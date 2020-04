DuckDuckGo, Ecosia et autres moteurs de recherche avant le système Google dans l’Union européenne

Il y a un peu plus d’un an, Google a annoncé sa prochaine décision de offrir une “grande variété de navigateurs et de moteurs de recherche” aux utilisateurs de nouveaux smartphones Android sur le sol européen, en pouvant en choisir un autre par défaut – par défaut – dans le processus de configuration des terminaux nouvellement acquis. Un mouvement qui est venu à la demande des organismes de réglementation de l’Union et que la firme Mountain View a lancé à contrecœur.

Les mots précités sont traduits, depuis le 1er mars, sur un nouvel écran qui s’affiche lors de la configuration d’un nouveau terminal avec le logiciel de l’entreprise sur le sol européen. En y apparaissent trois options, en plus de la propre de Google, parmi lesquels vous pouvez choisir de le configurer par défaut dans le système.

En Espagne – parce que l’un des points clés de cette mesure est que les moteurs de recherche peuvent être différents dans chaque pays – les Américains Info.com et DuckDuckGo, ainsi que le français Qwant, sont ceux qui apparaîtront aux yeux des utilisateurs lorsque démarrez votre nouvel Android. Avec eux, et avec l’Ecosia allemande – l’un des plus critiques du système de sélection Google pour cet écran de configuration – nous avons parlé d’une option à la fois demandée et controversée.

Une proposition qui élargit le panorama

La société californienne de technologie espère que le mouvement suffira à apaiser la soif réglementaire des organismes de réglementation européens, généralement plus sévères avec les grandes entreprises technologiques de la Silicon Valley que dans les autres pays où elles opèrent également. Pendant ce temps, les moteurs de recherche qui ont réussi à s’insérer parmi les options désormais affichées y voient une nouvelle opportunité de se faire connaître et d’augmenter leur part d’utilisateurs grâce à leur présence dans le système d’exploitation le plus populaire au monde. D’autres le décrivent comme un autre acte d’abus de pouvoir de Google.

Les trois présents sur le territoire espagnol coïncident en soulignant la grande opportunité de se présenter aux yeux de tous ceux qui configurent leur nouveau terminal. De Qwant, ils assurent qu’ils s’attendent à voir leur base d’utilisateurs mobiles augmenter “de manière significative” en raison de la moyenne. Combien Bien que cela reste à voir, une étude récente de DuckDuckGo a estimé entre 300 et 800% l’augmentation de l’utilisation et l’impact potentiel que la nouvelle option pourrait signifier pour les moteurs de recherche.

Des chiffres qui pourraient représenter un véritable changement de paradigme pour nombre d’entre eux, présents sur le marché depuis des années à titre secondaire en raison des limites de ne pas disposer des ressources d’un géant du secteur par rapport à l’extension de leurs domaines. Ce ne sera pas si simple, cependant.

Pour qu’un utilisateur choisisse consciemment un nouveau moteur de recherche, il doit déjà le savoir à l’avance et y identifier quelque chose qui lui fait renoncer à l’omniprésence de Google. Il est facile d’imaginer que, dans un bon nombre de cas, celui qui fait face à l’écran de sélection pour voir en premier n’a pas eu de contact préalable – ni même de connaissance – avec le reste des alternatives qui s’affichent devant ses yeux. Pourquoi renoncer à l’habituel et prolongé pour un service étrange?

De la part d’Info.com, ils expriment le souhait que la connaissance du «bouche à oreille» fasse partie du métier, tandis qu’un investissement marketing dans les pays où ils sont présents fait le reste. Une position similaire à celle qu’ils adoptent dans Qwant, où ils soulignent que, en soi, c’est déjà une occasion pour les gens de “se rendre compte qu’ils n’ont pas à utiliser le même moteur de recherche que tout le monde”. DuckDuckGo, quant à lui, prévoit également d’étendre sa portée en Europe.

Un système critiqué

Bien que ceux qui figurent parmi les options qui apparaissent finalement dans les différents pays aient reçu les nouvelles avec une satisfaction évidente, il y a un fait qui a suscité des critiques de la part de nombreuses organisations qui tentent actuellement de se faire un nom dans le paysage de la recherche. en ligne: le système d’enchères.

Choisi par Google, ce oblige les systèmes de recherche qui souhaitent apparaître parmi les options par défaut à payer un montant – qui n’a pas été divulgué – lors de la configuration du smartphone. Cela signifie automatiquement laisser de nombreuses petites entreprises hors du champ, car elles ne peuvent pas assumer les coûts qui en découlent. Les grands et les petits se sont demandé si c’était la meilleure proposition pour décider qui apparaît et qui n’apparaît pas.

“Le système d’enchères a été conçu pour faire de l’argent à Google”

Parmi ceux qui n’ont même pas essayé de faire la coupe, il y a le moteur de recherche écologique Ecosia, qui a vivement critiqué le système d’appel d’offres afin d’apparaître dans la section susmentionnée. “Nous ne sommes pas d’accord avec le mécanisme actuel de l’écran de sélection (ACS)”, expliquent-ils à ce média. «Nous suggérons de créer un« menu de préférences équitables ». C’est-à-dire une liste équitable et complètement ouverte qui classe les moteurs de recherche en fonction de leur part de marché.

Ils soulignent également que le mécanisme d’enchères va “à l’encontre de l’esprit de la législation de la Commission européenne de juillet 2018. Les internautes méritent d’avoir un véritable choix sur le moteur de recherche à utiliser qui ne soit pas biaisé par qui a pu payer plus à Google. “

La liste des options par défaut des moteurs de recherche doit être basée sur leur pertinence pour les utilisateurs, donc tout dépendra de la popularité d’Ecosia par marché. Plus nous prenons conscience de la crise climatique, plus nous nous développons également sur les marchés du monde entier. Nos utilisateurs apprécient que nous soyons une entreprise sociale qui plante des arbres, notre transparence et le fait que nous respectons leur vie privée.

Une vision partagée avec DuckDuckGo, qui a défendu que le modèle implanté n’est pas l’idéal, malgré le fait que votre moteur de recherche se trouve dans tous les territoires où la vente aux enchères a été ouverte. La firme affirme que c’est une solution qui “a été conçue pour faire de l’argent à Google, pas pour offrir une option significative au consommateur”.

Proposition DuckDuckGo.

Comme Ecosia, ils proposent un modèle ouvert dans lequel la liste des moteurs de recherche disponibles est étendue où, avec une brève description de celui-ci, c’est l’utilisateur qui peut librement choisir celui qui convient le mieux à ses besoins. La proposition actuelle “n’est tout simplement pas nécessaire”, disent-ils, ce qui nuit particulièrement à ceux qui mettent “l’expérience utilisateur sur la monétisation et diffusent moins d’annonces”, “qui” mettent la confidentialité avant le profit et gagnent moins d’argent pour chacun. annonce montrant “et ceux qui choisissent de” donner une partie substantielle de leurs revenus à de bonnes causes “.

Un avenir inconnu

Bien que Google ne manquera pas de propositions pour modifier cette première approche de la façon dont il traite les autres moteurs de recherche, il reste à voir si l’un d’eux finira par changer le modèle que la grande société de la Silicon Valley a adopté.

“En raison de son omniprésence, nous oublions parfois que Google n’est pas Internet, c’est l’un des moteurs de recherche”, disent-ils d’Ecosia. Et bien que ce soit vrai, la plus grande quantité de ressources disponibles se traduit généralement par une meilleure expérience utilisateur, comme ils le disent sur info.com, car cela entraîne un investissement important dans le produit. Contre cela, et tout ce qui est moins tangible, comme le règlement dans la conception et l’identification des utilisateurs, c’est difficile à combattre, mais pas impossible.

Pour y parvenir, ils font appel à info.com à la simplicité de leur produit comme pilier fondamental pour motiver le changement; de Qwant, à ses origines européennes et à ses parier pour la vie privée; une dernière raison qui fait également partie des attractions de DuckDuckGo. Ecosia, quant à elle, bien qu’elle ne soit pas sur la liste, fait référence à la responsabilité sociale du moment, qui incombe à son action de lutte contre le changement climatique.

La seule certitude, pour l’instant, est que l’option que Google a été forcé d’inclure est une première étape, bien que est loin d’être considéré comme le mouvement qui assimile tous les acteurs du segment de recherche en ligne. Une grande partie du travail continue de rester parmi ceux qui choisissent d’occuper une place, plus que jamais auparavant, sur les appareils de millions de personnes dans le vieux continent.