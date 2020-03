DuckDuckGO: le nouveau moteur de recherche qui pourrait battre Google

En quelques semaines, DuckDuckGO a réussi à multiplier ses utilisateurs … Sera-t-il capable de battre Google en un rien de temps?

Il serait absurde de parler de moteurs de recherche sans prendre en compte Google. Cependant, un nouveau rival a été mis sur son chemin. Il s’agit de DuckDuckGO, une nouvelle interface qui vise à aider les utilisateurs dans leurs recherches.

Jusqu’à présent, le moteur de recherche Google a dominé le marché. Cependant, au cours des derniers mois, certaines données ont indiqué que DuckDuckGO commençait à se positionner comme un rival puissant.

Pour nous mettre un peu en contexte, environ 9 questions sur 10 posées par n’importe quel moteur de recherche Internet dans le monde passent par Google, un pourcentage qui atteint 96% sur différents marchés.

C’est le cas depuis pratiquement 2006, lorsque Google a réussi à se hisser au premier rang des sites Web les plus visités au monde, dépassant le puissant AOL.com et le moteur de recherche de Yahoo!

Ces dernières années, des alternatives ont émergé corte indie ’ou se sont engagées spécifiquement à se différencier du grand moteur de recherche. L’un d’eux est, par exemple, Ecosia, un moteur de recherche qui promet de planter des arbres à cause des recherches qui y sont effectuées, un autre est Qwant, d’origine française et qui prend de l’ampleur dans les tentatives de l’Union européenne pour favoriser l’émergence de start-ups locales. qu’ils peuvent affronter les grandes technologies, la grande majorité d’entre elles nord-américaines. Et le troisième et le plus connu est DuckDuckGO.

Le succès de cette plateforme réside dans le fait qu’elle se concentre principalement sur la confidentialité des utilisateurs. Si nous le comparons à Google, nous constatons qu’il ne suit pas les adresses IP des utilisateurs, ni ne sauvegarde leur historique de recherche, ni leur emplacement, et donc, leurs résultats sont également les mêmes pour tout le monde, peu importe où une recherche est effectuée. Recherche.

En plus de cela, DDG a également des accords pour servir la publicité Microsoft et fonctionne en travaillant également avec le système d’affiliation d’Amazon. Il est important de noter que, bien que DDG fasse de la confidentialité son point de valeur, ce n’est pas une entreprise à but non lucratif.

Serait-ce la fin de l’empire que Google a créé? C’est difficile à croire, mais ce serait la fin d’une époque.

Source: GQ México

ARP