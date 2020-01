Du bureau de l’éditeur: Préparez-vous pour une balade longue et cahoteuse

Bonjour chers iMorians, et bienvenue dans un autre épisode de “From the Editor’s Desk” de la vôtre!

Il s’est passé beaucoup de choses cette semaine entre le FBI et Apple, et notre propre Stephen Warwick a écrit un excellent article de comparaison qui parle des deux cas très similaires qui se sont produits jusqu’à présent à San Bernardino, en Californie et à Pensacola, en Floride. Si vous ne l’avez pas encore vérifié, assurez-vous d’y jeter un œil.

Je sais que c’est un sujet très controversé, mais je vais jeter mon chapeau sur le ring: ce que le FBI demande à Apple peut sembler assez innocent à la surface, mais cela ne fera que provoquer une énorme pente glissante. Si Apple devait créer une “porte dérobée” pour permettre aux fonctionnaires du gouvernement d’accéder à un iPhone verrouillé et crypté, cela ouvrirait toute une boîte de vers si cette “clé principale” tombait entre de mauvaises mains. Et avouons-le – le gouvernement n’est pas nécessairement une figure d’autorité, donc cette clé principale devrait être dupliquée pour plusieurs personnes. Et avoir plus d’un point d’accès signifierait qu’il est plus facile pour les criminels ou autres personnages “louches” de mettre la main dessus.

Donc, alors que oui, le gouvernement a une raison valable de demander l’accès à ces appareils à Apple (pour enquêter sur les suspects d’actes de terrorisme), le résultat serait beaucoup trop dangereux pour nous. Nos iPhones contiennent des données et des informations incroyablement sensibles sur chacun d’entre nous individuellement, et si quelqu’un devait pouvoir contourner nos propres mesures de sécurité et accéder à tout cela, eh bien, cela pourrait causer un tas de maux de tête pour les personnes concernées. Apple (et d’autres sociétés technologiques similaires) essaie simplement de protéger la vie privée de millions de personnes au prix de quelques-unes.

En parlant d’Apple, il y avait un article Slate intéressant (pour dire le moins) cette semaine, intitulé “ Against the Cult of Apple ”, et notre propre Joe Keller a écrit un excellent contrepoint plus tôt cette semaine.

Je tiens à réitérer l’argument de Joe sur la façon dont des millions de personnes achètent de nouveaux produits Apple chaque année, non pas parce que nous pensons être dans un club spécial ou quelque chose comme ça, mais parce que ce sont de bons produits. J’ai obtenu mon premier produit Apple en 2008, et c’était l’iPhone de première génération. Avant cela, j’utilisais Windows et mon dernier PC était un Dell, et avoir mon premier iPhone m’a conduit dans le trou du lapin de l’écosystème Apple. J’ai commencé une tradition annuelle de mise à niveau vers le dernier iPhone chaque année, je me suis retrouvé avec quelques modèles d’iPod différents avant de diffuser de la musique, j’ai abandonné les PC pour MacBook (le blanc était mon premier) et j’ai eu des iPad et Apple Montres – vous avez l’idée.

Encore une fois, je connais Windows et même Android, et malgré toute la flexibilité offerte par ces plateformes, je préfère simplement rester avec Apple. Pourquoi? Mes différents MacBook durent au moins six ans ou plus (je tape ceci sur un Retina MacBook Pro fin 2013 au moment où nous parlons) sans aucun problème, ce qui n’est pas quelque chose que je peux attester avec mes précédents PC, qui finissent par devenir insupportablement lents et ennuyeux. J’ai essayé certains appareils Android, et même si j’aime pouvoir personnaliser, je pense simplement que iOS est plus rationalisé et plus facile à prendre en main et à configurer. De plus, le matériel iPhone ne semble jamais bon marché pour les modèles que j’ai. J’ai utilisé d’autres trackers d’activité et de fitness, comme Fitbit et Garmin, mais je préfère toujours revenir à ma Apple Watch, en raison de tout, en plus de mesures d’activité précises.

Honnêtement, je pourrais continuer, mais mon point est que je reste avec Apple parce qu’ils savent comment faire de bons produits, pas parce que je me sens comme si j’étais dans un “club spécial”. Alors que oui, certaines de leurs récentes itérations logicielles sont un peu boguées, c’est le moins que je puisse préférer aux alternatives. Cela fonctionne pour mon style de vie, le matériel est premium et dure longtemps, et Apple fournit l’un des meilleurs services clients que j’ai vus.

Dans les actualités non Apple, Rise of the Resistance a officiellement ouvert ses portes à Disneyland à Anaheim, en Californie, ce week-end. Je ne l’ai pas encore vécu, car ces foules vont être folles, mais je vais certainement le vérifier bientôt (je vis à quelques minutes du DLR et j’ai un passeport annuel). C’est juste de la folie en ce moment, donc je peux attendre au moins une semaine environ. Mais c’est vraiment excitant!

Quoi qu’il en soit, voyons ce que cette semaine apportera, oui?

