Ducky Mecha Mini arrive avec 6 types de commutateurs Cherry MX

Annoncé il y a près d’un an lors du dernier Computex de 2019, le nouveau Ducky Mecha Mini arrive enfin en Europe, un clavier mécanique compact TKL très similaire au Ducky One 2 RGB récemment analysé, qui, en plus du facteur de portabilité de sa taille, ajoutera énorme polyvalence grâce à l’inclusion de jusqu’à six options de commutateurs mécaniques disponible.

Spécifications Ducky Mecha Mini

Commutateurs: Cherry MX avec des matériaux ABS ou PBT (selon le modèle), avec une durée de vie utile jusqu’à 100 millions de frappes

La technologie: PBT double ou laser (selon le modèle) et Rollover N-Key anti-ghosting

Taux d’interrogation: Ultrapolling 1000 Hz

Éclairage RVB: 16,8 millions de couleurs, personnalisables pour toutes les touches

Les dimensions: 295 x 108 x 40 mm

Le poids: 827 grammes

Logiciels: Logiciel Ducky RGB

Connectivité: Câble USB-C amovible de 1,8 mètre avec sortie USB-A 2.0

Variantes et interrupteurs

Cherry MX Speed: Avec une force d’activation de 45 grammes et une course de 1,2 millimètres

Cherry MX Silent: Avec une force d’activation de 45 grammes et une course de 1,9 millimètres

Cherry MX Red: Avec une force d’activation de 45 grammes et une course de 2 millimètres

Cherry MX Brown: Avec une force d’activation de 55 grammes et une course de 2 millimètres

Cherry MX Black: Avec une force d’activation de 60 grammes et une course de 2 millimètres

Cherry MX Blue: Avec une force d’activation de 60 grammes et une course de 2,2 millimètres

Comme les autres modèles de la marque, la présence de un cadre en aluminium solide, avec l’utilisation combinée de matières plastiques ABS et PBT de haute qualité, qui justifient largement le prix quelque peu élevé de ce périphérique.

Enfin, bien que la présence de un processeur ARM-M3 Pour la gestion des profils, des macros et des effets d’éclairage, nous continuons à trouver des détails à améliorer dans votre application et votre pilote logiciel.

Déjà disponible auprès de certains distributeurs numériques tels que CaseKing, le Ducky Mecha Mini arrive dans notre pays sous un prix de vente de 149,90 euros pour toutes ses versions à l’exception de la variante Cherry MX Silent, qui augmentera légèrement à 154,90 €.