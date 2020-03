Dwight du bureau devient Joe Exotic de Tiger King dans Rainn Wilson Photo

Dwight de The Office devient Tiger King‘S Joe Exotic dans une photo publiée par Rainn Wilson. N’étant arrivé sur Netflix qu’au cours des deux dernières semaines, Tiger King est devenu l’un des jeux de discussion les plus populaires et les plus populaires en ce moment. La série sur le vrai crime se concentre sur la vie de Joe Exotic alors qu’il s’efforce de créer le profil de son animalerie exotique basée en Oklahoma, le Greater Wynnewood Exotic Animal Park. Abritant plus de 1200 variétés d’animaux exotiques tels que les tigres et les ours, le parc a fait l’objet de critiques considérables de la part de la militante des droits des animaux Carole Baskin. Baskin est également propriétaire du refuge pour animaux à but non lucratif Big Cat Rescue, situé en Floride.

Malgré la distance géographique entre les deux, Tiger King se penche sur la façon dont la frustration d’Exotic envers Baskin a finalement conduit le propriétaire d’un zoo privé à planifier un plan de meurtre pour compte sur Baskin. Le plan n’a jamais abouti, mais Exotic (de son vrai nom Joseph Maldonado-Passage) a été arrêté et inculpé et purge actuellement une peine de 22 ans de prison. L’histoire est exactement celle que l’on attend d’une comédie noire comme Fargo ou I Tonya, et son récent succès sur Netflix signifie qu’une série limitée et scénarisée de Tiger King est maintenant en préparation.

Comme la série en est encore à ses premiers stades de développement, les fans ne savent toujours pas qui incarnera Joe Exotic. Parce que ces informations de diffusion se feront connaître à une date ultérieure, il y a encore beaucoup de place pour imaginer (et rire) sur diverses possibilités. L’un des efforts les plus attrayants à ce jour est venu de Rainn Wilson, une ancienne star de The Office. Le comédien a posté une photo de lui-même en tant que propriétaire du zoo privé notoire sur son compte Instagram. Découvrez l’image complète ci-dessous de “Dwight Exotic”:

On ne sait pas si Wilson est réellement en lice pour le rôle, mais ce que nous savons, c’est que Kate McKinnon de SNL jouera dans la série en tant que Carole Baskin en plus de la production exécutive. Prévue pour sept épisodes, la série se concentrerait sur la querelle continue de Baskin avec Exotic – quelque chose qui est sûr de contenir de nombreuses opportunités pour la comédie. Certains pourraient faire valoir qu’un long métrage ferait mieux de rendre justice à cette histoire plutôt qu’une série télévisée, compte tenu de la quantité de matériel que contient l’histoire originale. Cependant, c’est peut-être parce qu’il y a une telle richesse de matériel qu’une série télévisée est la meilleure option. Plus de temps peut être donné aux personnages qui en ont besoin, offrant aux personnages particulièrement flamboyants comme Exotic le degré de temps d’écran dont ils ont sans aucun doute besoin.

Quoi qu’il en soit, il faudra malheureusement un certain temps avant de voir une série télévisée scénarisée basée sur Tiger King. Pour l’instant, cependant, voir les goûts de Wilson comme exotiques est un vrai régal. Espérons que dans les jours et les semaines à venir, la popularité de Tiger King continue de croître, plus de célébrités potentiellement bien adaptées pour le rôle d’Exotic continueront à publier leurs propres tentatives pour retirer le look unique.

