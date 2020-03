Dyson présente son nouvel aspirateur robot: Dyson 360 Heurist

L’avenir de l’aspiration semble se diriger vers des robots autonomes. Malgré le fait qu’il existe de plus en plus d’aspirateurs à main confortables, puissants et efficaces, les robots autonomes continuent d’être un choix attractif pour la plupart des maisons. Dyson, référence en matière d’électroménager, a été l’un des derniers à pénétrer ce segment et vient de présenter son nouvel aspirateur robot en Europe: Dyson 360 Heurist.

Contrairement au modèle précédent, le Dyson 360 Eye, le nom du nouvel aspirateur fait allusion à sa capacité à apprendre. Chaque fois que vous quittez votre base avec l’idée de passer l’aspirateur sur la surface, créer une carte qui est complétée et redéfinie chaque jour. Grâce à cela, vous pouvez reconnaître votre position exacte à tout moment, reconnaître la carte et établir la routine de nettoyage la plus efficace à tout moment. Le traitement et la gestion sont gérés par son processeur quad-core et 10 Go de mémoire pour stocker les nouvelles cartes.

Le robot lui-même dispose également d’une technologie de cartographie et de localisation SLAM qui, avec les capteurs qui mesurer les distances toutes les 20 millisecondes, il peut savoir quelles zones doivent encore être nettoyées et où il se trouve à tout moment. De plus, dans les situations de faible luminosité où la plupart des robots aspirateurs ont tendance à souffrir pendant la tâche d’aspiration, le Dyson 360 Heurist intègre huit LED pour garder la scène éclairée.

Ses huit capteurs font également le robot détecte mieux les obstacles et être capable de ralentir à l’approche de l’un d’eux. Il est également capable de reconnaître les irrégularités et d’éviter les chutes tout en contrôlant jusqu’à deux mètres ce qui se passe autour de lui.

Comme les robots aspirateurs les plus récents, le nouvel aspirateur Dyson permet également une interaction complète avec notre smartphone via l’application Dyson Link. Depuis notre téléphone, nous pourrons voir les zones qu’il a aspirées, programmer quand nous voulons qu’il aille travailler, créer des zones sur la carte et leur attribuer un nom, ainsi que réguler la puissance du robot dans chacune d’elles.

Plus d’aspiration et plus de mémoire

Par rapport au modèle précédent, Dyson 360 Eye, le nouveau robot a 20% de capacité d’aspiration et 20% de mémoire en plus. Son logiciel contient plus de 450 000 lignes de code et a été testé sur 2 000 kilomètres.

Cette amélioration de la capacité d’aspiration est doit à son moteur Dyson V2, capable de tourner à une vitesse allant jusqu’à 78 000 tr / min. Il utilise également sa technologie propriétaire Radial Root Cyclone, qui a déjà été vue dans les aspirateurs à fil de Dyson, et qui génère des forces centrifuges pour souffler la saleté de l’air dans le seau.

Bien qu’il soit déjà vendu dans certains pays du monde, le nouveau Dyson 360 Heurist est mis en vente aujourd’hui le 23 mars en Espagne pour un prix de 999 euros.

