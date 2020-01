DXOMark: la caméra selfie de l’iPhone 11 est à la traîne de ses concurrents, mais offre des mises à jour clés par rapport à l’iPhone XS

DXOMark soumet régulièrement les derniers smartphones iPhone et Android à une série de tests de qualité des caméras, en les comparant les uns aux autres. Maintenant, la publication est sortie avec son examen complet de la caméra selfie frontale sur l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro, révélant comment les produits phares d’Apple se comparent à la concurrence.

Les tests de DXOMark se concentrent sur l’iPhone 11 Pro, mais l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 utilisent la même technologie de caméra frontale, de sorte que les résultats devraient théoriquement être applicables aux deux.

L’une des principales améliorations citées par DXOMark est l’objectif orienté vers l’avant à angle plus large introduit avec l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro. Cela facilite le montage dans le cadre tout en garantissant une mise au point et des compositions homogènes. La revue loue également l’effet bokeh de la caméra frontale, affirmant que le nouvel objectif “offre une excellente mise au point à la plupart des distances, avec une profondeur de champ étendue assurant une bonne mise au point pour les portraits et les arrière-plans de groupe.”

L’ajout d’un objectif plus large sur le nouvel appareil est un gros plus, vous aidant à vous adapter davantage au cadre et à obtenir de meilleures compositions dans diverses situations. Il existe également d’autres points forts, notamment un score de mise au point plus élevé, les visages et les arrière-plans offrant de bons détails à différentes distances et des photos de bokeh efficaces lorsque vous souhaitez rendre l’arrière-plan flou.

Le traitement intelligent HDR d’Apple «garantit également un très bon contrôle des hautes lumières dans des conditions de forte luminosité», explique DXOMark. Cependant, il y a eu «quelques échecs HDR» dans quelques-unes des scènes les plus difficiles. Par rapport à l’iPhone XS, l’iPhone 11 offre également des améliorations de couleur et de mise au point.

La vidéo avec la caméra frontale de l’iPhone 11 est également une avancée, selon la revue, avec une exposition vidéo et une texture vidéo améliorées par rapport à l’iPhone XS.

L’iPhone 11 Pro Max continue d’être le plus performant pour l’exposition vidéo, grâce à la mise en œuvre de la vidéo HDR sur la caméra avant, ce qui garantit une plage dynamique assez large dans la plupart des conditions extérieures. La texture vidéo s’est améliorée par rapport au XS Max, et bien que les caméras frontales Apple ne soient pas les plus performantes dans cette catégorie, l’ajout de la capture 4K sur l’iPhone 11 Pro Max garantit d’excellents détails sur les vidéos en extérieur.

Malgré ces améliorations, la caméra selfie sur l’iPhone 11 se classe toujours bien en dessous de ses concurrents. À savoir, DXOMark cite des problèmes de balance des blancs, de bruit visible, de visages flous à longue distance et de «distorsion des visages vers les bords du cadre». La plupart de ces problèmes apparaissent le plus souvent dans des environnements peu éclairés, selon la revue. dit.

Les mêmes problèmes de faible luminosité s’appliquent également aux vidéos, DXOMark mentionnant «un bruit intense et des détails faibles à l’intérieur et en basse lumière», ainsi que «la quantification des couleurs à l’intérieur et en basse lumière».

L’iPhone 11 Pro, et théoriquement l’iPhone 11, se classe au 10e rang des tests de caméra selfie de DXOMark avec un magasin de 91. En comparaison, l’iPhone XS Max se classe au 15e rang avec un score de 82.

Huawei nova 6 5G – 100

Samsung Galaxy Note 10+ 5G – 99

ASUS ZenFone 6 – 98

Samsung Galaxy S10 5G – 97

Samsung Galaxy S10 + – 96

Huawei Mate 30 Pro – 93

Google Pixel 3 – 92

Google Pixel 4 – 92

Samsung Galaxy Note 9 – 92

iPhone 11 Pro Max – 91

La méthodologie et la fiabilité des tests de DXOMark sont souvent remises en question et contestées, principalement parce que la qualité de la caméra est subjective et qu’il est difficile d’attribuer un «score». Vous pouvez lire la critique complète de la caméra selfie frontale iPhone 11 ici.

