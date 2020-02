Dyson V8 Animal obtient une baisse de prix de 200 $ dans les ventes massives d’aspirateurs sans fil

Nous savons que le nettoyage n’est pas exactement la première chose à laquelle vous pensez lorsque le week-end arrive, mais ces offres d’aspirateurs sans fil Dyson peuvent vous faire économiser une liasse de billets lorsque vous vous déplacez pour faire l’aspirateur. L’aspirateur sans fil Dyson V8 Animal, en particulier, peut vous faire économiser 200 $ ce week-end, atteignant un fantastique prix de 289 $ chez Walmart. De plus, il y a beaucoup plus de ventes d’aspirateurs sans fil au-dessus et en dessous de ce prix pour vous enthousiasmer. Excité pour les économies, c’est-à-dire pas nécessairement l’aspiration.

Si l’idée de faire ressortir l’aspirateur vous remplit d’effroi, vous serez heureux d’apprendre que le Dyson V8 Animal offre une expérience incroyablement facile. Vous obtiendrez 40 minutes d’aspiration puissante de cet aspirateur sans fil, avec un corps léger et un suceur plat pour vous aider à attaquer tous les coins difficiles à atteindre.

Alors que l’offre Dyson V8 Animal proposée aujourd’hui représente une grande économie sur une machine vraiment puissante, nous voyons également des réductions sur les modèles Dyson V7 Animal, Cyclone V10 et V11 Torque Drive à travers Walmart et Amazon.

Si vous redoutez toujours d’exécuter l’aspirateur, il est peut-être temps pour vous de jeter un œil à la meilleures offres d’aspirateurs robotiques.

La meilleure offre d’aspirateur sans fil Dyson ce week-end

Aspirateur sans fil Dyson V8 Animal | 499 $ 289 $ chez Walmart

Le Dyson V8 offre une réduction de prix substantielle ce week-end chez Walmart, ce qui en fait une fantastique affaire d’aspirateur sans fil. Avec 40 minutes d’aspiration puissante et la capacité de maximiser votre nettoyage avec le mode de puissance Max, le V8 offre une expérience de nettoyage facile et rationalisée.

Plus d’offres d’aspirateurs sans fil Dyson

Aspirateur sans fil Dyson V7 Animal | 399,99 $ 199,99 $ chez Best Buy

Cette offre Dyson V7 Animal offre également une réduction de 200 $, mais vous descendez à 199 $. Vous prenez la version avant le V8, mais vous profiterez toujours d’un nettoyage puissant avec un aspirateur sans fil flexible et léger.

Moteur Dyson Cyclone V10 | 499,99 $ 348,89 $ chez Walmart

Si vous recherchez une grande puissance, vous l’avez trouvée dans le Dyson Cyclone. Même le nom crie la force d’aspiration et vous pourrez profiter de 60 minutes de ce pouvoir de nettoyage intense à la fois. De plus, retirez 151 $ du prix et vous obtenez un accord.

Aspirateur sans fil Dyson V11 Torque Drive | 699,99 $ 499,99 $ chez Amazon

Imaginez dépenser 700 $ pour un aspirateur sans fil – cela doit être un bon nettoyeur. Imaginez maintenant obtenir un Dyson de 700 $ pour seulement 499 $. C’est exactement ce qui est proposé avec cet aspirateur sans fil Dyson V11 Torque Drive. Vous obtenez 40% d’aspiration de plus que le V8 ici, avec des fonctionnalités supplémentaires comme un compteur de temps d’exécution et un tracker de performance affichés sur un écran LCD. Il s’agit d’un aspirateur sans fil vraiment puissant disponible à un prix avantageux cette semaine.

Vous en voulez plus? Nous avons toutes les dernières nouveautés Ventes sous vide Dyson ici sur TechRadar, et nous comptons également le meilleures ventes d’aspirateurs robotiques va aussi bien.