ecobee vs Nest – quel est le meilleur thermostat pour les utilisateurs d’Apple?

Comme je l’ai mentionné il y a quelques semaines, je suis client Nest depuis sept ans. Je l’ai installé comme Nest de deuxième génération lorsque j’ai construit ma maison en 2013, et j’ai ajouté un deuxième Nest quelques années plus tard pour notre unité à l’étage. J’utilise le Starling Home Hub depuis six semaines pour activer la prise en charge de HomeKit sur ces produits, mais j’ai récemment échangé mon Nest en bas avec l’ecobee SmartThermostat. Après quelques semaines d’utilisation, je suis prêt à les comparer et à décider quelle unité a la meilleure intégration de HomeKit. ecobee vs Nest: quel est le meilleur thermostat intelligent?

Bien que Nest n’ait pas de support natif pour HomeKit, il s’agit toujours d’un thermostat incroyable. Le matériel est fiable, le logiciel vous permet d’économiser de l’argent et l’application iPhone est très bien exécutée. En dehors du manque de support natif de HomeKit, je n’ai rien à redire sur le thermostat Nest.

Processus d’installation d’ecobee vs Nest

Ecobee et Nest ont réfléchi au processus d’installation pour les clients. Les deux comprennent des instructions faciles à suivre destinées à l’utilisateur final à installer. Dans les configurations complexes, vous devrez peut-être encore embaucher un technicien HVAC, mais sinon, si vous suivez leurs guides inclus, vous serez opérationnel en un rien de temps.

L’une des principales différences entre les deux modèles est que ecobee nécessite un câble commun là où Nest ne le fait pas. Vous pensez peut-être que c’est un avantage pour Nest. En réalité, c’est un mauvais design, cependant. Sans fil commun, Nest charge par impulsions. Je le sais parce que mon unité à l’étage a commencé à se déconnecter récemment. Après avoir fait quelques recherches, j’ai découvert que mon fil commun n’était pas câblé (il était toujours dans le mur), donc le Nest était à court de batterie. Cette situation se produisait dans une période de temps doux, donc l’unité ne fonctionnait pas beaucoup. Une fois que j’ai branché le fil commun, il s’est bien passé.

ecobee a cependant un design différent. Si vous n’avez pas de fil commun, ils nécessitent l’installation gratuite d’un kit d’extension d’alimentation qu’ils incluent dans la boîte. Ce module PEK ajoutera un moyen pour l’écobee de recevoir de l’énergie.

Interactions avec le support

Par chance, j’ai eu de nombreuses interactions avec le support Nest et ecobee. Lorsque je travaillais sur le problème de batterie faible avec mon Nest, j’ai parlé au support Nest. L’appel téléphonique a été une expérience abyssale. La personne en ligne m’a dit que mon Wi-Fi était trop puissant à un moment donné et qu’il surchargeait le Nest. Il avait accès à mon unité à l’époque, il aurait donc pu facilement savoir qu’il n’y avait pas de fil commun.

Lors de l’installation de l’écobée, j’ai négligé d’éteindre l’appareil à l’extérieur. Pendant le processus d’installation, j’ai dû croiser deux des fils et cela a empêché l’écobee de démarrer car il n’y avait pas d’alimentation. J’aurais dû éteindre l’appareil, mais j’étais juste paresseux. J’ai appelé le support ecobee, et la personne était géniale. Il m’a expliqué que j’avais probablement court-circuité un fusible, et c’était une solution facile. J’ai enlevé le couvercle de l’appareil, je lui ai envoyé des photos par e-mail et il m’a montré exactement ce qu’il fallait réparer. Un fusible de 3 $ est tout ce dont j’avais besoin pour remplacer.

application ecobee vs application Nest

Depuis que j’utilise l’application Nest depuis si longtemps, il m’a fallu un peu de temps pour m’habituer à l’application ecobee. Les deux applications sont très bien faites, mais elles fonctionnent de différentes manières. Les deux applications vous permettent de créer des horaires, de contrôler votre application à distance et de modifier les paramètres. Dans l’ensemble, ils sont tous deux très bien faits.

Matériel réel

Le nid est une conception circulaire où l’écobée est plus carrée. Je n’ai aucune plainte à formuler à propos du Nest, mais j’aime la façon dont le modèle ecobee est plus grand et vous permet de toucher l’écran. L’encombrement plus grand facilite également le recouvrement des trous de votre ancien thermostat. Les deux modèles incluent une plaque arrière à cet effet, mais je préfère ne pas l’utiliser. ecobee prend en charge la lecture de musique de Spotify et l’utilisation d’Alexa avec, mais ces fonctionnalités ne m’intéressent pas. Les deux unités prennent en charge les capteurs de température, mais je préfère la façon dont le Nest les utilise. Vous pouvez créer des plannings pour baser le fonctionnement de l’unité à certains moments en fonction de vos préférences. Avec ecobee, il extrait les données de tous vos capteurs pour créer un programme de chauffage et de refroidissement.

Conclusion sur ecobee vs Nest

Tout bien considéré, je préfère ecobee en raison de l’intégration native de HomeKit. Bien que j’adore le Starling Home Hub, je préférerais une intégration native si j’achetais un thermostat aujourd’hui. J’adore pouvoir utiliser les automatisations HomeKit dans l’application domestique pour créer des scènes qui contrôlent mes lumières, la température et d’autres aspects de la configuration de ma maison intelligente.

Si vous envisagez un nouveau thermostat et que vous souhaitez l’intégration de HomeKit, je recommande fortement le thermostat intelligent ecobee. D’un autre côté, si vous préférez le design de Nest, je n’aurais aucun problème à le recommander avec le Starling Home Hub en tant que module complémentaire.

