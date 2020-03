EaseUs Video Editor: aucune limite à la créativité

EaseUs Video Editor est un logiciel spécialement conçu pour que vous puissiez éditer chacune de vos vidéos de manière totalement professionnelle. Bien sûr, quelque chose de super important est que le programme est vraiment facile à utiliser, vous n’avez donc pas besoin d’être un expert pour pouvoir l’utiliser. Sans doute, EaseUs s’adapte parfaitement à chacun de ses utilisateurs et à ce dont ils ont besoin.

Maintenant, nous allons passer en revue chacune des principales fonctionnalités de ce puissant éditeur afin que vous puissiez être au courant de tout ce qu’il fait. Vous le saurez donc à fond et vous découvrirez tous les détails. Commençons!

EaseUS Video Editor est idéal pour créer des effets

Si vous souhaitez modifier chacune de vos vidéos pour ajouter plus de drame à travers des effets et toutes sortes de montages, alors ce logiciel est fait spécialement pour vous. Le programme a la capacité de travailler avec des enregistrements occasionnels effectués par une caméra GoPro, par exemple, jusqu’à tout ce dont un vlogger à plein temps a besoin.

Vous disposez d’un outil de montage vidéo vraiment puissant. Un grand avantage est qu’il est parfait pour les débutants et les professionnels. Il a plusieurs options de travail si vous voulez un éditeur profond. D’un autre côté, si ce que vous voulez sont de simples ajustements pour vos vidéos de médias sociaux, EaseUS Video Editor sera également utilisé à cette fin.

Facilité d’utilisation avant tout

EaseUS Video Editor ne vous gênera pas lors de l’édition de chaque détail de votre vidéo. Il dispose d’outils précis et fonctionnels qui mettront tout à distance d’un simple clic. Oui, la tâche de travailler avec des vidéos peut sembler difficile, mais EaseUs s’est efforcé de développer un logiciel efficace et convivial pour l’utilisateur.

Les fonctions essentielles seront toujours activées et en vue. Nous parlons de: ralentir, accélérer, appliquer des effets, faire toutes sortes de mixages pour des vidéos courtes et longues, tourner, fusionner, diviser, couper, recadrer et plus encore.

La plateforme propose plus de 50 effets visuels et de transition disponibles qui donneront à vos vidéos un aspect totalement professionnel.

Il ne s’agit pas que de vidéos, vous pouvez également travailler avec chacun de vos morceaux de musique, vous pouvez les importer et les mixer.

Si vous souhaitez enregistrer des narrations ou des voix, vous pouvez le faire sans aucun problème. Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur un bouton et vous avez terminé.

Excellent support pour toutes sortes de fichiers

Si vous avez déjà travaillé avec des vidéos, vous savez que c’est un gros problème pour de nombreux logiciels qui circulent sur le marché. Plusieurs d’entre eux n’ont pas un bon support de fichiers et vous êtes obligé de travailler dans des formats que vous n’aimez pas ou qui ne sont pas pratiques.

EaseUS Video Editor se distingue par la prise en charge de toutes sortes de fichiers, vous n’aurez donc aucun problème avec celui-ci. Il sera possible d’importer divers fichiers multimédias à partir du disque de votre ordinateur, des vidéos enregistrées par votre appareil photo, mobiles, caméras web, etc., vous devrez choisir et vous pourrez satisfaire facilement chacune de vos attentes.

Partagez votre vidéo immédiatement sur les réseaux sociaux

EaseUS sait que les réseaux sociaux sont vitaux aujourd’hui, c’est pourquoi il est très facile de partager chacune de vos créations. Vous pouvez exporter vos films, vidéos et courts métrages dans n’importe quel format afin de pouvoir les télécharger confortablement sur Internet.

Les formats les plus demandés sont: iPhone XS Max, iPhone 8 Plus, HTC, Samsung Galaxy, iPad, iPhone XR, iPhone XS, iPhone 11 et bien plus encore. Logiquement, vous pouvez également graver vos vidéos au format DVD afin de pouvoir les télécharger directement sur YouTube, Facebook, Instagram et Twitter. Ainsi, vous pouvez garder vos réseaux sociaux à jour.

La configuration requise pour exécuter EaseUS Video Editor

Système d’exploitation: Windows 7, 8, 10.

Formats vidéo pris en charge: avi, mpeg, wmv, mp4, mov, etc.

Formats audio pris en charge: wav, mp3, m4a, mid, flac, aac, wma, au, aiff, ogg et plus.

Types d’images pris en charge: bmp, jpg, png, gif, tif, heic, entre autres.

Appareils acceptés: Apple, Samsung, HTC, SanDisk, Sony, LG, Huawei, BlackBerry, Amazon, etc. Windows Media Player 11 ou supérieur pour la lecture vidéo WMV. DirectX: Microsoft DirectX 9.0c ou version ultérieure.

Maintenant, vous savez tout ce que propose EaseUs Video Editor, un excellent éditeur vidéo pour PC. Vous disposez d’un grand nombre d’options et d’outils à votre entière disposition. Êtes-vous prêt à ce que vos vidéos soient super professionnelles?