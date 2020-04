DuckTales Quackshot allait être un vrai jeu, pas une blague

La blague April Fools de FDG Entertainment, une annonce simulée pour un nouveau jeu appelé DuckTales: QuackShots, a obtenu une réponse suffisamment importante pour que la société admette que ce n’était pas entièrement une blague. La petite société de développement est peut-être mieux connue pour Monster Boy et le royaume maudit, un défilement latéral 2D créé à la suite de la série classique Wonder Boy de Sega. Monster Boy a été très bien reçu malgré son obscurité et a recueilli de bonnes critiques d’un bon nombre de publications.

Aujourd’hui, FDG a pris part à la longue et sacrée tradition des farces d’avril. L’industrie du jeu vidéo a longtemps ravi les fans déconcertants et déroutants avec des annonces, des mises à jour et des changements bizarres et absurdes de leurs produits. Cette année a vu des farces comme l’Infinity Snapshot pour Minecraft (ajoutant tout ce qui est possible au jeu en même temps), le DLC sur le thème de Nintendo pour le prochain Panzer Dragoon Remake, et un jeu de course en marbre “officiel” des créateurs de DiRT.

En relation: Les épisodes de DuckTales sont dans le mauvais ordre sur Disney +: voici le bon

Au milieu de toutes les bouffonneries, un poisson d’avril a surpris les fans en se faisant passer pour une annonce légitime et excitante à démarrer. FDG Entertainment a révélé des captures d’écran de leur prochain projet DuckTales: QuackShots, un jeu officiel basé sur le redémarrage actuel de la série télévisée classique de Disney DuckTales. En plus des captures d’écran, qui avaient l’air très polies et qui rappellent clairement le matériel source, FDG a affirmé qu’elles s’associaient à nouveau avec Game Atelier, le studio qui les a aidés à créer Monster Boy. Cela ressemblait à un projet assez impressionnant et attrayant, et la seule chose qui empêchait le public d’être pleinement excité pour sa sortie était le fait qu’il avait été annoncé le premier avril.

Malheureusement, la date s’est avérée importante. Dans un tweet ultérieur, FDG a révélé leur ruse, admettant que DuckTales: QuackShots était une farce. Selon eux, le jeu a commencé comme un argument légitime qu’ils ont travaillé dur pour présenter à Disney. Malheureusement, Disney ne leur a jamais fourni de licence pour l’IP, donc le projet a échoué. Selon FDG, ils ont présenté les captures d’écran comme une blague de poisson d’avril parce que “cela aurait été dommage d’enterrer le matériel”. Il ressort clairement des captures d’écran que beaucoup d’amour et d’efforts ont été mis sur le terrain, et c’est dommage que Disney n’ait jamais accordé la licence. Mais le tweet de FDG se termine sur une note d’espoir, se demandant si le géant du divertissement reconsidérera un jour.

Il n’est pas courant de trouver une farce de poisson d’avril avec ce cœur vraiment authentique derrière elle. Même les fausses mises à jour les plus convaincantes naissent généralement d’un désir plus profond que de baiser avec les gens. Pour voir une farce avec autant d’une histoire, et un développeur de jeux vidéo si sérieux à partager leur DuckTales rêve, est un peu encourageant. Même parmi tous les yeux écarquillés et les poulets en caoutchouc de la journée des poissons d’avril, l’industrie du jeu vidéo est toujours née de la passion et de la créativité. Entendre parler de cette passion, même un jour comme aujourd’hui, est toujours une chose merveilleuse.

Suivant: EXCLUSIF: DuckTales Season 3 Premiere Date & Surprise Characters Revealed!

Source: FDG Entertainment