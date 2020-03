E3 2020: la plus grande expo de jeux vidéo de l’année est annulée – voici ce que vous devez savoir

MISE À JOUR: L’E3 2020 a été annulé. Après beaucoup de spéculations et de rumeurs, l’organisateur de l’émission – l’ESA (Entertainment Software Association) – a officiellement coupé la prise le 11 mars 2020, trois mois avant l’événement prévu.

L’E3 2020 ne se produit pas, car l’exposition sur les jeux a été annulée en raison de craintes de coronavirus.

Dans un communiqué organisé par l’ESA, l’ESA a déclaré: “Après une consultation minutieuse de nos sociétés membres concernant la santé et la sécurité de tous dans notre industrie – nos fans, nos employés, nos exposants et nos partenaires de longue date de l’E3 – nous avons pris la décision difficile de annuler l’E3 2020. “

“Suite aux inquiétudes croissantes et écrasantes concernant le virus COVID-19, nous avons estimé que c’était la meilleure façon de procéder dans une situation mondiale sans précédent. Nous sommes très déçus de ne pas pouvoir organiser cet événement pour nos fans et supporters. Mais nous savons c’est la bonne décision sur la base des informations dont nous disposons aujourd’hui. “

Le bavardage autour du plus grand salon du jeu de l’année battait déjà son plein lorsque l’avis d’annulation a été émis, même si Sony avait déjà évité la deuxième année consécutive (sans rapport avec le coronavirus).

Avec deux consoles de nouvelle génération sous la forme de la PS5 et de la Xbox Series X qui devraient être lancées peu de temps après, il y a beaucoup de changements dans le monde du jeu – et l’E3 2020 devait être au cœur de celui-ci.

Pourquoi l’E3 est-il si important? En tant qu’endroit où Microsoft et Nintendo – qui devaient tous deux assister à cette année – ont tendance à annoncer de nouveaux matériels et titres, aux côtés d’innombrables éditeurs tiers montrant leurs produits aux fans, aux joueurs et aux médias, l’E3 a tendance à tenir des annonces massives qui façonnent la conversation autour des jeux de l’année pendant plusieurs mois après.

Cependant, avec l’E3 2020 maintenant annulé, il jette des points d’interrogation pour le reste de l’année concernant les lancements de console et de jeux.

Alors que nous enquêtons sur l’effet d’entraînement de l’annulation de l’E3 2020, voici tout ce que nous avions confirmé, rumeur et susceptible d’être présenté à l’E3 2020 avant sa fermeture.

Qu’est-ce que l’E3, de toute façon?

Le nom E3 signifie «Electronic Entertainment Expo», et il fonctionne sous une forme ou une autre depuis 1995. Hébergé par la Entertainment Software Association, E3 est une convention de trois jours pour célébrer et présenter tout ce qui touche au jeu, généralement pour faire connaître les jeux et consoles à venir – avec une poignée de tables rondes et des keynotes aux côtés de l’excitation de la salle d’exposition. L’E3 2020 sera la 26e fois que l’événement se produit.

Bien qu’il ne s’agisse traditionnellement que d’un événement réservé à l’industrie, l’ESA a été plus disposée à autoriser les membres du public à participer à l’événement, et augmente le nombre de billets publics disponibles de 15000 (en 2019) à 25000. Il y a également eu des discussions sur une journée supplémentaire exclusive aux membres de l’industrie, afin de minimiser les interruptions et les temps d’attente, mais cela reste à confirmer.

(Crédit image: Martin Garcia / ESPAT Media / .)

Quel est le problème avec l’E3 2020?

L’avenir de l’émission semble de plus en plus incertain, d’autant plus que les plus grands éditeurs cherchent à tenir les fans à jour avec leurs propres flux en direct dédiés comme Nintendo Direct ou Sony’s State of Play, et de grands noms de l’industrie comme Geoff Keighley – qui a accueilli la vitrine du Colisée E3 pour le années précédentes – éloignez-vous de l’événement.

Sans parler du décrochage d’iam8bit, une entreprise de merchandising créatif qui avait apparemment agi en tant que directeur créatif pour le salon de cette année – bien que l’ESA ait confirmé que “l’agence de création Endeavour 160over90, les innovateurs d’événements Mat + Lo et les partenaires de longue date de l’E3, GES, Dolaher Events et Double Forte “étaient tous encore impliqués dans la direction et la création du spectacle (via GameSpot).

C’est avec des émotions mitigées que @ iam8bit a décidé de démissionner en tant que directeurs créatifs de ce qui allait être une expérience de plancher # E32020 évolutive. Nous avons produit des centaines d’événements de jeux + communautaires et c’était un rêve d’être impliqué avec l’E3. Nous souhaitons aux organisateurs bonne chance. 5 mars 2020

Les problèmes de santé liés à la flambée de coronavirus ont également vu plusieurs salons annulés cette année déjà – notamment GDC 2020 et MWC. L’ESA (qui organise l’E3) insiste sur le fait que le spectacle continue, même si beaucoup de choses pourraient changer dans les mois à venir.

L’exposition E3 débarque chaque année en juin et se déroulera cette année du 9 juin (mardi) au 11 juin (jeudi) au Los Angeles Convention Center (domicile de l’E3 depuis 2009).

Il démarre le mardi, mais le week-end précédent, les principaux fabricants de consoles et éditeurs organiseront leurs propres conférences de presse où la majorité des annonces auront lieu.

(Crédit d’image: Sony)

Exposants E3 2020: qui y va?

Le site Web de l’E3 a une liste confirmée d’exposants, que nous avons énumérés ci-dessous. (Quelques autres noms ont flotté après que l’ESA a apparemment divulgué une liste plus large d’exposants au début, y compris Activision, Amazon Game Studios, Epic Games, THQ Nordic et Tencent – mais ils ne se sont pas encore engagés dans l’événement à titre officiel jusque là.)

Bandai Namco EntertainmentBethesdaCapcomHoriMicrosoftNDreamsNintendoNvidiaOculusSegaSquare EnixTake-Two InteractiveUbisoftWarner Bros.Interactive

Le vétéran de l’industrie, Geoff Keighley, a également fait des vagues lorsqu’il a annoncé sa décision de ne pas assister à l’E3 2020, malgré l’organisation de la conférence E3 Coliseum ces dernières années.

Keighley a cité une “tonne de facteurs”, mais l’absence de certains éditeurs, une plus grande concentration sur les “joueurs invités spéciaux” [and] célébrités “, les inquiétudes persistantes concernant la sécurité de l’ESA – la fuite de milliers d’informations personnelles de journalistes étant majeure – et la place incertaine pour un tel événement dans le paysage médiatique en ligne d’aujourd’hui ont peut-être joué un rôle.

Je pense que l’E3 doit devenir plus numérique et mondial … c’est une marque qui signifie beaucoup pour les gens, mais ce ne devrait pas être seulement une salle d’exposition. 12 février 2020

Sony à l’E3 2020 – ou pas?

Sony n’est pas arrivé à l’E3 2019, et il ne le fera pas non plus en 2020. Les fabricants de la PS5 semblent contents de présenter leurs produits lors d’autres événements tout au long de l’année – comme le révèle le logo limp au CES 2020 – plutôt que de rivaliser pour attirer l’attention lors d’un événement qui héberge également Xbox et Nintendo.

C’est clairement une stratégie différente de la console PS4, dont le design a été officiellement dévoilé à l’E3 en 2013. Le rédacteur en chef de Kotaku, Jason Schreier, a suggéré à Sony de le faire en raison de désaccords avec l’ESA, mais pour une raison quelconque, la PlayStation n’aura pas de présence – au-delà des développeurs et éditeurs tiers travaillant sur les jeux PS4 et PS5.

Une friandise juteuse que j’ai entendue l’année dernière était que la principale raison pour laquelle Sony avait sauté l’E3 était le désaccord / la tension / le conflit avec l’ESA, qui est probablement le facteur déterminant ici également.13 janvier 2020

Xbox à l’E3 2020

Mais ne vous inquiétez pas, la Xbox sera toujours là. Phil Spencer n’a pas tardé à rassurer les fans sur le fait qu’ils n’emprunteraient pas le même chemin que Sony, et vous pouvez vous attendre à voir beaucoup de Xbox Series X lors de l’événement. Il est probable que nous aurons plus d’informations sur ces consoles de rumeurs, Lockhart et Anaconda, offrant éventuellement des alternatives moins chères ou sans disque à l’offre principale. (Ils seront probablement appelés quelque chose d’ennuyeux, cependant.)

Nous nous attendons à entendre de nouvelles annonces de jeux – en particulier des exclusivités, qui sont agressivement courtisées pour la marque Xbox – et peut-être plus de studios tiers mis sous le parapluie Xbox en gros. Il est probable que nous aurons plus de séquences de gameplay du prochain Halo Infinite, et plus d’informations sur son multijoueur et son histoire, bien qu’une démo jouable (malheureusement) puisse être un peu plus éloignée.

Leur conférence de presse a eu lieu le dimanche de l’année dernière, faisant du 7 juin une date probable cette fois-ci.

(Crédit d’image: Future)

Nintendo à l’E3 2020

Et Nintendo? La maison de Mario sautera et gloussera dans l’E3 comme d’habitude, bien que les espoirs pour un nouveau modèle Switch Pro aient malheureusement été anéantis, ce qui signifie que nous devrons nous contenter uniquement d’annonces de jeux.

Nous avons également obtenu la première bande-annonce de la suite Zelda BOTW à l’E3 l’année dernière, nous espérons donc obtenir plus d’un dévoilement officiel, peut-être avec un titre et une idée de la date de sortie du jeu. Metroid Prime 4, lui aussi, n’a reçu que le plus bref des teasers l’année dernière, donc une meilleure compréhension de ce à quoi le jeu ressemblera réellement, et quand nous pourrons porter à nouveau le costume de Samus, serait très appréciée.

Nous nous attendons à ce que Super Smash Bros Ultimate continue de dominer les chaînes de presse de Nintendo, éventuellement avec des informations sur les nouveaux combattants DLC.

Nintendo n’organise plus de conférence de presse, mais elle publie généralement une présentation vidéo le mardi 9 juin, juste avant l’ouverture du salon E3.

(Crédit image: Ubisoft)

Jeux E3 2020: qu’est-ce qui sera présenté?

En dehors des trois grands, il y aura beaucoup de choses pour garder ceux qui sont sur le parquet, dans les keynotes, ou pour regarder à distance.

En ce qui concerne les jeux à venir, il y a beaucoup de titres avec des dates de sortie vagues en 2020, il est donc très possible que nous voyions plus de séquences, de bandes-annonces, d’annonces ou de dates de sortie pour les goûts d’Ubisoft’s Gods and Monsters, Little Nightmares 2, No More Heroes III, Bayonetta 3, Super Meat Boy Forever, Everwild et Hollow Knight: Silksong (qui sort le lendemain de l’E3, le 12 juin).

Bethesda a toujours une présentation décente et reprendra probablement sa conférence de presse du dimanche 7 juin, bien que ce qu’il montrera après Doom Eternal soit une supposition de quiconque. Le RPG de science-fiction Starfield? Elder Scrolls VI? Étant donné qu’aucun des deux n’a été montré l’année dernière, l’un ou l’autre serait génial cette fois-ci – les deux, si nous sommes incroyablement chanceux.

Avec Google Stadia – annoncé juste avant l’E3 l’année dernière – maintenant disponible pour jouer aussi, nous pourrions bien voir une plus grande présence de Google cette fois-ci. Peut-être d’autres jeux à part Destiny 2 pour jouer?

Nous verrons sans aucun doute de nouvelles annonces, mais vous pouvez voir une liste complète de celles que nous connaissons dans notre meilleur guide de jeux à venir.

Verrons-nous plus de Starfield cette année? (Crédit d’image: Bethesda)

E3 2019: que s’est-il passé l’an dernier?

Même sans Sony, il restait encore beaucoup à faire de 2019 une excellente année pour l’E3. Nous avons eu cette merveilleuse apparence de Keanu Reeves, et les nouvelles qu’il apparaissait dans Cyberpunk 2077 (comme vu ci-dessus), de nouvelles spécifications pour la Xbox Series X et ce brillant teaser BOTW 2. Nous avons également eu un dévoilement complet de Star Wars Jedi: Fallen Order et des mises à jour sur Apex Legends Saison 2 d’EA, et l’annonce que Dark Souls dev From Software et George R R Martin de Game of Throne collaboraient sur le prochain jeu Elden Ring.

Square Enix a eu l’un des meilleurs événements de presse que nous n’avons pas encore vus à l’E3 2019, contenant de nombreuses nouvelles informations sur Marvel’s Avengers, Final Fantasy VII Remake et la version remasterisée de Final Fantasy 8.

Ce n’était pas une bonne nouvelle, cependant, avec Animal Crossing: Horizons étant retardé, et le très attendu Dragon Age 4 n’obtenant pas autant de mention. Ubisoft n’a pas non plus présenté un nouveau jeu Splinter Cell (des lâches!) Ou son Beyond Good and Evil 2, bien retardé – bien qu’il ait trouvé du temps pour Just Dance 2020 et la bande-annonce de Gods and Monsters.

Voici un diaporama des 15 meilleurs jeux E3 2019, et la liste complète de tout ce qui a été annoncé en dessous:

Image 5 de 15

Lumière mourante 2Image 15 sur 15

Wolfenstein: Cyberpilot

Nintendo

Microsoft

Halo Infinite (fenêtre de sortie, sur Xbox Project Scarlett) Gears 5Blair WitchLego Star Wars: The Skywalker Saga (Xbox One et PC) Bleeding EdgeBattletoadsAge of Empire II: Definitive Edition (PC) Wasteland 3Microsoft Flight Simulator (PC en premier, Xbox One plus tard) Minecraft DungeonsSpiritfarer (à venir sur Xbox Game Pass) 12 minutes (Xbox One et PC) Forza Horizon 4: Expansion Lego Speed ​​ChampionsCrossfire XGears Pop!

Jeux interactifs Take-Two / 2K

Arts électroniques et EA Sports

CD Projekt Red

Konami

Contra Rogue Corps (Xbox One PS4, PC et Switch) Contra Anniversary Collection

Bethesda

Deathloop (Plateformes inconnues) (Bande-annonce) Doom Eternal (Xbox One PlayStation 4, PC et Nintendo Switch) The Elder Scrolls: Blades (débuts sur Nintendo Switch; iOS, mises à jour Android) Fallout 76: Nuclear Winter (Xbox One, PlayStation 4 et PC aperçu) Ghostwire: Tokyo (Plateformes inconnues) Wolfenstein: Youngblood (PS4, Xbox One et PC) Wolfenstein: Cyberpilot (VR) Commander Keen (iOS et Android)

Square Enix

Final Fantasy 7 Remake (PS4) Final Fantasy Crystal Chronicles (PS4, Nintendo Switch et mobile) Final Fantasy 8 RemasteredFinal Fantasy 14: Shadowbringers (PC) Circuit Superstars (Square Enix Collective, développeur Original Fire) War of the Visions: Final Fantasy Brave ExviusRomancing Saga 3Scarlett GraceDragon Quest Builders 2The Last Remnant Remastered (à venir sur Nintendo Switch) Trials of Mana: Collection of Mana (à venir sur Switch)

Ubisoft

Ghost Recon Breakpoint (Xbox One, PlayStation 4 et PC) The Division 2 (Xbox One, PlayStation 4 et PC) For Honor (Xbox One, PlayStation 4 et PC) Watch Dogs Legion (Xbox One, PlayStation 4, PC, Stadia) ( jeu disponible) Assassin’s Creed Odyssey (mise à jour du jeu) Roller Champions (téléchargement PC disponible maintenant, autres plateformes inconnues) Gods & Monsters (Xbox One, PlayStation 4, PC, Stadia et Switch)

Sega

Panzer Dragoon: Remake (Nintendo Switch) Mini-console Phantasy Star Online 2 (Xbox One) SEGA Genesis à venir en septembre 2019 avec des mini-jeux comme Mega Man: The Wily Wars, Earthworm Jim, Sonic the Hedgehog 1 & 2, Ecco the Dolphin et 35 autres jeux classiques.

Bandai Namco

Tales of AriseDragonball Z: KakarotCode VeinThe Dark Pictures Anthology: Man of MedanRAD

Divers

Elden Ring (via FromSoftware) Dying Light 2 (de Techland) Way to the Woods (Team 17) Dauntless (venant sur Nintendo Switch via Phoenix Labs) The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics (En Masse Entertainment) Dead by Daylight (coming to Nintendo Switch via Koch Media) New Super Lucky’s Tale (à venir sur Nintendo Switch via Playful Corp.) Empire of Sin (jeu multi-console John Romero) Yooka-Laylee and the Impossible Lair (Playtonic) Sakuna: Of Rice and Ruin (via Edelweiss et XSEED Games)