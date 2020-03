EA suspend les événements eSports en direct en raison d’un coronavirus

EA suspend tous ses événements eSports vivre “jusqu’à ce que la situation mondiale des coronavirus s’améliore”. La décision de la société affecte tous les matchs des Apex Legends Global Series, EA SPORTS FIFA 20 Global Series, FIFA Online 4 et Madden NFL 20 Championship Series. Il couvre également tous les événements tiers gérés sous licence d’EA. Les seules exceptions sont les événements en ligne où le personnel peut travailler à distance et séparément. EA dit qu’elle continuera de surveiller la situation avant de déterminer les prochaines étapes pour ses compétitions en direct.

EA: tous les événements physiques annulés en raison d’un coronavirus, nous vous invitons également à travailler à domicile

La société a annoncé sa décision peu de temps après le rival Activision Blizzard a annulé ses jeux Overwatch en direct et a rendu tous les jeux Call of Duty exclusivement en ligne. Les deux géants du jeu ferment également leurs bureaux et demander aux employés de travailler à domicile.

EA a précédemment fermé des bureaux internationaux à Séoul, Milan et dans d’autres endroits pour des raisons de sécurité. Mais EA recommande désormais fortement à tous ses employés en Amérique du Nord, en Europe et en Australie de travailler de chez eux jusqu’à 1 avril. Parallèlement, Activision Blizzard a également fermé ses bureaux aux États-Unis et met en œuvre des politiques de travail à domicile pour son personnel.

Pour protéger la santé et la sécurité de nos employés, nous mettons en œuvre des politiques de travail à domicile pour nos bureaux d’Irvine et d’Austin. Les membres de nos autres bureaux dans le monde ont travaillé ou travailleront depuis leur domicile selon les directives des gouvernements locaux et des autorités sanitaires.

