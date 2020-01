Ecobee a intégré un Echo Dot dans un interrupteur d’éclairage intelligent à 80 $, mais aujourd’hui c’est 48 $ sur Amazon – .

Les interrupteurs d’éclairage intelligents sont géniaux car vous pouvez ajouter une application et une commande vocale à toutes les lumières d’une pièce sans avoir à dépenser jusqu’à 50 $ par ampoule. Mais il y a tellement d’options différentes qu’il peut être difficile d’en choisir une bonne. Eh bien, nous avons rendu le choix beaucoup plus facile pour vous si vous utilisez Alexa, car ecobee a créé un interrupteur intelligent qui pourrait être la chose la plus brillante de tous les temps. Le commutateur ecobee à 80 $ + interrupteur d’éclairage intelligent est comme les autres interrupteurs intelligents en ce qu’il vous permet de contrôler vos lumières avec votre voix ou depuis votre téléphone, mais il ne ressemble à aucun autre interrupteur en ce sens qu’il a un haut-parleur intelligent Alexa intégré. C’est exact … c’est un point d’écho qui colle dans votre mur! C’est génial, et il est en vente en ce moment sur Amazon pour 48 $.

Voici les puces de la page produit:

AU-DELÀ DE L’ÉCLAIRAGE INTELLIGENT: avec la détection de mouvement intégrée, les capteurs de lumière ambiante et l’Alexa intégré, vous pouvez contrôler l’éclairage de votre maison comme jamais auparavant.

INSTALLEZ-VOUS FACILEMENT: Cela ne prend que 45 minutes environ, grâce à une procédure pas à pas intégrée à l’application et à des vidéos pratiques. Tout ce dont vous avez besoin est dans la boîte – pas besoin d’électricien.

CONTRÔLE DE PARTOUT: Vous n’avez pas envie de quitter le canapé? Aucun problème. Utilisez l’application mobile Eco bee sur votre appareil Android ou iOS pour allumer ou éteindre les lumières – ou allez-y et demandez à Alexa.

ALEXA INTÉGRÉ: allumez et éteignez les lumières, contrôlez d’autres parties de votre maison intelligente ou demandez à Alexa de jouer de la musique, d’entendre les nouvelles, de régler une minuterie, de régler la température et bien plus encore.

