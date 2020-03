Économies incroyables: économisez 497 AU $ sur ce téléviseur intelligent UHD Hisense de 65 pouces

Le détaillant australien Appliance Central a souvent des accords sur les télé, et sur sa boutique eBay, il propose actuellement le téléviseur intelligent UHD de 65 pouces de la série 8 pour 497 AU $ de moins que tous les principaux détaillants australiens – et 56% de réduction sur son prix de vente d’origine .

Hisense a une gamme de téléviseurs à couper le souffle et la série 8 est à l’extrémité supérieure de la gamme de produits du fabricant, offrant une prise en charge de Dolby Vision HDR, un format qui optimise et ajuste automatiquement la luminosité, la couleur et le contraste pour améliorer la visualisation de votre écran. Vous bénéficierez également d’une gamme de couleurs plus large, offrant plus d’un milliard de couleurs pour une expérience de visionnement plus naturelle qui affichera des couleurs authentiques et vives, même lors de la réception de signaux standard. La prise en charge Dolby Atmos est également proposée, offrant un son en trois dimensions qui vous donne l’impression d’être à l’intérieur de l’action.

De plus, le 65R8 fonctionne sur la toute nouvelle plate-forme VIDAA U3.0 AI qui amplifie la connectivité, offre des temps de démarrage plus rapides et une interface utilisateur personnalisable «plus intelligente». Vous pouvez également coupler le 65R8 avec Alexa d’Amazon pour pouvoir changer de chaîne et augmenter le volume sans avoir à lever le petit doigt.

La plupart des détaillants australiens vendent actuellement le 658R pour 1795 AU $, et Appliance Central a déjà le 65R8 à un prix très compétitif de 1480 AU $ sur sa boutique eBay. Cependant, en utilisant le code PLUME15 à la caisse, vous pouvez obtenir un AU $ 182 supplémentaire sur ce prix déjà bas – ou 497 AU $ de moins que JB, The Good Guys et Harvey Norman!

