo reflex mono-objectif – SLR – qui, comme nous le savons aujourd’hui, existe depuis la fin des années 40. Lorsque la capture numérique est apparue pour la première fois, un film 35 mm a simplement été remplacé par un capteur d’imagerie, mais rien d’autre n’a changé. Le miroir reflex est situé juste derrière la monture d’objectif et réfléchit la lumière vers le viseur optique – ainsi, à l’oculaire, vous voyez la réalité, pure et simple. C’est le monde réel, le temps réel… et c’est pourquoi tant de photographes adorent leurs reflex numériques.

Cependant, ce miroir réflexe est en fait devant le capteur d’imagerie, donc au moment de l’exposition, il doit être physiquement renversé. Cela se fait évidemment mécaniquement, donc c’est bruyant, crée des vibrations et noircit également le viseur lorsqu’il est en position haute.

Il s’agit du miroir reflex du reflex numérique EOS 90D de Canon (crédit image: Canon)

L’appareil photo sans miroir est une ère numérique pure, remplaçant le boîtier miroir traditionnel et le viseur optique par un viseur électronique qui diffuse en direct le capteur d’imagerie. Cela permet un boîtier d’appareil photo plus petit et plus léger et, avec toute cette activité mécanique disparue, un qui est également plus silencieux et plus rapide. Pas évident, alors?

Eh bien, oui et non. Les viseurs électroniques ont évidemment une fréquence d’images (également connue sous le nom de taux de rafraîchissement) donc, à des vitesses de prise de vue plus rapides, ils peuvent aussi noircir, et peu importe leur qualité, ils ne peuvent pas correspondre à un viseur optique pour la plage dynamique, le contraste ou la résolution … du moins pas maintenant.

Le même mais différent

Par conséquent, il n’est pas surprenant qu’un fabricant d’appareils photo comme Canon – leader du marché des reflex numériques depuis très longtemps – donne le choix aux consommateurs. Ces deux nouveaux reflex numériques mentionnés précédemment provenaient tous les deux de Canon. De plus, la société continue de promouvoir activement des modèles tels que son EOS 5D Mark IV le plus vendu et a déjà annoncé le développement du reflex numérique professionnel EOS 1D X Mark III. Pourtant, il est également très actif avec non pas un, mais deux systèmes de caméras sans miroir – l’EOS R plein format et l’EOS M. au format APS-C

En fait, le tout dernier lancement d’appareil photo de Canon était un lancement conjoint pour un reflex numérique et un appareil photo sans miroir – l’EOS 90D et l’EOS M6 Mark II. Les deux partagent le même capteur CMOS au format APS-C de 34,4 mégapixels (32,5 MP effectifs) et le processeur d’image DiG! C 8 de dernière génération de Canon, de sorte qu’ils ont des fonctionnalités et des performances d’imagerie similaires. Cependant, côte à côte, ils illustrent les principales différences entre le DSLR et les modèles sans miroir.

Grâce à son facteur de forme plus compact, l’EOS M6 Mark II en fait le compagnon de voyage idéal (Crédit image: Canon)

De toute évidence, l’EOS M6 Mark II est plus compact et il est environ 300 grammes plus léger. La portabilité globale est encore améliorée par la petitesse relative des objectifs sans miroir EF-M de Canon. Les considérations de taille et de poids – en particulier si vous transportez un kit d’objectifs – sont actuellement les principales raisons pour lesquelles les utilisateurs d’appareils photo reflex numériques passent au mode sans miroir. Pourtant, Canon fabrique également des reflex numériques compacts, tels que le 25,8 MP EOS 200D Mark II, l’autre reflex numérique relativement récent de la société en Australie. Il est intéressant de noter qu’étant, disons, une technologie «mature», les reflex numériques commencent à représenter un excellent rapport qualité / prix dans les appareils photo à objectifs interchangeables. Canon a actuellement trois reflex numériques au prix de moins de 1000 $ avec un zoom standard, et le 200D Mark II n’est pas beaucoup plus que cela, donc c’est beaucoup d’appareil photo pour l’argent.

De l’autre côté du miroir

Sur le front sans miroir, l’EOS M6 Mark II est le nouveau produit phare de l’EOS M avec des spécifications clés telles que la prise de vue en continu à une fissuration de 14 ips lors de l’utilisation de son obturateur à plan focal (FP), et à une vitesse ultra-rapide de 30 ips lors de l’utilisation du capteur basé sur l’obturateur… à la fois avec mise au point automatique complète et réglage de l’exposition. La mise au point automatique par capteur est un autre avantage pour les appareils photo sans miroir, en particulier en termes de couverture de la scène, et le système AF CMOS Dual Pixel de Canon a un total de 5 481 pixels de mesure (avec 143 points sélectionnables par l’utilisateur), ce qui, en particulier, permet un suivi du sujet très fiable même avec des objets se déplaçant rapidement ou erratiques tels que de petits enfants.

Pour tirer le meilleur parti des réductions de taille possibles avec la configuration sans miroir, Canon propose le M6 II avec un viseur électronique à pince qui, néanmoins, s’intègre pleinement avec l’appareil photo, tout en conservant la sélection du collimateur autofocus “ toucher et faire glisser ” à partir du moniteur. D’un autre côté, si vous préférez un EVF entièrement intégré – et beaucoup de photographes le font toujours – Canon a à la fois les modèles sans miroir EOS M5 et M50 (encore une fois avec une résolution de 25,8 MP) qui, par conséquent, ressemblent tous les deux à des mini reflex numériques.

Bien que les spécifications de l’appareil photo soient importantes, le design joue également un rôle important (Crédit image: Canon)

Ne riez pas, le style est toujours une considération importante pour de nombreux acheteurs d’appareils photo, et c’est l’une des raisons pour lesquelles le reflex numérique n’est pas encore fait, en particulier aux niveaux passionné et professionnel. Et le facteur expérientiel aussi – la manipulation, la disposition des commandes et, bien sûr, le viseur optique. Fait intéressant, avec l’EOS 90D, Canon exploite vraiment ces éléments, ce qui en fait le reflex APS-C milieu de gamme le plus performant du marché, tout en offrant également certains des avantages d’un appareil photo sans miroir lorsqu’il est en mode vue en direct ou en mode vidéo. Ceux-ci incluent une vitesse de prise de vue de 11 ips – qui est rapide pour un reflex numérique de niveau intermédiaire – et la couverture et la réactivité du système AF CMOS Dual Pixel. Et vous pouvez basculer entre les commandes traditionnelles et le moniteur à écran tactile afin que, à bien des égards, l’EOS 90D représente le meilleur de la tradition et de la technologie de l’appareil photo.

La tradition jouera sans aucun doute un rôle dans la longévité continue du reflex numérique tandis que la nouvelle technologie offre à l’appareil photo sans miroir un certain nombre d’avantages difficiles à ignorer… et il ne fait que commencer ici, il y en a donc beaucoup plus à venir. Quelle que soit votre préférence, il y a presque certainement un Canon ILC qui convient.