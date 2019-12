Échangez la durée de vie de la batterie contre un G supplémentaire

OnePlus est sorti de nulle part il y a à peine cinq ans, offrant un téléphone phare incroyablement bon marché avec … un marketing douteux. OnePlus a grandi au fil des ans et ne dépend plus des achats de téléphones déverrouillés. Non seulement OnePlus s'est associé à des opérateurs au cours de la dernière année, mais il a également produit certains des premiers téléphones 5G sur le marché américain. Le nouveau OnePlus 7T Pro 5G McLaren a une bouchée de nom, mais c'est probablement le premier téléphone 5G qui mérite même votre attention.

La McLaren 5G est extrêmement rapide, comme nous l'attendions de OnePlus, mais vous bénéficiez également d'un affichage fantastique, d'une charge très rapide et, bien sûr, d'une connectivité 5G sur le nouveau réseau national de T-Mobile. C'est le premier téléphone 5G que j'ai utilisé qui restera connecté à la 5G de façon constante pendant que je me promène, et il peut être très rapide. Cependant, la 5G de T-Mobile n'est pas toujours aussi rapide que vous pourriez vous y attendre, et la OnePlus 7T Pro 5G McLaren est définitivement livrée avec certaines limitations de durée de vie de la batterie.

Design, logiciel, contenu de la boîte

Le OnePlus 7T Pro McLaren 5G est un appareil familier – vous aurez probablement une bonne compréhension des bases si vous avez touché l'un des téléphones récents de OnePlus. Il est pratiquement identique au 7T Pro, qui était lui-même presque identique au 7 Pro. Nous avons déjà un examen complet de la non-McLaren 7T Pro. La seule nouveauté ici est la prise en charge du réseau 5G, alors consultez la revue 7T Pro si vous voulez des informations plus basiques. Nous avons également une expérience pratique distincte avec le téléphone non-édition 5G McLaren.

Comme avec le téléphone McLaren 6T, celui-ci a un châssis en verre noir brillant avec des accents orange. Alors que l'édition précédente de McLaren avait un motif en fibre de carbone sous le verre, celui-ci a une collection de lignes métalliques brillantes. Certaines personnes aimeront probablement cela, mais je pense que cela ressemble à une marée noire à l'arrière du téléphone. Quelques personnes que j'ai montrées au téléphone ont instinctivement essayé de nettoyer le dos parce qu'il a l'air sale avant de réaliser que les lignes sont sous la vitre. Ce téléphone ne me rappelle en aucune façon, la forme ou la forme d'une voiture de course. Le téléphone est au moins livré avec un étui de luxe, mais je ne l'aime pas autant que la plupart des étuis OnePlus. C'est une combinaison de plastique souple avec un motif en fibre de carbone et de microfibre. Il cache le laid panneau arrière, mais la partie en tissu ramasse la poussière et la crasse assez facilement.

Naturellement, il n'y a pas de prise casque sur ce téléphone, mais il y a un port USB-C avec un support pour 30W Warp Charging. J'adore la vitesse de charge de ce téléphone, mais c'est une norme propriétaire. Heureusement, vous avez également un support de charge USB-PD 18W. Sur le bord supérieur, vous obtenez la caméra selfie pop-up de OnePlus, qui élimine le besoin d'une encoche d'affichage. La McLaren 5G possède également le capteur optique d'empreintes digitales OnePlus habituel sous l'écran. Ce n'est pas rapide comme l'éclair, mais cela fonctionne assez bien.

Ce téléphone fonctionne sous Android 10, et je suis généralement satisfait de la position d'OP sur la dernière version d'Android. Puisqu'il s'agit d'un téléphone T-Mobile, il a même Google Discover sur l'écran d'accueil au lieu de l'interface utilisateur "Shelf" inutile de OnePlus. Android 10 sur le 7T Pro 5G est toujours aussi accrocheur, et OnePlus a conservé de belles améliorations de la qualité de vie comme l'intégration du curseur d'alerte et un lien de configuration dans les paramètres rapides non développés. Cependant, OnePlus a bêtement caché le mode sombre d'Android 10 dans les paramètres du thème sous "Tonalité". Il n'y a même pas de bascule de paramètres rapides!

La variante 5G de ce téléphone a la même taille et le même poids que le 7T Pro classique: massive. Avec un écran de 6,67 pouces, beaucoup de gens ne pourront pas utiliser ce téléphone d'une seule main. À l'ère des téléphones énormes, ce n'est pas particulièrement inhabituel. À 206 g, ce n'est pas un téléphone que vous souhaitez utiliser lorsque vous vous endormez au lit. Cela vous fera mal en tombant sur votre visage.

En tant que téléphone de marque McLaren, il possède les spécifications de niveau le plus élevé disponibles dans les téléphones OnePlus de génération actuelle. Il y a un Snapdragon 855+, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. D'après mon expérience, il n'y a pas de différence fonctionnelle entre les spécifications du modèle de base et les spécifications premium, en plus d'avoir plus d'espace de stockage. Même les 8 Go de RAM dans le modèle de base OnePlus 7T sont très bien.

Vivre avec la 5G

Le OnePlus 7T Pro McLaren 5G est l'un des deux téléphones qui utilise actuellement le réseau 5G à 600 MHz de T-Mobile, l'autre étant le Samsung Galaxy S10 + 5G à 1300 $. À 900 $, la McLaren 5G est la plus économique des deux.

Le nouveau 5G de T-Mobile couvre une bande beaucoup plus large du pays que n'importe quel réseau 5G à ondes millimétriques. Ces signaux sont dans les dizaines de gigahertz, qui peuvent transporter beaucoup de données au détriment de la portée. Le réseau de T-Mobile n'offrira pas de vitesses multi-gigabits, mais il fonctionne dans la plupart des endroits.

Je vis dans une banlieue, loin de tout signal 5G à ondes millimétriques. Cependant, j'obtiens un signal 5G fiable sur T-Mobile avec le OnePlus 7T Pro McLaren 5G partout dans la maison. Oui, à l'intérieur. L'onde millimétrique ne traverse pas les murs, mais ce signal de 600 MHz atteint même mon sous-sol (la plupart du temps). Ce téléphone ne prend pas du tout en charge le réseau à ondes millimétriques de T-Mobile, mais ce n'est que dans quelques villes de toute façon. Il prend en charge le spectre 2,5GHz 5G que Tmo espère obtenir lors de l'acquisition de Sprint.

Un échantillon représentatif de tests de vitesse 5G.

J'ai utilisé des appareils 5G à ondes millimétriques à plusieurs reprises et je suis toujours resté impressionné. Bien que vous puissiez tirer des vitesses incroyables sur des ondes millimétriques, cela ne fonctionne que lorsque vous pouvez voir l'antenne. La 600GHz 5G fonctionne plus comme les réseaux LTE que vous utilisez depuis des années, mais cela signifie également que les vitesses ne sont pas impressionnantes. J'ai utilisé le OnePlus 7T Pro McLaren 5G dans la région métropolitaine de Twin Cities au cours des dernières semaines, et il reste connecté à la 5G un laps de temps surprenant. Cependant, je n'ai jamais vu un test de vitesse franchir la barrière des 200 Mbps. Il était souvent très similaire au LTE, le battant parfois de 10% et parfois le perdant autant. Il y avait aussi des domaines où la 5G évoluait à moins de la moitié de la vitesse du LTE, ce qui suggère que le téléphone n'intègre pas les signaux 4G et 5G aussi bien qu'il le devrait probablement. Voir ci-dessous pour un exemple.

LTE à gauche, 5G à droite. Test réalisé à Minneapolis.

La McLaren 5G fonctionne en mode double connectivité. Cela signifie qu'il se connecte à un signal 5G chaque fois qu'il est disponible, mais il peut être connecté en LTE pour augmenter les vitesses de téléchargement. En conséquence, les modems 4G et 5G fonctionnent en même temps. À mon avis, l'ajout de 5G a un impact négatif sur la durée de vie de la batterie. Au cours d'une journée moyenne (18 heures), j'ai eu la chance de voir 4 heures de temps d'écran. C'est peut-être 10 à 20% pire que les téléphones OnePlus non 5G, et je considérerais cela en dessous de la moyenne pour un téléphone avec une batterie de 4085 mAh. Vous pouvez désactiver la 5G dans les paramètres, mais je ne sais pas pourquoi vous achèteriez le téléphone si vous envisagez de le faire.

T-Mobile affirme que son réseau est capable d'utiliser la 5G pour les téléchargements et les téléchargements, ce qui le distingue des autres opérateurs qui ne peuvent utiliser la 5G que pour le moment. Cependant, ce n'est pas vivant dans de nombreux endroits. En effet, mes téléchargements semblent être limités à la 4G. Le partage de connexion est également réservé à la 4G pour le moment. T-Mobile n'a pas dit quand cela allait changer.

Devriez-vous l'acheter?

OnePlus 7T Pro McLaren 5G

7/10

Peut être. Le OnePlus 7T Pro McLaren 5G est le premier téléphone 5G qui a progressé au-delà d'une démonstration technologique. Il est très similaire aux OnePlus 7T Pro et OnePlus 7 Pro, qui sont des téléphones fantastiques. Il a des caméras capables, un grand écran 90Hz 1440p et une version propre d'Android. Il peut maintenir une connexion 5G sur le réseau de T-Mobile dans la plupart des situations où vous vous attendez à avoir LTE sur un autre téléphone, ce qui est un grand pas en avant.

Dans le même temps, la 5G n'est pas un énorme argument de vente en ce moment. Les vitesses sont incohérentes – elles sont généralement un peu plus rapides que le LTE, mais parfois elles sont plus lentes. La batterie tire d'avoir deux modems actifs dans le téléphone est également perceptible. Ce n'est pas aussi mauvais que les premiers jours du LTE lorsque les téléphones mourraient presque dès que vous les aviez retirés du chargeur, mais la McLaren 5G a parfois du mal à passer au travers de la journée. Je suis sûr que tout ira mieux avec l'évolution de la 5G, mais c'est ce à quoi vous pouvez vous attendre en ce moment.

La 5G de T-Mobile est globalement plus utile que n'importe quelle implémentation à ondes millimétriques que j'ai utilisée, mais ce n'est pas une fonctionnalité incontournable pour le moment – ce n'est pas une expérience qui change la vie par rapport à la LTE. Peut-être que cela vaudra la peine d'être utilisé sur la ligne lorsque T-Mobile aura accès au spectre Sprint 2,5 GHz, mais cela n'a probablement pas de sens de se démener pour acheter un téléphone 5G maintenant. Il y aura beaucoup plus d'options 5G en 2020 grâce à la décision de Qualcomm de pousser ses modems 5G à côté du 865. Pourtant, si vous êtes quelqu'un qui n'achète un téléphone que tous les deux ou trois ans, et que vous devez procéder à une mise à niveau dès maintenant minute, cela pourrait être l'achat le plus évolutif que vous puissiez faire sur T-Mobile.

Achetez-le si …

Vous n'achetez que des téléphones toutes les quelques années et vous avez besoin d'une mise à niveau 5G en ce moment.

Ne l'achetez pas si …

Vous pouvez attendre quelques mois de plus pour sauter dans le train en marche 5G.

Acheter: T Mobile