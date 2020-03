Ducky One 2 RGB, analyse: les clics de canard

Avec une offre croissante, et a atteint le point que jusqu’à offrir des périphériques de jeu avec le Cola-Cao, il n’est pas surprenant que de nombreux utilisateurs finissent par acheter des produits de mauvaise qualité.

C’est pourquoi aujourd’hui nous voulons vous apporter l’analyse d’une marque quelque chose de moins connu et économique, mais cela nous a sans aucun doute montré qu’il possède de grandes qualités.

Spécifications Ducky One 2 RGB

Commutateurs: Cherry MX RGB, pour choisir entre le marron, le rouge et le bleu, avec une durée de vie allant jusqu’à 100 millions de frappes

La technologie: PBT double et Anti-Ghosting 6 touches + N-Key Rollover

Taux de sondage: Ultrapolling 1000 Hz

Éclairage RVB: 16,8 millions de couleurs, personnalisables pour toutes les touches

Les dimensions: 440 x 135 x 40 mm

Le poids: 1,100 grammes

Logiciels: Logiciel Ducky RGB + Ducky Macro V2.0

Connectivité: Câble USB-C amovible de 1,8 mètre avec sortie USB-A

Bien qu’à première vue cela puisse nous surprendre de trouver un clavier entièrement composé de matières plastiques, la première chose que nous remarquerons est sa grande robustesse. Et l’ensemble sera basé sur un ABS double injection, l’un des matériaux les plus efficaces de l’industrie.

Situé dans un petit espace du cadre arrière, nous trouvons une entrée USB-C qui nous permettra d’utiliser n’importe quel câble amovible pour connecter le clavier, ajoutant une plus grande portabilité et une capacité de remplacement facile.

Tout s’est terminé avec quelques pieds réglables à trois positions, ce qui permettra de modifier l’angle du clavier sans sacrifier sa stabilité, en conservant la même surface en silicone antidérapante.

En passant par cette voie à sa diffusion, on apprécie la présence de une mise en page espagnole, avec un schéma de touches traditionnel qui ne met en évidence que l’ajout de quatre touches multimédias situées dans le coin supérieur droit.

Cependant, il n’est pas surprenant que, en plus des fonctions typiques de contrôle du volume, le Ducky One 2 RGB ait choisi d’ajouter un dernier bouton pour un accès rapide à la calculatrice. Heureusement, bien que nous ne puissions pas changer l’esthétique de la clé, nous aurons quelques options dédiées à l’édition de ces fonctions dans le Ducky Macro V2.0, qui sera mis à jour conjointement dans le logiciel Ducky RGB (que nous verrons plus tard).

De plus, sous les touches plus grandes telles que “Entrée” ou la barre d’espace, on peut trouver supports et interrupteurs supplémentaires destiné à améliorer à la fois la stabilité et la précision de la lecture, offrant le même toucher et la même pression lorsqu’il est pressé d’un côté.

Enfin, à côté du clavier sont également inclus quelques accessoires tels que le câble de connexion USB-C à USB-A, une pince pour faciliter l’extraction des touches, un ensemble de touches roses alternatives et une conception de barre d’espace noir simple

Et c’est que comme vous l’avez déjà remarqué sur les photos, nous n’avons pas pu éviter d’utiliser ces touches de couleur supplémentaires, qui donnent au clavier un air de jeu professionnel.

Étonnamment, malgré son format compact, le clavier reste maintenez le pavé numérique au lieu d’opter pour une configuration TKL. Quelque chose qui, bien que cela ne signifie pas beaucoup de changements dans l’expérience de jeu, est en fait un point en faveur de l’utilisation quotidienne du clavier.

Et c’est qu’en général l’expérience avec le Ducky One 2 RGB est vraiment bonne, avec une très bonne réponse pour les pulsations, et un son de clic (au moins dans la version de Commutateurs Cherry MX Brown nous avons eu l’occasion de tester) beaucoup plus silencieux que les autres commutateurs.





Bien sûr, nous ne pouvions même pas les considérer comme des commutateurs correctement silencieux, loin du MX Silent ou du Razer Orange.

Donc, ces commutateurs sont peut-être l’option la plus polyvalente, sans nécessairement se concentrer uniquement sur le jeu ou l’écriture. Avec une course jusqu’à 4 mm et un point d’activation situé en plein centre, à 2 mm; et une force de 45G, un peu plus grande que les autres modèles.

Bien que nous ayons également une deuxième option du Ducky One 2 RGB équipée de commutateurs Cherry MX Blue, orientée vers les performances de jeu, et avec un son de clic sensiblement plus élevé.

De cette façon, on nous propose un repositionnement plus rapide des clés, ce qui nous permet d’augmenter notre vitesse d’utilisation, en veillant à ne pas perdre une seule des détections.

Quelque chose qui sortira encore plus avec la présence du Technologie Anti-Ghosting à 6 touches et N touches, ce qui nous permettra de sélectionner et de modifier la détection de pression simultanée à partir d’un maximum de 6 ou plus de 10 touches.

Cependant, le plus gros point contre ce clavier se trouve dans son logiciel. Et quand il s’agit de contrôler l’éclairage RVB et de personnaliser les fonctions des touches, nous aurons à peine un contrôle de base.

Dans le cas des lumières, nous aurons une sélection assez simple d’effets par défaut, et bien que nous puissions créer nos propres profils, nous n’avons aucune sorte de synchronisation pour les jeux, quelque chose de déjà presque standardisé dans cette gamme de prix. Bien que l’absence d’un véritable créateur de macro soit également constatée.

Enfin, en dehors des tests eux-mêmes mais également remarquables dans sa gamme de prix, nous pourrions manquer quelque chose d’une sorte de concentration supplémentaire sur l’ergonomie, comme un repose-poignet supplémentaire en option qui n’affecte pas directement son prix . Cependant, et comme nous l’avons déjà dit, en général, le clavier continuera d’être tout aussi confortable et accessible.

Disponible dès maintenant auprès de distributeurs tels que CaseKing, qui approvisionnent tout le territoire de l’Espagne et du Portugal, nous pouvons désormais trouver le Ducky One 2 RGB disponible à partir de 169,90 euros, un prix assez proche des autres options et claviers mécaniques avec commutateurs Cherry MX, et légèrement moins cher que les autres options haut de gamme sans touches PBT.

Évaluation finale



RÉSUMÉ

Le Ducky One 2 RGB possède de nombreuses qualités et bases que l’on s’attendrait à voir sur un clavier mécanique de joueur haut de gamme, avec quelques ajouts plutôt curieux tels que les touches PBT bicolores. Cependant, il semble qu’avoir essayé de couvrir tant de choses ne lui ait pas vraiment permis de briller sous tous les autres aspects.

Qualité de construction9

Expérience utilisateur et logiciel7

Installation et configuration8