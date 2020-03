Echelon Connect Bike utilise l’iPad comme plaque tournante de vos cours

L’Apple Watch a, à juste titre, été au centre de l’histoire de la santé d’Apple. Nous avons vu d’innombrables histoires de personnes en bonne santé ou informées de problèmes de santé grâce au produit. Une entreprise adopte une approche innovante du bien-être grâce à un produit que la plupart des gens n’ont pas envisagé: l’iPad. Echelon, situé dans ma ville natale de Chattanooga, Tennessee, propose un produit similaire à Peloton, mais à un prix d’entrée beaucoup plus bas avec ses vélos Echelon Connect. L’une des façons dont ils le font est de permettre aux utilisateurs de tirer parti d’un iPad pour l’affichage au lieu de les obliger à en utiliser un intégré au vélo. Pour en savoir plus sur le produit, j’ai suivi un cours sur place dans leur studio en utilisant le vélo EX3.

Pourquoi faire du vélo?

Je cours depuis dix ans, mais après avoir fait un marathon l’automne dernier, mon corps a été complètement détruit. Après avoir discuté avec mon médecin, il m’a suggéré de prendre six semaines de congé pour courir. Pendant ce temps, j’ai commencé à réfléchir à ce que je voulais que ma routine de fitness ressemble à long terme. J’ai des haltères à la maison que j’utilise pour l’entraînement en force, et j’aime la flexibilité de pouvoir m’entraîner quand c’est pratique. Bien que je puisse courir n’importe où, la chaleur de l’été et le froid de l’hiver peuvent souvent le rendre moins pratique. En ayant un vélo de fitness à la maison, je peux m’entraîner à tout moment quelle que soit la météo ou l’heure de la journée.

Comment Echelon utilise-t-il l’iPad?

Sur tous les modèles de la gamme de vélos Echelon Connect, à l’exception du modèle le plus haut de gamme, ils utilisent un iPad pour l’affichage. Une fois que vous lancez l’application, elle devient la commande centrale de votre vélo. Vous pouvez suivre des cours en direct et à la demande, voir votre classement pour la classe et surveiller vos performances.

L’iPad se connecte aux appareils via un câble Lightning vers USB A (pour charger) et Bluetooth pour interagir avec le vélo. Dans le studio, Echelon utilise l’API d’accès guidé pour empêcher les utilisateurs de lancer l’une des autres applications, mais cela n’aurait évidemment pas d’importance chez vous. En prenant le cours, je n’ai jamais eu l’impression d’utiliser un iPad alors que j’étais zoné dans ma performance et que j’essayais de rester au sommet du classement.

Certaines informations que le vélo signale à l’iPad sont la cadence, la résistance (contrôlée sur le vélo), les calories brûlées et la sortie globale. Il n’y a eu presque aucun retard dans la mise à jour des statistiques lorsque j’ai augmenté ma vitesse. Dès la fin du cours, j’ai reçu un e-mail me montrant comment j’avais performé.

Echelon Connect Bike vs Peloton

Je n’ai pas utilisé le vélo Peloton, mais je suis intrigué de pouvoir utiliser un iPad comme centre de fitness central. En regardant le vélo Peloton, j’aime l’idée d’un grand écran intégré, mais je vois aussi quelque chose qui pourrait facilement être cassé à l’avenir ou devenir rapidement obsolète. En utilisant l’iPad, je sais que je pourrai mettre à niveau le hub central de mon expérience de fitness à l’avenir.

Les deux vélos nécessitent un abonnement mensuel pour les cours en direct, mais la plupart des produits de fitness à domicile le font de nos jours. Un récent épisode du podcast Business Casual a examiné la croissance du boom du fitness «à la maison».

Récapitulation du vélo Echelon Connect

J’envisage d’acheter un vélo Echelon Connect pour ma maison. Ils sont beaucoup plus abordables que les vélos Peloton mais offrent la même commodité que les entraînements à domicile. Vous pouvez utiliser n’importe quel iPad moderne avec les vélos, mais je pense que la taille de l’écran du 11 pouces Pro ou de l’iPad 10,2 pouces serait idéale, mais je suis sûr que même un iPad mini fonctionnerait très bien.

