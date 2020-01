Du bureau de l’éditeur: un autre CES mord la poussière

Phew! Quelle semaine ça a été avec le CES 2020 à Las Vegas, Nevada. Bien que je n’étais pas physiquement là, cela a été épuisant de suivre toutes les nouvelles technologies folles qui ont été annoncées, présentées ou lancées cette semaine. Je veux dire, je suis sûr que nous tous ici à iMore pourrions utiliser un peu de temps de relaxation dans cette baignoire “flottante” qui coûte près de 19 000 $, ai-je raison? Hah!

En parlant de CES, il y a pas mal de produits qui me passionnent et qui sont en fait à portée de main en termes de coût (malheureusement, cette baignoire Flotation n’en fait pas partie).

Bien que personnellement, je préfère encore utiliser macOS pour tous mes besoins informatiques, j’ai vraiment apprécié de voir iPadOS grandir et évoluer vers une alternative élégante pour les autres. Et avec le nouveau clavier Brydge iPad avec trackpad intégré qui vient d’être révélé au CES, je pense que c’est incroyable de voir comment l’iPad se transforme en pseudo-MacBook.

Je suis toujours bloqué avec un iPad Pro 12,9 pouces 2017 qui me sert bien quand j’en ai besoin, donc je ne pourrai pas découvrir la nouvelle offre de Brydge car c’est uniquement pour les iPad Pros de troisième génération. Mais notre propre rockin Lory Gil utilise un prototype depuis quelques semaines et elle en est impressionnée. Ce produit réduit définitivement l’écart entre un MacBook et un iPad, et je suis ravi de voir où cela nous mène.

Notre service VPN préféré est plus abordable que jamais

Une autre chose qui a particulièrement attiré mon attention est le Juno de Matrix, qui est un appareil de cuisine pour refroidir vos boissons très rapidement. C’est vrai – avec ce bébé, vous devriez pouvoir refroidir cette bouteille de rosé ou cette caisse de bières que quelqu’un a apportée à votre prochaine réunion en quelques minutes! Plus besoin de les jeter dans le frigo et les heures d’attente. Cela fonctionne même pour refroidir votre thé ou café fraîchement moulu, et en tant qu’amant de café glacé, je suis tout ça! C’est du génie, et honnêtement, je suis surpris que cela n’ait pas été pensé avant, sauf si je l’ai raté.

En tant que personne qui ne parle pas une deuxième langue (mon cantonais est ce que vous considéreriez comme cassé), je suis ravi pour des produits comme l’ambassadeur de Waverly Labs. Je pensais que la conception de celui-ci était intéressante, car elle présente le style sur l’oreille que je préfère habituellement avec les écouteurs. Honnêtement, cela ne semble pas déplacé, et les gens pourraient penser que ce sont des écouteurs futuristes. Mais il traduira la parole dans plus de 20 langues et 42 dialectes en temps réel, et grâce aux travaux pratiques de notre équipe au CES, la traduction est assez précise. J’adorerais l’utiliser lorsque je voyage dans d’autres pays où il peut y avoir une barrière linguistique, et avec sa sortie en avril avec un prix de 199 $, cela semble assez acceptable.

Il y avait beaucoup d’autres produits intéressants et intéressants que nous avons couverts à partir du CES 2020, alors ne manquez pas toute notre couverture de la semaine!

Dans les nouvelles non-CES, je viens de terminer la première saison de Star Wars: The Clone Wars sur Disney + parce que je suis sur un coup de pied majeur de Star Wars depuis novembre dernier, et il ne semble pas qu’il s’arrête de si tôt. J’ai récemment décidé d’essayer la trilogie prequel (j’ai initialement détesté en grandissant et je n’ai même pas regardé Revenge of the Sith quand il est sorti) et ce n’est pas aussi mauvais que je me souvienne (Revenge of the Sith est facilement le meilleur de cette trilogie). Donc, chaque fois que j’ai eu le temps, j’ai regardé Star Wars: The Clone Wars pour combler l’écart entre Attack of the Clones et Revenge of the Sith. Avec la saison 7 de The Clone Wars qui sortira le mois prochain sur Disney +, il semble que j’ai choisi le moment idéal pour parcourir la série.

Je suis également très heureux d’avoir acheté des AirPods Pro à Noël, alors j’ai décidé de les tester contre les écouteurs Bose QuietComfort 35 II que j’ai achetés lors du Black Friday. Si vous êtes curieux de connaître mon expérience avec les deux, vous pouvez continuer avec ma petite comparaison ici.

Revenons maintenant à votre programmation régulière, d’accord?