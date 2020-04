Dyson réduit le prix du purificateur Pure Hot + Cool Link de 205 €

L’hiver arrive dans de nombreux États australiens et nous commençons à le ressentir – les matins sont plus froids, les survêtements, les pulls “ boyfriend ” surdimensionnés (qui ont été indéfiniment empruntés) et les bottes UGG commencent à sortir de nos placards et à devenir partie de notre garde-robe d’isolement quotidienne. Si vous ressentez le froid, c’est peut-être le moment idéal pour investir dans un appareil de chauffage.

Cependant, certains d’entre nous pourraient encore avoir besoin d’un ventilateur, en particulier ceux d’entre nous dans des climats plus chauds. Et certains autres pourraient avoir besoin de respirer facilement.

Si vous devez obtenir trois articles différents pour résoudre ces problèmes, vous allez probablement dépenser plus que ce que vous avez négocié. Donc, si vous avez besoin de quelque chose de polyvalent et que vous voulez frapper trois oiseaux avec une pierre, vous pouvez obtenir un radiateur, une glacière et un purificateur dans une machine pratique. Voici le Dyson Pure Hot + Cold Link, un appareil qui fait exactement cela et pour le rendre encore plus doux, il est actuellement réduit de 205 AU $!

Le Dyson Pure Hot + Cold Link est la réponse à vos problèmes de température – en gardant votre maison au frais en été et au chaud en hiver tout en purifiant l’air autour de vous. À l’aide de la technologie unique de Dyson, il détecte automatiquement les particules et les gaz en suspension dans l’air et capture 99,95% des polluants ultrafins – il expulse ensuite l’air purifié dans la pièce.

Il dispose également d’un contrôle par thermostat.Une fois que vous avez atteint votre température cible, la machine arrête automatiquement le chauffage, ce qui à son tour, économise de l’énergie et réduit votre consommation d’énergie. Si la température commence à baisser, le Pure Hot + Cold Link se réactivera automatiquement pour maintenir le climat sélectionné.

Inutile de dire que le Dyson Pure Hot + Cold Link est un magnifique morceau de technologie innovante qui sert à plusieurs fins et serait un excellent investissement. Achetez le vôtre aujourd’hui dans la boutique eBay officielle de Dyson en utilisant le code PIZZA5 à la caisse et économisez 205 $ AU!

Radiateur purificateur Dyson Pure Hot + Cool Link | 594 AU $ (799 AU $; épargnez 205 $ AU)

Le purificateur Dyson Pure Hot + Cool Link est une centrale électrique trois en un d’une machine qui vous gardera au frais pendant les mois les plus chauds et au chaud en hiver tout en nettoyant l’air autour de vous. Les produits Dyson ne sont pas seulement réputés pour leur qualité mais aussi pour leurs prix élevés – c’est pourquoi nous sommes ravis de vous offrir cette offre rare et de vous faire économiser une somme considérable de 205 AU $! N’oubliez pas d’ender PIZZA5 à la caisse pour recevoir votre remise complète.