DVBT2, accéder aux nouvelles chaînes Rai et Mediaset est simple: voici comment

Les chaînes Rai et Mediaset leurs fréquences vont bientôt changer pour permettre une distribution complète aux réseaux de cinquième génération. nommé DVBT2, la nouvelle norme s’étendra à toute l’Italie dans un laps de temps au cours des deux prochaines années: évidemment, le changement ne se fera pas soudainement, mais progressivement comme c’est le cas pour la transition de l’analogique à la norme actuelle. Avec une conclusion prévue pour le 1er juillet 2022, donc, courant 2020 les régions du nord de l’Italie seront les protagonistes de cette mutation et suivront celles du centre et du sud au cours des prochaines années, que faudra-t-il faire?

DVBT2: voici comment accéder aux nouvelles chaînes Rai et Mediaset

Afin de continuer à regarder vos programmes préférés et par conséquent accéder à la nouvelles versions des chaînes Rai et Mediaset, tous les utilisateurs devront apporter des modifications mineures. Tout d’abord, comme étape fondamentale, il faudra découvrir l’année de production de votre téléviseur: depuis depuis 2017, tous les appareils ont été produits avec le soutien de Codec HEVC intégré; par conséquent, si vous êtes sûr d’en avoir un, rien d’autre ne devra être fait.

Si, par contre, vous ne souhaitez pas rechercher le modèle de votre appareil, la solution peut être apportée par le canaux 100 et 200 (accessible après recalage). Grâce à ceux-ci, il sera possible de savoir si le DVBT2 peut être implémenté avec ou sans aide: de quelle manière? Si:

la chaîne sera affichée sans erreur sera synonyme de prise en charge complète de la nouvelle norme;

la chaîne ne sera pas affichée ou signalera un message d’erreur dont vous aurez besoin pour acheter un décodeur pour DVBT2.