du contenu pour adultes est fourni

Les discussions au cours desquelles nous avons essayé de comprendre si les jeux vidéo étaient ou non très fréquents une réalité uniquement pour les enfants ou non. Il était une fois sans doute le cas, mais ceux qui, lorsque cette forme d’art (parce que nous pouvons la définir plusieurs fois à mon avis) a commencé à se répandre, étaient des enfants, maintenant ils sont adultes, et les jeux vidéo ont grandi avec eux.

Quel est le contenu adulte de The Last of Us II

la Chien coquin, maison de production de Le dernier d’entre nous II, a décidé de s’en tenir à ce principe en laissant entendre que dans le jeu qui sort, vous verrez du contenu explicitene convient donc pas aux mineurs. Ce jeu vidéo sera le premier pour eux à avoir cette fonctionnalité: le Naughty Dog n’a jamais fait cela auparavant. Si nous pensons globalement à l’idée de base de The Last of Us, l’histoire d’Ellie et le fait que d’une manière ou d’une autre l’intrigue évolue parler de la croissance du personnage sous tous ses aspects, c’est parfaitement logique. Le jeu vidéo sera plus sombre car même Ellie qui grandit est devenue plus sombre pour des raisons que nous ne connaissons pas encore complètement, et elle est certainement devenue plus mature, plus adulte, exactement comme le contenu de l’histoire. Cette croissance est donc ambivalente: tant pour Ellie que pour Naughty Dog, elle représente un pas en avant par rapport à ce qu’ils étaient auparavant. Pour en savoir plus sur The Last of Us II, il ne manque plus grand chose: le 29 mai 2020 il sortira enfin, nous vous le rappelons, exclusivement pour la PS4.