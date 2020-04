économique, puissant et très intéressant

La société chinoise a enfin présenté le Xiaomi Mi 10 Youth 5G, un smartphone qui vise le haut de gamme et combine un design classique avec une configuration matérielle très intéressante.

Si nous regardons à l’avant, nous avons une finition tout écran avec l’encoche classique en forme de goutte d’eau, où un Caméra frontale 16 MP. Cet écran utilise un Panneau OLED de 6,57 pouces avec résolution FullHD + avec un taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz, et il intègre un lecteur d’empreintes digitales.

La conception globale conserve un look classique mais attrayant. Nous n’avons pas de détails sur les matériaux utilisés, mais vu le prix et les spécifications du Xiaomi Mi 10 Youth 5G, je suis convaincu que la société chinoise a utilisé plastique pour réduire les coûts, une pratique très courante que nous observons de plus en plus fréquemment dans le milieu de gamme.

Personnellement, je pense que c’est une décision réussie. Vous ne pouvez pas tout avoir, et si nous regardons un smartphone milieu de gamme équilibré Il vaut toujours mieux faire de petits sacrifices dans la qualité des finitions que dans les spécifications.

Xiaomi Mi 10 Youth 5G: Snapdragon 765G SoC et connectivité 5G pour moins de 300 euros

C’est le point fort du Xiaomi Mi 10 Youth 5G, sa configuration matérielle. La société chinoise a réussi à façonner un smartphone très puissant qui monte les technologies les plus avancées du secteur et qui coûte cependant moins de 300 euros.

Votre cœur est un Snapdragon 765G SoC, une puce à huit cœurs divisée en trois blocs: un cœur haute performance Kryo 475 Prime à 2,4 GHz, un cœur Kryo 475 Gold équilibré à 2,2 GHz et six cœurs Kryo 475 Silver à 1,8 GHz efficaces. Le GPU est un Adreno 620, il n’est pas aussi puissant que l’Adreno 650 du Snapdragon 865, mais il est capable de déplacer n’importe quel jeu actuel, aussi exigeant soit-il, sans problèmes.

Comme nous l’anticipons, Connectivité 5G et il a également Wi-Fi 5 et Bluetooth. Sa batterie est de 4160 mAh (prend en charge la recharge rapide), il utilise Android 10 comme système d’exploitation et il a une configuration de caméra arrière très bien résolue. Comme nous pouvons le voir, Xiaomi a intégré quatre caméras sur une île carrée, et ils sont divisés comme suit:

Appareil photo principal 48 MP, f / 1,8, 26 mm, 1 / 2,0 ″, 0,8 µm, PDAF.

Téléobjectif 8 MP, f / 3,4, 122 mm, PDAF, OIS, zoom optique 5x.

8 MP f / 2.2, 15 mm, 1 / 4,0 ″, grand angle 1,12 µ.

Macro 2 MP f / 2.4.

Configurations, disponibilité et prix du Xiaomi Mi 10 Youth 5G

Le nouveau Xiaomi sera disponible à partir du 4 mai dans un total de quatre configurations différentes par la quantité de RAM intégrée et la capacité de stockage.

Toujours nous n’avons pas confirmé sa date d’arrivée en EuropeNous ne le verrons donc probablement pas autour du vieux continent avant la mi-mai, au mieux. Rappelez-vous aussi que les prix que nous donnons sont pour le changement, c’est-à-dire ne comprennent pas les taxes applicables.

Configuration de 6 Go de RAM et 64 Go de stockage: 273 euros.

Configuration de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage: 300 euros.

Configuration de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage: 326 euros.

8 Go de RAM et 256 Go de configuration de stockage: 365 euros.