Dwayne Johnson Netflix Movie Red Notice suspend le tournage sur Coronavirus

Le prochain film Netflix de Dwayne Johnson, Avis rouge, a interrompu la production en raison des craintes croissantes entourant la pandémie de coronavirus. Johnson (The Rock) n’est pas quelqu’un qui aime ralentir. La bande-annonce de Jungle Cruise avec lui et Emily Blunt vient de sortir, il se prépare pour son rôle dans Black Adam, le tournage de cet été, et il travaille actuellement sur le thriller de braquage, Red Notice. Netflix a acquis Red Notice après qu’Universal ait reculé devant le budget du réalisateur Rawson Marshall Thurber (Central Intelligence, Skyscraper), et ce faisant, a ajouté Ryan Reynolds pour co-jouer aux côtés de Johnson et Gal Gadot. Récemment, Johnson a donné aux fans un aperçu du film avec quelques photos de tournage, mais sa dernière mise à jour est, malheureusement, celle à laquelle de nombreux fans s’attendront probablement.

Sur Instagram, Johnson a annoncé que sa production Netflix suivrait l’exemple de nombreux studios et réseaux de télévision en interrompant la production pendant deux semaines au milieu des inquiétudes du coronavirus qui se propage dans le monde entier. Vous pouvez consulter son post ainsi qu’une vidéo de lui en train de parler à l’équipe de Red Notice, ci-dessous:

Dans la vidéo publiée par Johnson, il explique à l’équipe que leur tournage “est le genre de choses qui peuvent attendre”, et bien sûr, c’est le message clé à travers tous ces retards et annulations que l’industrie connaît actuellement. La santé et la sécurité des personnes sont les plus importantes. Cependant, comme mentionné précédemment, Johnson devrait commencer à filmer Black Adam de DC cet été, et selon la durée du délai pour Red Notice, cela pourrait également avoir un effet sur Black Adam. Aussi, Red Notice’s la date de sortie précédente sous Universal était le 13 novembre 2020, et si Netflix souhaitait conserver la même date de sortie, un retard de production au-delà des deux semaines prévues pourrait finir par retarder le film au-delà de cette date d’origine.

Source: Dwayne Johnson / Instagram