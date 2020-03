EA Sports tente d’améliorer la réactivité dans FIFA 20

EA Sports a annoncé son intention d’introduire une superposition de boutons dans le jeu pour certains joueurs de FIFA 20 dans le cadre de ses efforts pour améliorer la réactivité du jeu.

FIFA 20 a été critiqué par sa communauté pour son absence de réponse lors des matchs en ligne, les joueurs estimant qu’il y a un délai notable entre le moment où ils appuient sur le bouton et le moment où l’action souhaitée se produit à l’écran.

Dans un récent article de Pitch Notes publié sur le site EA, le développeur a décrit sa «méthodologie d’étude en direct» selon laquelle, à la suite de tests internes, il teste les changements potentiels avec un petit nombre de joueurs réels afin de recueillir des commentaires et des données du monde réel.

Etudes en direct

La superposition de boutons en jeu à venir en fait partie et vise à mesurer l’impact dans le monde réel d’un «petit changement de backend lié à la réactivité des boutons».

Selon EA, dans les semaines à venir, un certain nombre de joueurs verront la superposition (illustrée ci-dessous) ajoutée dans le coin supérieur droit de leur jeu, bien qu’elle note que l’image représente une vue en cours qui est susceptible de changer. .

(Crédit d’image: EA)

EA explique que ce bouton permettra aux joueurs de voir leurs entrées en temps réel ainsi que «l’impact de la connexion avec le centre de données sur ces entrées». L’espoir est que cela aidera EA à analyser les matchs plus efficacement car, dit-il, cela «peut obtenir des clips de joueurs partageant leur expérience et leur contribution brute».

EA prévoit de partager ses résultats de l’étude à un moment donné dans le futur, même si elle souligne que «comme toute étude du monde réel», il peut prendre du temps pour obtenir des «résultats exploitables». Cela signifie que nous ne savons pas exactement quand nous découvrirons les prochaines étapes du développeur, mais étant donné le court cycle de vie des titres de la FIFA et le fait que, sur la base des modèles de sortie précédents, la fin de 2020 est très susceptible d’annoncer la sortie de la FIFA 21 nous imaginons que les joueurs espèrent voir des améliorations le plus tôt possible.

EA souligne dans l’article que ce n’est qu’une partie de ses efforts pour s’attaquer aux problèmes de connectivité et de réactivité dans le jeu et que, au fur et à mesure des progrès, il pourra déployer plus de changements en utilisant ces études en direct.