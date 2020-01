Du Moto G8 au substitut du Galaxy Note: l’actualité Motorola en 2020

La jolie fille de Motorola pour 2020 est sans aucun doute le nouveau Razr avec écran pliant. Déjà dans la période de prévente, non sans quelques avertissements concernant sa durabilité, certains des nouvelles que nous verrons dans les prochains mois.

Parmi eux, le renouvellement de l’ensemble de la gamme Moto G7 que nous avons vu en 2019, ainsi que l’entrée de la marque désormais sous le contrôle de Lenovo dans un secteur dominé par Samsung: les smartphones avec stylys. Enfin, après plusieurs exercices centrés sur les moyennes, il semble que ce soit celui choisi par Motorola pour faire le saut vers des terminaux plus ambitieux.

Moto G8, la ligne économique

Encore une fois, comme d’habitude dans la gamme Moto G, ces appareils pas si petits arrivent en quatre versions. Maintenant, les caractéristiques des déveopers XDA se révèlent, Moto G8 et Moto G8 Power.

Un an de plus, le Moto G8 ce serait, selon les informations qui sont apparues dans les dossiers de la FCC – et donc il serait un peu moins que confirmé – l’un des terminaux les plus élémentaires pour un marché international vraiment large. Il devrait atterrir en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

En termes de fonctionnalités, nous aurions un Snapdragon 665 réussi et modeste, ainsi que des configurations de mémoire très probablement dépendantes du marché sur lequel il est vendu, entre 2 et 4 Go de RAM et 32 ​​ou 64 Go de mémoire interne. Son écran resterait en résolution 720p, très probablement LCD, avec une caméra frontale perforée dans un coin, comme vous pouvez le voir sur les images apparues sur 91Mobiles.

De son côté, le Moto G8 Power Ce serait une version avec une plus grande autonomie. Avec une puce identique et des mémoires de 4 et 64 Go, il viendrait avec une batterie qui passerait de 4000 mAh 5000 mAh, ainsi qu’une charge rapide qui atteint 18 W de puissance. Dans ce cas également, l’écran porterait sa résolution de 720p à 1080p plus adaptée à la norme en 2020.

Motorola

Moto G8

Moto G8 Power

Écran

LCD 6,4 “, HD + (720p)

6,4 “, FullHD + (1080p)

La taille

160 x 74 mm

168 x 76 mm

Processeur

Muflier 665, 11 nm

Muflier 665, 11 nm

RAM

2, 3, 4 Go

4 Go

La mémoire

32, 64 Go

64 Go

Chambre principale

16 MP f / 1.7, angulaire 8 MP f / 2.2 et macro 2 MP

16 MP f / 1.7, angulaire 8 MP f / 2.2, macro 2 MP et 8MP f / 2.4

Caméra frontale

8 MP f / 2.0, perforé

25 MP f / 2.0, perforé

La batterie

4000 mAh, charge 10W

5000 mAh, charge rapide 18W

Biométrie

Capteur d’empreinte digitale arrière

Capteur d’empreintes digitales

Connectivité

4G, Wi-Fi 4, Bluetooth, sans NFC, prise, USB C, GPS

4G, Wi-Fi 4, Bluetooth, USB C, GPS

Système

Android 10

Android 10

Motorola teste avec son «Galaxy Note», dans le milieu de gamme

Evan Blass

En plus des lignes habituelles, Motorola prévoit un 2020 dans lequel retrouver la traction en tant que marque de smartphone avec Lenovo. Déjà avec des comptes un peu plus sains et des avantages modestes, tout indique que Motorola a l’air explorer de nouveaux formats, comme celui qui saisit exclusivement le Samsung Galaxy Note.

Au moins dans le haut de gamme, il y aurait donc une place pour un mobile de ce style et plus axé sur le milieu de gamme. C’est ce qu’Evan Blass nous enseigne, ce qui montre un terminal avec un pointeur avec l’apparence de pouvoir être stocké à l’intérieur de l’appareil lui-même.

Bien que plus de détails sur ce terminal ne soient pas connus, Motorola pourrait le présenter prochainement, peut-être face au Mobile World Congress, qui se tiendra le mois prochain à Barcelone. Sans aucun doute, cela ferait la concurrence au récent Galaxy Note 10 Lite, qui abaisse les attentes de la ligne avec le stylet de Samsung et, sûrement, aussi le prix.

Le retour au haut de gamme, dans le MWC

Enfin, Motorola a déjà suggéré à une occasion que 2020 pourrait être l’année où ils combleraient le vide de la marque dans la gamme haut de gamme d’appareils. Comme ils insistent maintenant sur Android Headlines, Motorola vient de confirmer le lancement d’un smartphone de la plus haute gamme, ou un fleuron, dans l’événement MWC.

Alors que Motorola a présenté certains terminaux avec de meilleures fonctionnalités que son milieu de gamme, comme le Moto Z4, il s’est quand même appuyé sur certaines fonctionnalités du milieu de gamme. Son prix, de 500 dollars, était également inférieur à celui des terminaux de compétition.

Qu’est-ce qu’un haut de gamme en 2020? Il s’agit de composants de qualité, à partir du récent Snapdragon 865, qui forcerait également l’arrivée avec une connectivité 5G, en plus d’un écran Amoled en hauteur, ainsi qu’un grand module de caméras de différents types. Ou du moins, c’est ce que la concurrence a fait.

Ce terminal encore inconnu atteindra le MWC 2020, étant l’un des rares fabricants à faire des présentations pertinentes au congrès de téléphonie de référence dans le monde entier. Samsung ou Huawei ont leurs propres événements dans quelques semaines.

