Dyson, un nouveau prototype de casque purifie l’air autour de vous

Dyson a breveté un purificateur d’air portable qui peut être utilisé comme capuchon pour lutter contre les effets nocifs de la pollution atmosphérique sur la santé humaine. Comme l’a rapporté Bloomberg, le dépôt auprès de l’Office de la propriété intellectuelle remonte à juillet 2018 mais n’a été rendu public que la semaine dernière.

La description du brevet indique: “Un objet de la présente invention est de fournir un purificateur d’air portable qui offre de meilleures performances de purification et de fourniture d’air que les précédents purificateurs d’air portable.

Dyson, le brevet pourrait ne jamais voir le jour

Le purificateur lui-même est porté sur les oreilles de l’utilisateur et est conçu pour résoudre le problème de la pollution de l’air. Le brevet détecte le contexte de l’augmentation de la pollution atmosphérique et tous les risques que cela pose pour la santé humaine. Notez également que la plupart des filtres à air portables couvrent généralement le nez et la bouche de l’utilisateur, ce qui est inconfortable et socialement inacceptable. Dyson a essayé de résoudre ce problème en créant un purificateur d’air portable qui fait les deux.

Les moteurs du système de purification de l’air fonctionnent à 12 000 tr / min et sont situés à l’intérieur des pavillons auriculaires. L’aspiration de 1,4 litre d’air par seconde peut provoquer un flux d’air bruyant. Cependant, Dyson dit que la vitesse de rotation de 10 à 12 000 tr / min peut “être efficacement annulée par un système de suppression active du bruit (ANC)”.

Maintenant, alors qu’un brevet n’est certainement pas la confirmation que ce produit verra le jour, Dyson a fait des progrès incroyables ces dernières années. Peut-être qu’un purificateur d’air à porter avec un casque intégré est la prochaine grande nouvelle.