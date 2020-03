Dumb Ways to Die, des jeux mobiles pour prévenir les accidents

Jetant un œil aux histoires de la App Store J’ai vu que l’un d’eux parlait de Dumb Ways to Die, un jeu que j’avais revu en 2013 et dont j’avais perdu la trace. La revue est toujours là, mais comme mon nom en a été supprimé, je ne la lierai pas. Le fait est qu’après tant d’années, il semble que le jeu est toujours actif et, en outre, accompagné de plusieurs livraisons ultérieures.

Le jeu lui-même est très original. Consiste en sauver la vie de personnages animés drôles qui s’exposent à des situations dangereuses. Une sorte de Happy Tree Friends mais avec une fin heureuse. Et surtout, ce jeu gratuit pour iPhone et Android faisait partie d’un campagne publicitaire de Metro Trains Australia, la société en charge du transport suburbain à Melbourne.

Selon l’histoire que j’ai trouvée dans l’App Store et que je savais lorsque j’ai essayé ce jeu pour la première fois, Metro Trains Australia a lancé une belle campagne de sensibilisation sous la forme d’une vidéo animée afin que ses utilisateurs soient plus prudents et évitent ainsi des accidents tels que l’écrasement. La vidéo a été publiée en 2012, et ses personnages amusants et son air entraînant l’ont propulsée dans le monde entier. De plus, la chanson a été publiée sur iTunes et vous pouvez également l’écouter sur Soundcloud.

Une campagne entraînante

Écouter Dumb Ways to Die de Tangerine Kitty est dangereux car vous passerez la journée à le fredonner. Et que ses paroles parlent d’accidents et d’erreurs fatales, même si c’est très drôle pour son ton décontracté. Aussi drôle que la vidéo d’animation qui accompagnait cette chanson, composée et jouée par John Mescall y Ollie McGill avec la voix de Emily Lubitz et sous le nom de Tangerine Kitty.

La vidéo et la chanson faisaient partie d’une campagne Metro Trains Australia, réalisée par l’agence McCann Melbourne, pour avertir des dangers de ne pas faire attention lorsque l’on s’approche trop de la voie ferrée ou de ne pas faire attention lorsque la porte va se fermer. Ces dangers et d’autres dangers suburbains se propagent à d’autres accidents et accidents de la vie quotidienne et d’autres plus exotiques pour lui donner une touche très humoristique typique du pays de Crocodile Dundee et Priscilla, reine du désert.

Laissant de côté les sujets, la campagne a été un succès total. Les chansons et les vidéos sont devenues très populaires sur Internet en 2012. La vidéo compte actuellement 187 millions de vues.

Mais au-delà de l’anecdote, la campagne a également présenté un jeu vidéo pour iOS et Android que vous pouvez télécharger gratuitement et qui mettait en vedette les personnages de la vidéo, appelés haricots en référence aux populaires bonbons à la gelée. Dans le jeu, vous deviez sauver la vie des différents mésaventures et calamités ils l’étaient.

Bref, c’était une campagne de sensibilisation des jeunes qui a connu un franc succès entre jeunes et moins jeunes. Il a même remporté des dizaines de prix au Festival de créativité de Cannes en 2013 dans ses différentes catégories. Fait intéressant, bien qu’il ait été publié à la fois dans la presse écrite et à la radio et dans les stations de métro et de publicité extérieure, le succès est venu grâce à internet et sa proposition sous forme de jeu.

Éduquer avec un jeu mobile

Si la campagne publicitaire a été lancée en novembre 2012, en mai de l’année suivante, elle est apparue dans le App Store le jeu Dumb Ways to Die. Sa version Android sortira en septembre 2013. Dans les deux cas, il s’agit d’un compilation de mini-jeux où les personnages de la vidéo étaient en difficulté et que vous deviez les enregistrer. Simple, amusant et, en même temps, un moyen de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes aux dangers de ne pas être prudent.

Mais l’histoire de Dumb Ways to Die ne s’arrête pas là. Le succès a été tel qu’après la campagne 2012 et le match 2013, en 2014, les managers du métro de Melbourne ont décidé de lancer un deuxième match. Plus précisément, en novembre 2014, il a été lancé Dumb Ways to Die 2: Les Jeux et en décembre sa version pour Android. Semblable au premier jeu, la dynamique était la même, sauvant la vie des personnages animés qui étaient dans des situations à risque et des accidents mortels. De nouveaux personnages, plus de niveaux et de jeux et le même humour noir du premier match.

À partir de là, chaque année, de nouveaux jeux s’inspirent de l’univers Dumb Ways to Die. Le troisième match a été appelé Dumb Ways to Die: Wire Walk et c’était exclusif à Apple TV. Dans le jeu, moyennant des frais, vous devez courir sur une ligne électrique garder l’équilibre et récupérer les bonbons et les bonbons volés par un pingouin maléfique.

Toute une saga de jeux mobiles

Les versements suivants associés à Dumb Ways to Die, appelés Dumb Ways JR, ont profité de la popularité des jeux originaux lancés pour iPhone et Android dans une version payante. Plutôt que de compiler plusieurs mini-jeux, chaque titre était un mini-jeu lui-même, comme Tran Set de Dumb Ways JR Loopy ou Plane de Dumb Ways JR Madcap, pour ne citer que deux titres.

De leur côté, les deux jeux originaux ont été mis à jour et actuellement, bien qu’ils soient toujours gratuits, ils ont micropaiements et mises à jour régulières avec de nouveaux jeux. Une troisième édition est même sortie fin 2017 intitulée Dumb Ways To Die 3: World Tour et disponible pour iPhone et Android.

Pour clore cette revue, en 2019, l’univers Dumb Ways to Die s’est agrandi avec deux nouveaux titres avec les mêmes personnages. Le premier titre, Des moyens stupides pour dessiner, est de sauver à nouveau leurs protagonistes animés mais, cette fois, dessin à l’écran pour les aider. Ainsi, en dessinant des murs, des escaliers ou des rampes, vous réussirez à passer au niveau suivant.

Le deuxième titre, et pour l’instant le plus récent, s’appelle Dumb Ways to Dash et il se compose de exécuter sans escale à travers des scénarios en trois dimensions où vous affronterez d’autres personnages et d’autres obstacles pour ne pas atteindre l’objectif. En chemin, vous collecterez des costumes pour vos personnages et de nouveaux personnages. Le jeu rappelle d’autres classiques comme Temple Run et similaires.

Selon l’article de l’App Store, les responsables de Metro Train Australia ils ont l’intention de continuer à sortir des jeux. En voyant la liste variée des titres associés au phénomène Dumb Ways to Die, il semble payant de publier ces jeux, à la fois payants et gratuits avec des micropaiements.

En tout état de cause, il est curieux qu’une campagne de publicité pour sensibiliser les jeunes et les enfants aboutisse à plus de dix jeux pour iPhone et Android, cela sans oublier sa vidéo mythique et une chanson que vous n’arrêterez pas de fredonner.