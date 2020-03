DuckDuckGo lance un radar de suivi Web open source pour les particuliers, les développeurs et les chercheurs

Le navigateur axé sur la confidentialité DuckDuckGo a franchi une nouvelle étape en offrant une expérience Web plus privée aujourd’hui en lançant son radar de suivi. DuckDuckGo a également rendu la ressource open source et a expliqué comment les particuliers, les développeurs et les chercheurs peuvent utiliser l’outil.

DuckDuckGo a partagé les nouvelles dans un article de blog (via CNET):

Aujourd’hui, nous sommes fiers de lancer DuckDuckGo Tracker Radar dans le monde, et nous proposons également un code source ouvert pour le générer. Cela fait suite à notre récente publication de nos données de chiffrement plus intelligent et de notre code d’exploration (qui alimente le composant de chiffrement du site Web mis à niveau dans nos applications et extensions).

Tracker Radar est un ensemble de données qui détaille «5 326 domaines Internet utilisés par 1 727 entreprises et organisations qui vous suivent en ligne».

Voici pourquoi DuckDuckGo a décidé de créer son propre ensemble de données de suivi:

Lorsque nous avons décidé d’ajouter une protection contre les trackers, nous avons constaté que les listes existantes de trackers étaient principalement organisées manuellement, ce qui signifiait qu’elles étaient souvent périmées et jamais complètes. Et, pire encore, ces listes cassent parfois des sites Web, ce qui entrave l’adoption généralisée. Ainsi, au cours des deux dernières années, nous avons construit notre propre ensemble de données de trackers basé sur un processus d’exploration qui ne présente pas ces inconvénients. Nous l’appelons DuckDuckGo Tracker Radar. Il est généré automatiquement, constamment mis à jour et testé en permanence.

DuckDuckGo note qu’il existe plusieurs façons d’utiliser la ressource:

Les particuliers peuvent en bénéficier en utilisant nos applications ou extensions, qui a une liste de blocage basée sur elle.

Les développeurs peuvent l’utiliser pour créer leurs propres listes de blocs de suivi personnalisées.

Les chercheurs peuvent l’utiliser pour rechercher l’univers de suivi.

Un fichier de données de domaine Tracker Radar comprend deux parties:

Un fichier pour chaque domaine tiers (généralement associé au suivi, mais pas toujours) contenant des informations détaillées à ce sujet

Un fichier pour chaque entité parent, l’associant à des domaines

Le navigateur de confidentialité de DuckDuckGo pour iOS est téléchargeable gratuitement sur l’App Store. Pour les développeurs et les chercheurs, vous pouvez trouver l’ensemble de données Tracker Rader sur Github.

Pour plus de détails sur Tracker Radar, consultez le post complet de l’annonce.

