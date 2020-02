eBay battu grâce à la contribution de Telegram, voici les codes de réduction

Tous ceux qui croient qu’il y a encore un dualisme entre Amazon et eBay, ils ont très tort. Le géant de Jeff Besos a en effet réussi à renverser n’importe quel concurrent en peu de temps, notamment grâce à sa stratégie et sa politique. Actuellement aussi grâce à la contribution de télégramme, Amazon pourrait faire encore plus de ventes.

En fait, des offres et des codes de réduction sont disponibles sur les canaux du célèbre géant de la messagerie instantanée. Voici la nôtre chaîne officielle Telegram par exemple, cliquez ici pour entrer.

Amazon: les meilleures offres pour commencer la semaine autant que possible

Acer Aspire 3 A315-22-956Q Notebook with Dual-Core A9-9420e Processor, 8 GB DDR4 Ram, 256 GB PCIe NVMe SSD, 15.6 ″ HD LED LCD Display, Radeon R5 Graphics Card, Windows 10 Home, Black, PRICE : de 429 à 349 euros

CODE DE RÉDUCTION: Overmont Portable Backpack for Laptop PC Anti-theft bag up to 15.6 Inch Waterproof Multi-Purpose with USB Port / Headphones for Men Women Student for Casual School Travel Business, PRICE: from 29.90 to 22.42 euros, CODE: DYSXMTXM

CODE DE RÉDUCTION: Mini projecteur Vankyo Leisure 430, projecteur vidéo 4500 lumens avec écran 236 ″, prend en charge 1080P, haut-parleur HiFi, compatible avec la clé TV, smartphone USB SD SD VGA HDMI, PRIX: de 89,99 à 64,99 eurosCODE: F7X9MFOE

Smartphone Xiaomi Redmi 8, 3 Go de RAM + 32 Go de ROM, écran 6,22 ″ HD +, Snapdragon Octa-core 439, caméras arrière 12 MP + 2 MP, 5000 mAh, noir onyx, PRIX: de 139,99 à € 119,90

TAKUNA – Carte mémoire micro SD SDXC, haute vitesse, classe 10, avec adaptateur SD, compatible avec les smartphones et tablettes, 128 Go / 256 Go / 400 Go, 400 Go, PRIX: 11,99 euros

Samsung UE55RU7170U Smart TV 4K Ultra HD 55 ″ Wi-Fi DVB-T2CS2, série RU7170, 3840 x 2160 pixels, noir, 2019 [Classe di efficienza energetica A], PRIX: de 749 à 395 euros

Ordinateur portable Acer Nitro 5 AN515-52-59RK avec processeur Intel Core i5-8300H, 8 Go DDR4 Ram, 512 Go, écran LCD IPS FHD 15,6 ″, Nvidia GeForce GTX 1050 4 Go GDDR5, Windows 10 Famille, Noir, PRIX: à partir de 899 a 749 euros