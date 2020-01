DVB-T2: le changement de télévision a été forcé par le réseau 5G

DVB-T2: le changement de TV a été forcé par le réseau 5G Tecnoandroid

Outre l’introduction de 5G, nous notons comment le nouveau signal pour les émissions de télévision, le DVB-T2, est sur le point d’entrer sur le marché mondial (et surtout italien). En fait, nous voyons que les deux nouveautés sont connectées l’une à l’autre pour une raison bientôt indiquée.

Le nouveau Digital Terrestrial v 2.0 portera l’utilisation de l’offre télévisuelle à un nouveau niveau. En fait le système HD du futur profitera de la toute nouvelle codec H.265 et témoignera de nouvelles fréquences. Le vieux 700 MHz en fait, ils seront utilisés pour la 5G ce qui garantira ainsi une plus grande bande passante et une vitesse plus élevée pour les nombreuses plateformes de streaming vidéo et musical et pour ce qui les concerne IoT et Smart Home.

Cependant, lié à la nouvelle norme pour les émissions de télévision, nous aurons deux options pour les utilisateurs: soit changer la télévision ou acheter un nouveau décodeur, mais voyons en détail les étapes.

DVB-T2: qu’est-ce qui va changer pour les utilisateurs?

Si vous possédez un téléviseur acheté après le 1er janvier 2017 (et jouissez donc du nouveau standard auquel les fabricants de téléviseurs ont été contraints de s’adapter) fais-le au bon moment, un nouveau réglage des chaînes. En conséquence, le logo «HD”Sous le nom de la chaîne.

Pour tous ceux qui ont acheté un téléviseur avant 2017, vous devrez en acheter un nouveau, ou alternativement, un simple décodeur de la dernière génération prise en charge DVB-T2. Nous signalons également que, en fonction de vos revenus famille, vous pouvez en profiter remise allant de 25 à 50 Euros contre l’achat de l’un des deux produits susmentionnés.

