Du FAI au P2P: comment les réseaux maillés éliminent le Bitcoin du réseau

Les réseaux maillés permettent la connectivité entre les nœuds, mais que se passerait-il si Internet tombe en panne? Cette question a été mentionnée, elle est l’une des préférées des journalistes lors des interviews et fait partie des questions concernant la valeur du Bitcoin. Ce sont les réseaux maillés qui ne permettraient pas que cela se produise.

Dans un monde interconnecté qui dépend largement de la connectivité Internet, et s’il n’y a pas de connexion, il y a une énorme possibilité que Bitcoin survive et encore plus lorsque les actions Bitcoin augmentent en raison de problèmes de coronavirus, comme vous pouvez le lire dans ce article. C’est déjà une probabilité réelle et croissante grâce à la promesse des réseaux maillés.

Les réseaux maillés sont des réseaux de nœuds connectés par paires qui permettent une connectivité “hors ligne” via des signaux radio. Tout dépendrait de la bande passante du réseau, de pouvoir faire des choses comme réussir à faire une transaction Bitcoin ou faire des téléchargements dans la blockchain Bitcoin.

Lorsqu’une combinaison d’un réseau satellite est réalisée qui parvient à transmettre les données de la blockchain Bitcoin sur une grande partie de la surface du monde, il est possible de concevoir une infrastructure décentralisée qui fonctionne comme un web improvisé.

Il y a un projet de réseau ouvert initié par un homme d’affaires vénézuélien, Randy Brito, qui a créé un développeur Blockstream Grubles basé sur la promesse de réseaux maillés. Cela a publié des démonstrations sur la façon dont vous pouvez utiliser des réseaux maillés avec le satellite Blockstream pour envoyer des transactions et des messages en Bitcoin hors ligne.

Ce satellite serait une bénédiction dans le cas de l’utilisation du

réseau maillé, comme le mentionne Grubles, «La zone de couverture est immense.

Vous pouvez pratiquement couvrir un continent entier avec des données Bitcoin avec

un seul des satellites du réseau à satellite Blockstream ».

Une petite introduction aux réseaux maillés

Quels seraient les avantages des réseaux maillés? Étant un réseau traditionnel comme celui qui serait probablement utilisé dans les maisons ou les emplois, il est connecté à un fournisseur de services Internet qui est contrôlé par une société à but lucratif.

Ce fournisseur de services Internet a son propre

les fournisseurs avec lesquels il se connecte, ainsi que les sociétés à but lucratif. Par certaines occasions,

les gouvernements font pression sur ces sociétés pour filtrer l’information

dans les réseaux

Un réseau maillé est basé sur le niveau le plus élémentaire, c’est un

réseau poste à poste. Ces homologues du réseau fournissent une connectivité à d’autres homologues

à ceux qui sont connectés et leurs pairs obtiennent une connectivité et ainsi

successivement

Le résultat finit par être un réseau sans entité centrale et visualise la conception du réseau, qui ressemble à un réseau maillé au lieu d’un réseau traditionnel de type concentrateur et radio, enfin tous se connectent à un fournisseur de services Internet central .

Les réseaux maillés pour Bitcoin sont vraiment bons

Les réseaux maillés pour rejoindre Bitcoin fusionnent facilement. À l’heure actuelle, cela dépend en grande partie des réseaux traditionnels contrôlés par des fournisseurs de services Internet. Pas seulement pour Bitcoin mais pour la plupart des choses sur Internet. Si vous utilisez un réseau contrôlé par une entité centrale, il peut être facilement fermé ou censuré.

Un réseau maillé est capable de résister lorsque des parties du réseau sont déconnectées afin que les paires puissent être acheminées autour des parties qui ont été séparées. Ces types de conditions sont importants pour un système comme Bitcoin, car les transactions peuvent continuer à s’exécuter et les mineurs peuvent rester productifs.

Maintenant, dans le cas d’être un commerçant ou de travailler dans le secteur minier et votre fournisseur de services Internet prend la décision de vous déconnecter, vous avez de sérieux problèmes.

Les effets secondaires les plus importants des réseaux maillés

Il y a beaucoup de gens avec des critères différents, sans

Cependant, il est clair que l’abondance et la liberté de dépendre du fournisseur de

Les services Internet sont importants. Comme si vous avez un réseau

assure la confidentialité mais est en même temps bloqué par un

entité centrale alors cette entité pourrait être contrainte de fermer le

réseau complètement.

Lorsque vous vous concentrez sur la construction d’une infrastructure maillée, vous pouvez toujours superposer une sorte de navigateur Tor sur le dessus et ainsi vous obtenez la confidentialité dans le protocole maillé lui-même.

Quelques pièges des réseaux maillés, points faibles

En utilisant Bitcoin via des réseaux maillés, il est possible que la quantité de données transmises soit faible. Si vous ne disposez pas d’une connexion Internet ou d’une antenne parabolique, vous devez obtenir les dernières données de bloc Bitcoin d’une paire dans le maillage et la quantité de sauts nécessaires, ainsi que la bande passante sera la clé pour y parvenir . S’il n’y a personne qui offre un tel service, il serait isolé du réseau Bitcoin.

Habilement, la communauté Bitcoin n’a cessé d’innover

du côté du réseau Bitcoin donc des améliorations comme Erlay, FIBRE et bien d’autres

offrira la possibilité de transmettre des données de bloc Bitcoin via

le maillage Même ainsi, vous pouvez facilement utiliser les portefeuilles Electrum.

De même, effectuez des transactions Bitcoin signées

Hors ligne, accédez à une passerelle push-tx et recevez des messages lorsque

La transaction a été ajoutée à un bloc.

Les réseaux maillés peuvent-ils bénéficier d’un développement et d’une adoption supplémentaires?

La technologie des mailles en est à ses débuts. La configuration des technologies de maillage nécessite des compétences techniques, de sorte que la grande majorité aura des difficultés à se connecter.

Ce qui signifie que pour commencer, la taille totale d’un réseau maillé sera relativement petite. Le moment où toute personne parvient à installer et à se connecter à un maillage, il commencera à décoller.

Le réseau maillé est l’une des choses qui n’a pas d’importance jusqu’à ce qu’il soit nécessaire, cependant, comme Internet et les communications deviennent une nécessité, il y aura plus de sensibilisation aux réseaux maillés comme effet secondaire.

Que faut-il faire pour que quelque chose comme ces réseaux s’adapte autour du

monde où ils sont le plus nécessaires?

Le caractère décentralisé et la résistance à la censure des

Ces types de réseaux sont très importants, ils sont un moyen d’encourager les gens

d’offrir ces services de données de bloc Bitcoin, ainsi que les derniers

Transactions Bitcoin

Ces serveurs comme Electrum, tours de guet des

Réseau Lightning, services push-tx hors ligne et passerelles, tout pourrait

fonctionner dans le maillage, en principe, il serait limité à la messagerie et

J’aurais besoin que les gens aient leurs propres nœuds.

Pour résoudre le problème incitatif, nous avons pensé

dans lequel les utilisateurs l’utilisent et effectuent le paiement desdits services à

continuer d’étudier les options disponibles pour le réseau maillé

possible. L’une des alternatives a été le soutien communautaire, comme

utilisation de la nouvelle fonction RPC-Pay de Monero.

Ce réseau dépend des signaux radio transmis au sol. Avantages et inconvénients de cette approche

Le satellite Blockstream transmet des données et des messages de la Blockchain Bitcoin à la Terre. Vous pouvez utiliser ce service pour obtenir les dernières transactions et blocages avec l’utilisation d’une antenne parabolique sur les toits pour la transmission d’informations importantes à d’autres, il pourrait permettre aux gens de faire leurs transactions en Bitcoin et Lightning Network, même en cas de connexion à Internet

Il vous suffit d’être à l’intérieur et d’obtenir les données Bitcoin. Le matériel maillé avec lequel il a été testé n’est pas capable de transmettre des données de bloc Bitcoin en raison des restrictions et de la bande passante du matériel, seuls des messages courts ont pu être transmis.

Le travail se poursuit sur les capacités nécessaires pour que ce développeur soit utile pour Bitcoin dans le pire des cas.