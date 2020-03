Duolingo ABC arrive comme application iOS interactive gratuite sans publicité pour apprendre aux enfants à lire

Au fil des ans, Duolingo est devenu l’un des moyens les plus populaires d’apprendre une nouvelle langue. Il a secoué le marché en utilisant un modèle gratuit avec gamification, sans publicité et en se concentrant sur les mots à haute fréquence pour devenir rapidement conversationnel dans une nouvelle langue. Maintenant, la société a lancé Duolingo ABC pour apprendre aux enfants à lire.

Duolingo ne prévoyait pas de lancer sa nouvelle application ABC pour le moment, mais avec l’épidémie de coronavirus, il a décidé de la publier cette semaine (via The Verge).

Voici comment le développeur décrit la nouvelle application:

Duolingo ABC est le moyen pratique et amusant pour votre enfant d’apprendre à lire! Créé par l’équipe derrière Duolingo, l’application éducative n ° 1 au monde, Duolingo ABC aide les enfants à s’amuser pendant qu’ils pratiquent la lecture et l’écriture!

Duolingo souligne qu’il a été conçu pour les enfants par des experts en alphabétisation et en éducation préscolaire, comprend des histoires interactives et amusantes, est sans publicité, sans achats intégrés, et comprend même un apprentissage hors ligne.

Dans une démarche réfléchie, Duolingo a décidé de lancer rapidement l’application avec le nombre d’enfants non scolarisés en raison de la crise sanitaire mondiale.

À la lumière des fermetures d’écoles récentes dans le monde, nous rendons Duolingo ABC disponible tôt, afin de fournir plus de ressources éducatives aux enfants et aux parents à la maison. Envoyez-nous vos commentaires à liter-feedback@duolingo.com!

Duolingo ABC est un téléchargement gratuit pour iPhone et iPad aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le développeur dit qu’il devrait arriver sur Android à un moment donné dans le futur.

