Dwayne Johnson et Emily Blunt partent en balade

Dwayne Johnson et Emily Blunt s’associent pour une aventure dans la nouvelle bande-annonce et l’affiche de Disney’s Croisière dans la jungle. Sauf pour Pirates des Caraïbes, la Mouse House n’a pas encore engendré une franchise de films réussie basée sur l’un de ses manèges populaires dans les parcs à thème (mais pas par manque d’essais). Ils espèrent changer cela avec Jungle Cruise en unissant leurs forces à Johnson et Blunt, qui ont tous deux ancré des succès pour Disney dans le passé (voir: Retours de Moana et Mary Poppins). La paire est accompagnée derrière la caméra par le réalisateur de Non-Stop et The Shallows Jaume Collet-Serra, qui prévoit déjà une réunion avec Johnson sur le film Black Adam de l’année prochaine.

Situé au début du 20e siècle, Jungle Cruise suit Frank (Johnson) et Lily Houghton (Blunt), un capitaine de bateau fluvial et un scientifique qui voyagent ensemble pour trouver un arbre mystique doté de pouvoirs de guérison situé au plus profond de l’Amazonie. En plus de taquiner les dangers (y compris les êtres surnaturels) qu’ils rencontrent en cours de route, la première bande-annonce de Jungle Cruise a donné un aperçu de la dynamique des couples étranges des personnages – quelque chose que Johnson et Blunt ont davantage joué dans leur marketing pour le film. Maintenant, Disney tire un peu plus le rideau sur le film.

Le deuxième trailer de Jungle Cruise est sorti en ligne ce matin, avant sa première en salles avec Mulan plus tard ce mois-ci. Vous pouvez le vérifier ci-dessous, suivi de la dernière affiche.

Tout comme la bande-annonce précédente, le dernier aperçu de Jungle Cruise dégage de fortes vibrations de Pirates des Caraïbes, jusqu’à présenter un méchant surnaturel maudit qui ressemble un peu à Davy Jones (bien qu’il soit fait de vignes et de serpents au lieu de tentacules). Il y a aussi beaucoup d’humour dans le mélange ici, qui est très bien sur la marque pour un tentacule Disney et un véhicule Dwayne Johnson. Alors que les suites des Pirates des Caraïbes se sont sans doute enlisées dans la mythologie de plus en plus compliquée de la franchise, il semble que Jungle Cruise garde les choses simples, les écrivains Michael Green (The Call of the Wild) et Glenn Ficarra et John Requa (Focus) s’appuyant sur un MacGuffin de style Indiana Jones pour piloter l’action. Au lieu de cela, la chimie comique de Blunt et Johnson est le plus gros argument de vente ici, en combinaison avec le sens dynamique de la narration visuelle de Collet-Serra.

Sur le papier, Jungle Cruise a toutes les caractéristiques d’un succès agréable et populaire au box-office, et jusqu’à présent, les bandes-annonces suggèrent que le film offrira plus ou moins ce qu’il a promis. S’il y a un point de préoccupation, c’est que le marketing du film semble se mettre en quatre pour cacher Jack Whitehall. L’acteur et comédien joue dans Jungle Cruise en tant que frère cadet de Lily, McGregor, un personnage qui a suscité la controverse en 2018 lorsqu’un rapport le décrit comme étant une représentation stéréotypée d’un homme gay. Et même si cela peut être le cas dans le film, le fait que le Croisière dans la jungle les remorques ont évité de mettre en évidence McGregor du tout n’est certainement pas encourageant.

Dates de sortie clés

Croisière dans la jungle (2020)Date de sortie: 24 juil.2020

