Echo Frames, voici les lunettes intelligentes d’Amazon

Aussi Amazon tente de réussir sur le marché des lunettes intelligentes, inauguré par Google Glasses et relancé par Huawei avec ses lunettes, des lunettes intelligentes réalisées en collaboration avec la marque asiatique Gentle Monster.

Avec une esthétique très similaire à celle des lunettes les plus courantes, Cadres d’écho d’Amazon permet de contrôlez votre smartphone via des commandes vocales, en interagissant avec Amazon Alexa ou avec l’Assistant Google. Les lunettes intelligentes d’Amazon intègrent des haut-parleurs qui ont été conçus et positionnés de manière à diriger le flux audio directement dans l’oreillette et garantissent toujours une bonne audibilité.

Amazon Echo Frames, dans quelle mesure les lunettes Jeff Bezos sont-elles intelligentes?

avec Cadres d’écho il est possible de prendre le contrôle du smartphone et d’effectuer une série d’opérations sans utiliser personnellement et manuellement l’appareil: il suffit de dire la commande vocale “Alexa, appelle Mario” pour démarrer un appel téléphonique et parler avec notre interlocuteur directement depuis les lunettes. Ceux-ci, en fait, intégrer un microphone qui peut être désactivé manuellement lorsqu’il n’est pas nécessaire, pour empêcher Alexa ou Google Assistant de se tromper enregistrer des conversations.

Il est possible de demander à Cadres d’écho pour lire les notifications. À cet égard, en utilisant le Filtre VIP c’est possible déterminer à quelles notifications Alexa peut accéder et lesquels, au lieu de cela, vous souhaitez rester sur votre smartphone. De toute évidence, l’interaction avec un assistant vocal sera possible lui demander des informations différentescomme les rendez-vous de la journée, la météo, les dernières nouvelles. Ou encore, c’est possible créer des rappels, listes, demander de lire ou de mettre en pause une liste de lecture (même dans ce cas, la musique peut être entendue directement depuis les lunettes d’Amazon), passer un appel et vérifier les appareils Smart Home.

Cadres Amazon Echo sont actuellement disponibles à l’achat à prix de 179,99 euros uniquement pour un nombre limité d’utilisateurs, qui devra tester l’appareil et laisser des commentaires en fonction de son expérience utilisateur. Au moment du lancement officiel, Les lunettes intelligentes d’Amazon seront disponibles pour 249,99 €.